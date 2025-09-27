Drony: Dánové nakonec v klidu, ale Ukrajinci obvinili Maďary

27.09.2025 9:25 | Zprávy

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pátek obvinil Maďarsko z porušení ukrajinského vzdušného prostoru průzkumnými drony. Dánsko ve stejný den oznámilo, že ani po sérii incidentů s bezpilotními letouny nemá v úmyslu aktivovat článek 4 NATO. Dánové se přesto stále obávají hybridních útoků. A Kyjev hovoří o testování odhodlání spojenců.

Drony: Dánové nakonec v klidu, ale Ukrajinci obvinili Maďary
Foto: Repro Generální štáb ozbrojených sil
Popisek: Pohyb dronů nad Užhorodem

Podle prohlášení ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského došlo v pátek v ranních hodinách k incidentu, při němž průzkumné drony zřejmě maďarského původu dvakrát překročily hranici a vstoupily do ukrajinského vzdušného prostoru nad Zakarpatskou oblastí.

„Předběžné odhady naznačují, že mohly provádět průzkum průmyslového potenciálu pohraničních oblastí Ukrajiny. Nařídil jsem, aby byly ověřeny všechny dostupné informace a aby byly o každém zaznamenaném incidentu podány urychlené zprávy,“ napsal Zelenskyj na síti X po schůzce s náčelníkem generálního štábu Oleksandrem Syrskym.

 

Generální štáb ozbrojených sil Ukrajiny sdělil: „Ráno 26. září 2025 radarové zařízení Ozbrojených sil Ukrajiny ve vzdušném prostoru Ukrajiny nad územím Zakarpatské oblasti dvakrát zaznamenalo let vzdušného objektu typu dron v různých výškách.“

A zveřejnil mapy a fotografie letových tras, které ukazují, jak se bezpilotní letouny pohybovaly nad okresem Užhorod. Na neutralizaci potenciální hrozby byly nasazeny ukrajinské drony typu Čaklun-KM.

Zelenskyj nařídil důkladné ověření všech informací. „Pokud se takové drony objeví znovu, musíme odpovědět vhodně k obraně našeho státu,“ dodal v nočním videohlášení.

Zelenskyj se zbláznil. Vidí, co není

Maďarská strana obvinění ostře odmítla. Ministr zahraničních věcí Péter Szijjártó reagoval na sociální síti X: „Prezident Zelenskyj se kvůli své protimaďarské posedlosti zbláznil. Začíná vidět věci, které tam nejsou.“

„Maďarské obranné síly neprovedly let dronu, který se údajně odehrál na maďarsko-ukrajinské hranici, o kterém informoval tisk, a neobdržely k tomu žádné pokyny. Od ukrajinské strany jsme o takovém incidentu neobdrželi žádné informace, ačkoli jsme s nimi v neustálém kontaktu,“ uvedlo maďarské ministerstvo obrany.

Maďarské ministerstvo vnitra rovněž poznamenalo, že v zemi v současné době probíhají až do poloviny října vojenská cvičení a že „spojenci NATO, ale i ukrajinská strana budou o cvičení průběžně informováni“.

„Začínáme vidět spoustu věcí, Petře, včetně pokrytectví a morální degradace vaší vlády, otevřené i skryté práce proti Ukrajině a zbytku Evropy, kde sloužíte jako poskok Kremlu,“ reagoval ukrajinský ministr zahraničí Andrii Sybiha.

 

Ruské drony nedávno porušily vzdušný prostor Polska a Rumunska, což vedlo k aktivaci článku 4 NATO. Maďarsko a Slovensko nebyly pozvány na videokonferenci o budování „dronové zdi“ podél východních hranic EU.

Dánové zůstávají opatrní

Současně s událostmi na Ukrajině Dánsko oznámilo, že nemá v plánu aktivovat článek 4 NATO kvůli sérii incidentů s drony, které v posledních dnech paralyzovaly leteckou dopravu.

Letiště v Kodani, největší v severském regionu, bylo 22. září uzavřeno na několik hodin kvůli výskytu velkých dronů. Následně došlo k dočasnému uzavření pěti menších civilních a vojenských letišť, včetně Billundu, kde pozorovatelé ráno 26. září hlásili, že vidí „svítící hvězdu na obloze“.

Dánská premiérka Mette Frederiksenová označila tyto události za „formu hybridního útoku“ a spojila je s Ruskem, přestože Moskva zapojení popírá. „Je to vážný útok na naši kritickou infrastrukturu,“ řekla Frederiksenová.

Ministr zahraničí Lars Løkke Rasmussen uvedl, že aktivace článku 4, jež umožňuje konzultace o hrozbách, není nutná. „Článek 4 byl aktivován devětkrát v historii NATO, naposledy Polskem a Estonskem kvůli podobným incidentům. Nemáme důvod to dělat,“ sdělil dánský ministr zahraničí.

Dánské úřady přesto zdůrazňují rostoucí znepokojení. Drony jsou vnímány jako symbol hybridní války. Generální tajemník NATO Mark Rutte situaci bere „velmi vážně“ a spojenci diskutují o posílení protidronových opatření. Polský premiér Donald Tusk varoval: „Rusko má zlé úmysly vůči celému světu.“

Psali jsme:

Drulák: Provokace proti Rusku, aby vtáhli do hry Trumpa. Ten to však myslí jinak
Poláci poslali stíhačky k hranicím
Sestřelit ruské stíhačky? Oprávněné, radí diplomat Landovský
Ruské migy nad Estonskem. Fiala jde do útoku proti české opozici

 

Zdroje:

https://kyivindependent.com/hungarian-drones-breach-ukraines-airspace-zelensky-says/

https://t.co/IgYLR16aj4

https://t.co/r5BYDsDkiU

https://t.co/Te6Zgv7Q9o

https://t.co/tmxHHvlWuT

https://twitter.com/andrii_sybiha/status/1971609911697293498?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/FM_Szijjarto/status/1971584456592073083?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1971560224151494845?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1971654505575104641?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/ZelenskyyUa?ref_src=twsrc%5Etfw

https://www.pravda.com.ua/eng/news/2025/09/26/7532678/

https://www.reuters.com/world/europe/denmark-has-no-plans-invoke-natos-article-4-foreign-minister-says-2025-09-26/

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Dánsko , Maďarsko , NATO , Ukrajina , drony

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Obáváte se další eskalace mezinárodního napětí a rozšíření konfliktu z Ukrajiny do celé Evropy?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

autor: Naďa Borská

FactChecking BETA

Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.

Přezkoumat
Ing. Petr Beitl byl položen dotaz

Důvěra

Jak si vysvětlujete, že podle dat OECD věří této vládě jen 19 procent občanů? Analytici i politologové se shodují, že za tím stojí kombinace faktorů – finanční nejistota, pocit politického odcizení i přetrvávající vnímání korupce. Co vy na to? Upřímně mě přijde, že jste si sami vědomi, že nejste moc...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Udržovací sex jako pojivo dlouhodobých vztahůUdržovací sex jako pojivo dlouhodobých vztahů Podzimní jídla z jednoho hrnce hotová do půl hodinyPodzimní jídla z jednoho hrnce hotová do půl hodiny

Diskuse obsahuje 33 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Zájmy Dagmar Havlové. „Asi chce peníze.“ Žantovský na tenkém ledě

8:05 Zájmy Dagmar Havlové. „Asi chce peníze.“ Žantovský na tenkém ledě

TÝDEN V MÉDIÍCH Pokračující bizarnosti kolem veřejnoprávních médií. Petr Žantovský připomíná „drakon…