Jindřich Šídlo prozradil, čím ho překvapil prezident Zeman

Jindřich Šídlo má za to, že Zeman u příležitosti stých narozenin republiky postupoval stejně jako v letech předchozích. Vynechal nějaké státnické projevy, které by od něj snad mohli občané čekat, a místo toho představil muže a ženy, které se letos rozhodl vyznamenat.

„Jak říkám, ani mě to nepřekvapilo, protože prezident legitimně zvolený, kterého si lidé vybrali, každé veřejné vystoupení využívá, asi legitimně, k nastolování své vlastní agendy. Když dokáže ve Sněmovně při jednání o rozpočtu prosazovat své názory na inkluzi, tak nemůžeme čekat, že 28. října se z něj najednou stane velký státník. On si na to ostatně ani nikdy nehrál, respektive v posledních letech to z jeho projevů zcela zmizelo,“ konstatoval Šídlo.

Ale ať už se nám to líbí nebo ne, prezident může vyznamenat, koho chce. Ani tady Zeman Šídla nijak nepřekvapil, když na jedné straně vyznamenal hrdiny, kteří si ocenění bezesporu zaslouží, ale současně podaroval i své přátele, finanční podporovatele a následovníky.

„Z této sestavy mě nejvíc překvapil komunistický básník a milicionář Karel Sýs. Jeho zásluhy o vlast jsou patrně známy jen komunistické straně, která ho navrhla, a prezidentu Zemanovi, který jej ocenil,“ doplnil na okraj.

Posléze ale znovu zopakoval, že dělá přesně to, na co má podle zákonů republiky právo. Sám vybírá, koho ocení.

autor: mp