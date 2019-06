Jsou lidé, kteří neunesou volební porážku. Chovejme se k nim se soucitem, nabádal na venkově Zeman

Prezident Miloš Zeman dnes zakončuje svou spanilou jízdu po Vysočině. Ve 13:25 hlava státu pozdravila obyvatele Bystřice nad Pernštejnem. A nebyl by to Zeman, aby před občany nerozbalil celý arzenál silných prohlášení. Podívejte se sami, co všechno prezident řekl.

V Bystřici nad Pernštejnem vítal prezidenta zaplněný místní amfiteátr. Zeman poblahopřál místnímu starostovi k tomu, že Bystřici vede už pět volebních období. Vedle toho poděkoval lidem, že mu dali hlasy v posledních prezidentských volbách. „Samozřejmě chápu, že jsou lidé, kteří nedokážou unést porážku, a chovejme se k nim se soucitem. Důležité je, že šli k volbám. Pokud k volbám nešli, tak si jich moc nevažme,“ pravil prezident na úvod.

Lidem také sdělil, že z Bystřice pocházel vynálezce pověstné síťové tašky, takové, s níž se ve volební kampani v roce 2010 nechal vidět Petr Nečas. „Každý z nás má plnou hubu toho, co mají dělat ti druzí. Ale važme si toho, co dokážeme udělat sami. Člověk, který vymyslel síťovku, neradil lidem, co mají dělat, věnoval se vymyšlení užitečné věci. Přeji nám všem, abychom se dokázali vyhnout žvanilům, kteří v životě neudělali nic,“ řekl lidem Zeman.

Jenže hned první tazatel uvedl Zemanova slova na pravou míru. Pravil, že vynálezce síťové tašky nebyl z Bystřice. Občan tady prezidentovi sdělil, že se nikoli poprvé zmýlil.

Poté přidal otázku. „Mohu-li se ptát, pane Zemane, vy vždycky říkáte, jak máte silný mandát díky přímé volbě,“ začal zvolna. Okamžitě však přidal slova, která použil sám Zeman, o tom, že třetina obyvatel této země je slabá duchem. Každý sedmý občan je debilní nebo dementní nebo alkoholik. Zhruba polovina obyvatel této země má prý podprůměrný intelekt. „Opravdu při této konstelaci považujete mandát za silný?“ chtěl slyšet volič.

Poté zazněl další dotaz. „Pane prezidente, chtěl bych se vás zeptat na názor na mladíka, který zběhl ze studií a pořádá demonstrace proti premiérovi i proti vám. Současná veřejnoprávní televize dává víc prostoru jemu než vám a v podstatě zve lidi na demonstrace, považujete to za normální?“ chtěl slyšet občan.

Zeman zopakoval, že by organizátor demonstrací spolku Milion chvilek Mikuláš Minář měl v prvé řadě dokončit studia, protože se těžko bude živit pořádáním demonstrací. Bystřici poblahopřál, že tam demonstrace Milionu chvilek nebyla. „Blahopřeji Bystřici k dobrému vkusu. Zřejmě ani bystřická kavárna se tentokrát nezmobilizovala. A to je tak trochu škoda,“ upozornil prezident s tím, že by považoval za nešťastné prezentovat názory Milionu chvilek na podobných setkáních s občany.

Po chvilce Zeman dodal, že se vlády mění nikoli demonstracemi, ale volbami. Dnes máme svobodné volby a protestovat proti výsledkům demokratických voleb považuje prezident za nedemokratické.

Padl také dotaz na akci „Čisté ruce“, kterou Zeman vyhlásil ještě jako premiér. Jak se z pohledu této akce dívá na současného předsedu vlády? Zeman odvětil, že dokud člověk není odsouzen, je na něj třeba hledět jako na nevinného. Poukázal na to, že odsouzení Davida Ratha trvalo sedm let.

