Jste blbí? Jan Hrušínský oslovil čtenáře kvůli euru

O vstup do eurozóny žádají už i Chorvatsko, Bulharsko a Rumunsko. A Češi pořád nic. Češi dokonce patří k největším odpůrcům společné evropské měny. Ředitel Divadla na Jezerce Jan Hrušínský varoval své spoluobčany, že na tento postoj mohou brzy doplatit.

„Milí voliči Miloše a Andreje, milí odpůrci eura. Milí největší odpůrci eura v Evropě! Víte, že už i Chorvatsko, Rumunsko a Bulharsko žádají o vstup do eurozóny? Až zase pojedete v létě na Balčik, na Mamáááj či na Makarskou – a budete platit šejdířům s českou korunou, vzpomeňte si! Víte, doufám, že při směně platíte víc, než je cena? Řekli vám Miloš s Andrejem, že vás při každé směně šidí? Neřekli, že? Já to tušil! Oni si asi myslí, že jste blbí, že si to neumíte spočítat a že jim na to skočíte,“ napsal Hrušínský.

Prezident a premiér se podle principála divadla chovají podobně jako šmejdi, kteří se snaží oblbnout především seniory a vnutit jim představu, která jim nakonec uškodí. Hrušínský však doufá, že Češi, Moravané a Slezané jsou chytří a nakonec se přece jen nenechají oblbnout. Až zapojí hlavu, seznají prý, že je euro stabilní měnou, ze které by mohli profitovat.

autor: mp