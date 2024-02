Jsem Danuše, jasně, že jsem mladá a pohledná... Není to fake

reklama

Je znát, že rok 2024 bude rokem volebním a že v něm proběhnou nejen volby do části Senátu, ale také do krajů a do Evropského parlamentu. Předseda STAN Vít Rakušan, stávající ministr vnitra, nejprve natočil video, ve kterém světu sdělil, „že to Fialovi řekne“, že je čas dělat politiku, která nebude při zdi. A vyrazil do voličských bašt hnutí ANO, jako je Sokolov či Most, debatovat s občany.

Do Mostu přijela Rakušana podpořit i kandidátka STAN do voleb do Evropského parlamentu Danuše Nerudová. A vedle podpory Víta Rakušana se rozhodla promluvit k lidem i na sociálních sítích.

„Jsem Danuše Nerudová. Jasně, že jsem mladá a pohledná,“ začala na videu uveřejněném na sociální síti X – dříve Twitter, v němž se rozhodla podpořit mladé lidi.

„Viděla jsem několik videí od mladých lidí s tímto TikTok trendem a taky bohužel řadu negativních reakcí, které od mnohých schytali. Chtěla bych vás, mladé, touto cestou podpořit. Nenechte se odradit. Zajímejte se o tuhle zemi. Vaši aktivitu potřebujeme jako sůl!“ zdůraznila též hned v úvodu.

A poté pokračovala.

„Jsem Danuše Nerudová a jasně, že mě baví odpovídat na twitteru. Jsem Danuše Nerudová a jasně, že jsem pořád pod drobnohledem, co si právě vezmu na sebe. A jasně, že mě všichni říkají, že se cpu do politiky, ale raději mám být doma, jinak budu špatná máma. Jsem Danuše Nerudová a jasně, že kandiduju do Evropského parlamentu.“

