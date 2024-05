Jiří Strach poté, co mu Piráti zprznili Anděla Páně. 18 písmen

V novém volebním spotu se Piráti inspirovali pohádkou Jiřího Stracha Anděl Páně. Poslanec Jakub Michálek a ministr zahraničí Lipavský v ní hrají anděly, Zdeněk Hřib čerta a kandidát do europarlamentu Mikuláš Ferjenčík dokonce Ježíše. Na sociálních sítích také sdílel své „desatero“. Pro ParlamentníListy.cz už toto video okomentoval režisér Jiří Strach. Krátce a pro Piráty rozhodně ne pozitivně.

Pohádek, které vznikly po sametové revoluci a do paměti diváků se zapsaly pozitivně, není mnoho. Jednou z těch, kterým se to povedlo, je Anděl Páně od Jiřího Stracha. A jak je na první pohled zřejmé, právě touto pohádkou se inspirovali Piráti v předvolebním klipu, který má za cíl do Evropského parlamentu poslat bývalého poslance Mikuláše Ferjenčíka.

V klipu dále účinkuje například poslanec Jakub Michálek, ministr zahraničí Jan Lipavský nebo pražský náměstek pro dopravu Zdeněk Hřib. V krákém třicetivteřinovém spotu zazní třeba „Mají svobodnou vůli, volí tam voly“, „Ale ta Evropa by potřebovala vzkřísit“ a od ministra Lipavského „Ale kde je vlastně Mikuláš?“ Načež z nebeské brány beze slov, ale s dramatickou hudbou, blesky a hromy vyjde Ferjenčík, na obrazovce se objeví nápis „Vote Jesus“, kde je Ježíš přeškrtnut a nahrazen Ferjenčíkem. Zdeněk Hřib pak ještě láká diváky slovy „Tak pojďte milánkové, urnička čeká.“ A pak krátký spot končí.

Ale i když Ferjenčík v klipu nic neříká, na sociálních sítích přidal desatero, kterým se údajně hodlá v Bruselu řídit:

1. V rychlejší Evropu věřiti budeš tak, aby nepřátelé naši nás konkurencí svou nepřeválcovali.

2. Nebudeš mít jiného na srdci, než zájmy občanů, lobbistům postaviti se dokážeš.

3. Nevyložíš směrnici evropskou protismyslně, proti koninám chrániti ji budeš.

4. Pomni, aby den vítězný přišel, municí pro Ukrajinu tyrana zlého přezbrojíš.

5. Pravdu ctíti budeš, dezinformátorům zlaťáků z Ruska užíti nedáš.

6. Kryptoměny nezakážeš.

7. Dotace evropské molochům poskytovati nebudeš.

8. Neokradeš daňové plátce evropské, proti daňovým rájům brojiti budeš.

9. Každého studenta svého na zkušenou do Evropy vyslati umožníš.

10. Nepožádáš ve Štrasburku sídla parlamentu svého, pouze jedno sídlo v Bruselu míti budeš.

Na inspiraci jeho pohádkou se ParlamentníListy.cz zeptaly přímo režiséra Anděla Páně, Jiřího Stracha. Odpověď byla velice krátká: „Blbečky nekomentuji.“

Sdílnější byl komentátor Petr Holec. „Že Piráti vykradli pohádku Jiřího Stracha? K tomu lze říci jen to, že Piráti jsou odjakživa pionýři tzv. sdílení majetku ostatních lidí, aniž by o tom ti majitelé věděli a tento počin je pouze pokračováním trendu. Vykradli kapelu Elán a jiné značky, takže toto je další ukázka jejich loupeživosti. Konec konců si říkají Piráti, takže aspoň v tomhle jsou věrní svému názvu.

Obsah předvolebního klipu ukazuje jedinou věc, že Miki Ferjenčík stylizací do Ježíše ukazuje, že se mu už nechce jít makat, jak sliboval potom, co vypadl ze sněmovny a udělá úplně všechno pro to, aby mohl nadále žít z našich daní. Je možné, že pokud se mu nepovede uspět, nakonec se i ukřižuje!“

