Drony: Dánové nakonec v klidu, ale Ukrajinci obvinili Maďary

Podle prohlášení ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského došlo v pátek v ranních hodinách k incidentu, při němž průzkumné drony zřejmě maďarského původu dvakrát překročily hranici a vstoupily do ukrajinského vzdušného prostoru nad Zakarpatskou oblastí.
„Předběžné odhady naznačují, že mohly provádět průzkum průmyslového potenciálu pohraničních oblastí Ukrajiny. Nařídil jsem, aby byly ověřeny všechny dostupné informace a aby byly o každém zaznamenaném incidentu podány urychlené zprávy,“ napsal Zelenskyj na síti X po schůzce s náčelníkem generálního štábu Oleksandrem Syrskym.
I held a military briefing.— Volodymyr Zelenskyy / ????????? ?????????? (@ZelenskyyUa) September 26, 2025
Commander-in-Chief Oleksandr Syrskyi, Chief of the General Staff Andrii Hnatov, Ukraine’s Minister of Defense Denys Shmyhal, and Deputy Head of the Presidential Office for defense matters Pavlo Palisa were present. Reports were delivered on the front… pic.twitter.com/IgYLR16aj4
Generální štáb ozbrojených sil Ukrajiny sdělil: „Ráno 26. září 2025 radarové zařízení Ozbrojených sil Ukrajiny ve vzdušném prostoru Ukrajiny nad územím Zakarpatské oblasti dvakrát zaznamenalo let vzdušného objektu typu dron v různých výškách.“
A zveřejnil mapy a fotografie letových tras, které ukazují, jak se bezpilotní letouny pohybovaly nad okresem Užhorod. Na neutralizaci potenciální hrozby byly nasazeny ukrajinské drony typu Čaklun-KM.
Zelenskyj nařídil důkladné ověření všech informací. „Pokud se takové drony objeví znovu, musíme odpovědět vhodně k obraně našeho státu,“ dodal v nočním videohlášení.
Putin lies to the leaders who still talk to him when he says that the occupying forces are achieving some kind of their goals. For years now, they’ve been forced to come up with new and new reasons why the deadlines set for them keep being pushed back. And it’s telling that… pic.twitter.com/tmxHHvlWuT— Volodymyr Zelenskyy / ????????? ?????????? (@ZelenskyyUa) September 26, 2025
Zelenskyj se zbláznil. Vidí, co není
Maďarská strana obvinění ostře odmítla. Ministr zahraničních věcí Péter Szijjártó reagoval na sociální síti X: „Prezident Zelenskyj se kvůli své protimaďarské posedlosti zbláznil. Začíná vidět věci, které tam nejsou.“
President @ZelenskyyUa is losing his mind to his anti-Hungarian obsession. He’s now starting to see things that aren’t there. https://t.co/r5BYDsDkiU— Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) September 26, 2025
„Maďarské obranné síly neprovedly let dronu, který se údajně odehrál na maďarsko-ukrajinské hranici, o kterém informoval tisk, a neobdržely k tomu žádné pokyny. Od ukrajinské strany jsme o takovém incidentu neobdrželi žádné informace, ačkoli jsme s nimi v neustálém kontaktu,“ uvedlo maďarské ministerstvo obrany.
Maďarské ministerstvo vnitra rovněž poznamenalo, že v zemi v současné době probíhají až do poloviny října vojenská cvičení a že „spojenci NATO, ale i ukrajinská strana budou o cvičení průběžně informováni“.
„Začínáme vidět spoustu věcí, Petře, včetně pokrytectví a morální degradace vaší vlády, otevřené i skryté práce proti Ukrajině a zbytku Evropy, kde sloužíte jako poskok Kremlu,“ reagoval ukrajinský ministr zahraničí Andrii Sybiha.
We are starting to see a lot of things, Peter, including your government's hypocrisy and moral degradation, open and covert work against Ukraine and the rest of Europe, serving as a Kremlin lackey. No amount of your attacks on our President will change what we—and everyone—see. https://t.co/Te6Zgv7Q9o— Andrii Sybiha ???? (@andrii_sybiha) September 26, 2025
Ruské drony nedávno porušily vzdušný prostor Polska a Rumunska, což vedlo k aktivaci článku 4 NATO. Maďarsko a Slovensko nebyly pozvány na videokonferenci o budování „dronové zdi“ podél východních hranic EU.
Dánové zůstávají opatrní
Současně s událostmi na Ukrajině Dánsko oznámilo, že nemá v plánu aktivovat článek 4 NATO kvůli sérii incidentů s drony, které v posledních dnech paralyzovaly leteckou dopravu.
Letiště v Kodani, největší v severském regionu, bylo 22. září uzavřeno na několik hodin kvůli výskytu velkých dronů. Následně došlo k dočasnému uzavření pěti menších civilních a vojenských letišť, včetně Billundu, kde pozorovatelé ráno 26. září hlásili, že vidí „svítící hvězdu na obloze“.
Dánská premiérka Mette Frederiksenová označila tyto události za „formu hybridního útoku“ a spojila je s Ruskem, přestože Moskva zapojení popírá. „Je to vážný útok na naši kritickou infrastrukturu,“ řekla Frederiksenová.
Ministr zahraničí Lars Løkke Rasmussen uvedl, že aktivace článku 4, jež umožňuje konzultace o hrozbách, není nutná. „Článek 4 byl aktivován devětkrát v historii NATO, naposledy Polskem a Estonskem kvůli podobným incidentům. Nemáme důvod to dělat,“ sdělil dánský ministr zahraničí.
Dánské úřady přesto zdůrazňují rostoucí znepokojení. Drony jsou vnímány jako symbol hybridní války. Generální tajemník NATO Mark Rutte situaci bere „velmi vážně“ a spojenci diskutují o posílení protidronových opatření. Polský premiér Donald Tusk varoval: „Rusko má zlé úmysly vůči celému světu.“
autor: Naďa Borská
