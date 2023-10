Jourová se raduje, jak zatopí Orbánovi. „Mohlo by to přijít draho,“ hrozí

Česká místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová (ANO) v úterý apelovala na europoslance, aby hlasovali pro přijetí Evropského aktu o svobodě médií. „Mnozí si mysleli, že je to nemožné. Ale máme ho: návrh na ochranu svobody médií v Evropské unii. Po dnešním hlasování dosáhněme konečné dohody ve prospěch ochrany novinářů a našich demokracií,“ prohlásila těsně před hlasováním Jourová.

Many thought this was mission impossible.



But we have it: a proposal to protect media freedom in the European Union.



After today’s vote, let’s get a final deal to protect journalists and our democracies.#MediaFreedomAct pic.twitter.com/tJM6GclUZT