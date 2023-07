Jsou dvě možnosti, jak nakládat s penězi z EU, zaznělo z české vlády

reklama

Vláda v červnu schválila rámec, který se nyní dolaďuje ve spolupráci s Evropskou komisí. Ta by se měla vyjádřit do poloviny září. ČTK to v rozhovoru řekl ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN). Doufá, že Rada EU výsledek schválí v co nejbližším možném termínu, aby mohly peníze z půjčky i z aktualizovaného Národního plánu obnovy ovlivnit ještě letošní státní rozpočet.

Ing. Martin Dvořák STAN



ministr pro evropské záležitosti Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Smysl byl posílit zdroje na to, abychom lépe mohli reagovat na vývoj některých situací, počínaje inflací, konče energetickou krizí," uvedl Dvořák. Konečná výše může být ovlivněna nejen vyjádřením Evropské komise, ale zejména i vnitropolitickou debatou české vlády, míní. „Objevují se tam další a další věci, které ještě potřebují doladit," řekl ministr.

Komise od vlády dostala seznam titulů, které chce Česko z půjčky podpořit. Konkrétních opatření jsou přes dvě stovky. Jednou z prioritních oblastí je podle Dvořáka výchova a vzdělávání. „Současná situace při přijímacích pohovorech ukázala, že máme deficit, který nevzniknul letos, vznikal dlouhodobě. Pan ministr (školství Mikuláš) Bek měl ambici problém vyřešit co nejrychleji," uvedl Dvořák.

doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D. BPP



ministr školství, mládeže a tělovýchovy Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Dalšími prioritami s ohledem na půjčku jsou podle něj politika dostupného bydlení, sociální a zdravotní péče či energetické úspory. „Když začala válka na Ukrajině, ukázalo se v plné nahotě, že jsme zaspali, že jsme dlouhodobě spoléhali na to, že laciný plyn a ropa z Ruska jsou řešením. Ukázalo se, že není, čili rychle doháníme deficity v obnovitelných zdrojích energie, zateplení, v úsporách energetické spotřeby," sdělil ministr.

Podle dřívějších informací se proti využití půjčky při jednání vlády stavěl ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). „Ministra financí naprosto chápu z jeho pohledu. Koneckonců správce pokladny musí být přísný a neoblíbený," poznamenal Dvořák. „Z pohledu toho, jak bude vypadat výsledek rozpočtu, tak pro něj to není dobrá zpráva. Všechny peníze, které získáme, ať už z grantu nebo z půjčky, nejdřív musí Ministerstvo financí z rozpočtu předfinancovat," uvedl. Až ve chvíli, kdy se podaří projekt dokončit, dostane Česko od EU peníze zpět.

Ing. Zbyněk Stanjura ODS



ministr financí Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Jsou dvě možnosti, jak můžete nakládat s penězi, když je dáváte z kapsy. Jedna je, že jim říkáte ,sbohem', a druhá, že říkáte ,na shledanou'. My samozřejmě hledáme co nejvíc variant, aby to bylo ,na shledanou'. Aby peníze, které do ekonomiky pustíme, se vrátily," řekl Dvořák. Úroková sazba u půjčky se podle něj pohybuje kolem tří procent. „Ještě dřív, než dostaneme peníze zpátky, by případná realizace investic měla přinášet zisk a výnos z daní," míní.

Zároveň je podle Dvořáka nutné myslet na to, že jde o projekty, které by Česko tak jako tak muselo uskutečnit. „Máme teď větší šanci dostat peníze za relativně výhodnějších podmínek," dodal.

Psali jsme: „Firmy by si nikdy netroufly.“ Ministr Stanjura dostal další políček za obří dluh Ukrajinská pšenice: Kšeft nad kšefty. Teď se v EU rozjede. A ceny u nás Sněmovna bude schvalovat sporné změny v důchodech a obrannou smlouvu s USA 50 miliard v háji. Stanjura, Kalousek a Schillerová: Překvapivé

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama