Jsme na hranici katastrofy. Varování energetika z Okamurova pódia

Hnutí SPD uspořádalo v Ostravě demonstraci s názvem „Lidé proti vládě“. „Jsme teď na hranici absolutní katastrofy po všech stránkách. A vláda to dál a dál prohlubuje. Odborníci utečou do Německa, firmy se odstěhují, lidé přijdou o baráky. Do příštích voleb se nedá čekat, jinak je po nás. To nemůžeme,“ zaznělo z úst odborníka na energetiku Vladimíra Štěpána, který byl posledním řečníkem demonstrace.

reklama

„Pokud se této vlády zbavíme, klesnou ceny energií o 50 procent minimálně,“ rozhorlil se na demonstraci odborník na energetiku Vladimír Štěpán. Když uviděl billboard jednoho z občanů s nápisem: „Chceme ruský plyn a ropu“, uvedl: „Víte, že všechny státy Evropy ho odebírají. Vždyť to není pravda, co nám říká Fiala, velká lež.“

„Krizi udělala Fialova vláda. Základ položil Babiš. Tomu jsme psali jako prvnímu. Pan Havlíček nás ignoroval,“ sdělil Štěpán, který sám o sobě hovořil jako o nezávislém odborníkovi. „My se zadlužujeme nejvíce v Evropě. Měli jsme nejnižší státní dluh, teď to raketově roste. Jako řádní hospodáři doma byste si už nepůjčovali a přemýšleli, jak to splatit. Vláda se však včera rozhodla, že si vezme další miliardy. A kdo to všechno zaplatí? My všichni. Budete platit desetkrát dvacetkrát vyšší daně z nemovitostí, protože to jinak nezaplatíme,“ rozhorlil se Štěpán.

„Forum24.cz napsalo, že v žádné krizi nejsme, a vláda jim hned chtěla dát dotaci. Jsme teď na hranici absolutní katastrofy po všech stránkách. A vláda to dál a dál prohlubuje. Odborníci utečou do Německa, firmy se odstěhují, lidé přijdou o baráky. Do příštích voleb se nedá čekat, jinak je po nás. To nemůžeme. Máme nejnižší podporu průmyslu v Evropě, to taky není náhoda,“ sdělil Štěpán.

„My nechceme na funkce ministrů, ministerského předsedy, my chceme na funkce těch, kteří budou realizovat ten program. Vláda má popularitu sotva dvacet procent, už ani Prahu nemají. Kdybyste věděli, kolik Pražanů za mnou chodí. Ale říkají, že se to bojí říct, že by je vyhodili. Když tato vláda bude mít preference tři procenta, stejně neodejde. Musíme s tím něco dělat. Musíme to udělat legálními prostředky. Podívejte se na ty provokatéry, jak to dopadlo u Národního muzea,“ dodal Štěpán a vyzval k tomu, aby lidé chodili k poslancům a nutili je vysvětlovat jejich kroky.

„Fašismus je nadvláda byrokracie, která má výkonný orgán na vymáhání jimi stanovených pravidel. Nepřipomíná vám to něco?“ zakončil citátem Štěpán. Závěrečná skladba patřila Petru Kolářovi (z reproduktorů) a jeho hymně SPD.

Na demonstraci mohli lidé též podepsat u petičních stánků SPD petici občanů České republiky za demisi vlády Petra Fialy. „V samotném textu petice je definováno deset hlavních bodů, které přispívají k tomu, že se z většiny občanů stávají osoby závislé na sociálních dávkách. Takový stav naše hnutí SPD razantně odmítá. My prosazujeme body obsažené v našem programu ‚Naše vlast, naše rodiny, náš bezpečný domov‘. Podporujeme přirozené společenské hodnoty, jako je rodina nebo úcta ke starším spoluobčanům. Pro nás jsou občané České republiky na prvním místě! Zaslouží si ty nejlepší podmínky pro svůj život, výchovu dětí, svou práci a důstojné žití ve stáří,“ uvádí hnutí SPD na svých webových stránkách.

Psali jsme: „Stovky dopisů podpory denně.“ Nová špína na Ševčíka. Toto odmítli tisknout Český statistický úřad: Počet uznaných patentů byl loni rekordně nízký „Dnešní situace může české letectví jen posílit. Silní zůstanou a budou růst,“ říká expert ZOO Plzeň: Zoologická a botanická zahrada organizuje brigádu

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.