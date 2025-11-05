Zelenskyj promluvil od Pokrovsku, situace dál kritická

Ukrajinci tvrdí, že v troskách Pokrovsku probíhají tvrdé boje. Jak obránci, tak ruští útočníci podle agentury Reuters posílají ke zničenému městu další jednotky a zvyšují válečnou sázku o vítězství ve městě, které je strategickým zásobovacím uzlem pro Ukrajinu a které se Rusové snaží obsadit již více než rok.
Prý chtěl slyšet především to, co všechno vojáci bránící Pokrovsk, Myrnohrad a Dobropillji potřebují, aby udrželi své pozice. „Každá ruská ztráta přispěje k naší schopnosti bránit stát,“ zdůraznil Zelenskyj. Na videu kolujícím i na sociální síti X prozradil, že v regionu bojují i příslušníci brigády Azov.
„Chci poděkovat každému vojákovi, každé jednotce, která je zapojena zde a v jiných oblastech fronty. Dnes jsem ocenil nejlepší válečníky, ty, kteří se osvědčili v bitvách. A tradičně jsem rozebíral s veliteli praporů, co potřebují nejnaléhavěji. Nejvíc se mluvilo o dronech. To je teď klíčový prvek bojových operací. … Nařídil jsem navýšit financování sborů v klíčových oblastech. Diskutoval jsem o tom s velitelstvím… Podrobně jsme probrali, jak funguje nábor (nových vojáků) a jak dodat našim vojákům další motivaci. … A nyní jsou první a hlavní prioritou drony. Většina peněz jde do dronů, do komponentů. … Klíčovým úkolem je navýšit počet posádek, zvýšit zásobování,“ nechal se slyšet ukrajinský prezident.
The Russian army has once again been forced to push back the deadlines it had drawn up for itself for capturing Pokrovsk and Dobropillia. And every Russian loss contributes to our ability to defend our state, our people, our independence.— Volodymyr Zelenskyy / ????????? ?????????? (@ZelenskyyUa) November 4, 2025
It is symbolic that today we have the… pic.twitter.com/VRBEvDGv4D
Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že jeho vojáci vyčistili 35 budov od ukrajinských vojáků. Také uvedlo, že ruské síly tlačí obklíčené Ukrajince poblíž města Kupjansk v Charkovské oblasti, asi 160 km severněji.
Agentura Reuters upozornila, že zprávy z bojiště nemohla nezávisle ověřit.
Rusové stále prohlašují, že zabírají další a další metry ukrajinské půdy a Ukrajinci se stejnou vehemencí prohlašují, že jejich územní ztráty jsou marginální.
Ukrajinská vojenská zpravodajská služba HUR oznámila, že pokračuje v boji proti ruským okupantům po úspěšném přesunu speciální jednotky do města Pokrovsk. Na prohlášení rozvědky upozornil např. server deníku Tagesspiegel s tím, že v Pokrovsku se pravděpodobně nachází i náčelník HUR Kyrylo Budanov.
Speciální jednotka má údajně za úkol mařit nepřátelské pokusy o rozšíření svého palebného dostřelu. Do bojů jsou zapojeny i další zpravodajské jednotky. Jejich úkolem je zastavit pád strategicky důležitého města. HUR neposkytla však další podrobnosti s odvoláním na obavy o bezpečnost vojáků.
Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že několik útoků ukrajinských sil v Pokrovsku bylo odrazeno. Podle ministerstva ve městě zuří také boje dům od domu a ruská strana opakovaně hlásí počet dobytých budov.
Deep State, ukrajinský analytický projekt, který mapuje frontovou linii na základě ověřených snímků z otevřených zdrojů, v úterý ukázal, že ruské síly se protlačily hlouběji do Pokrovsku a jeho okolí, ačkoli velkou část z něj stále zobrazoval šedě, mimo pevnou kontrolu obou stran. V aktualizaci zveřejněné v úterý večer Deep State uvedl: „Situace zůstává kritická.“
Deep State také uvedl, že existují čtvrti Pokrovsku, kde se ruské síly zakopávají a budují pozice. Deep State uvedl, že již nebylo možné zadržet ruské jednotky na jihu města a nejméně jedna blízká osada byla pravděpodobně také ztracena.
Ruský vojenský bloger Rybar v úterý uvedl, že kontrola Moskvy nad Pokrovskem se postupně rozšiřuje, ale „úplné vyčištění města je stále daleko“.
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
