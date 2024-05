Jsi gauner a zločinec, tak pryč ze země, navrhuje Okamura

Lídr SPD Tomio Okamura v dnešním videu deklaroval, že chce vyhostit cizince, kteří u nás spáchali úmyslný trestný čin. „Protože dnes - oni si řeknou: Tady si něco odpykáme a pak tady budeme dál žít v České republice. A my to chceme změnit," uvedl Okamura.

„Také vám vadí trestná činnost cizinců v České republice? Hnutí SPD připravilo změnu trestního zákona, aby cizinci, kteří mají v České republice povolení k pobytu a spáchají úmyslný trestný čin, tak aby automaticky byli po odpykání trestu vyhoštěni z území České republiky bez možnosti návratu. Dnes je tomu jinak. Takže přestože tady páchají například trestnou činnost, tak po odpykání trestu mohou nadále pobývat na území České republiky. A to si myslím, že není dobré," zmínil Okamura ve svém videu.

„Ten náš návrh směřuje k tomu, aby to bylo od začátku pro tyto cizince odrazující. Protože dnes je to tak, že oni si řeknou: Tady si něco odpykáme a pak tady budeme dál žít v České republice. A my to chceme změnit," uvedl Okamura a vyzval všechny o komentáře pod svým videem.

„To jsem si myslel, že to tak funguje. Takže ne? Co to máme za vládu. Prostě jsi gauner a zločinec, tak pryč ze země," rozčílil se v diskuzi jeden z diskutujících.

„Hned vyhostit!!! Proč je máme v kriminále živit z našich daní. Ty mladé Ukrajince, kteří tu vraždili a znásilňovali ihned předat na hranicích jejich policii a okamžitě by byli deportováni do války, myslím, že by to byl spravedlivý trest," dodává další.

„Okamžitě vyhodit a vůbec sem nepouštět cizince, který se tady tak jako tak neumí chovat!!!!" zmínil další.

