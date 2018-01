Jste hnůj a póvl! odrazil Ovčáček řeči, že Zeman onemocněl

Hradní mluvčí Jiří Ovčáček se dnes zastal hlavy státu. Objevují se totiž spekulace, že prezident Miloš Zeman onemocněl, a proto je na zámku v Lánech. Mimo jiné to uvedl také novinář Jaroslav Kmenta.

„Už ve vítěznou sobotu jsem na dotazy novinářům řekl, že až do středy bude pan prezident zaslouženě odpočívat v Lánech. Nenávistný mediální póvl a hnůj přesto nadále šíří lživé spekulace o zdraví pana prezidenta. To je ta jejich noblesa. A co teprve, až se dozví, že celý příští týden bude mít pan prezident dovolenou! A Ovčáček také!“ podotkl Jiří Ovčáček na svém facebookovém profilu.

Reagoval tak zřejmě i na status novináře Jaroslava Kmenty, jenž o prezidentově zdravotním stavu spekuloval na Twitteru.

