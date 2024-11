Jste muž? Zeptala se vousaté fotbalistky. A nezahraje si

Stejně jako ve většině jiných zemí, i ve Velké Británii je fotbal nejoblíbenější sport, který hrají nejen profesionálové, ale i amatéři. Právě z amatérské ženské ligy pochází kauza, která pohnula fotbalovými fanoušky. Jak včera informovala BBC, před zápasem Anglie–Irsko protestovaly stovky fotbalových fanoušků proti rozhodnutí fotbalové asociace, která udělila trest šesti vynechaných zápasů sedmnáctileté fotbalistce, která se v amatérské lize ptala soupeřící „hráčky“, zda je muž. Dotyčná „hráčka“ měla být vousatá, dívka, která se ptala, zase údajně trpí autismem.

Případ k řešení poslala antidiskriminační organizace Kick It Out (Vykopni to). Fotbalová asociace ho poslala k prošetření své komisi pro řešení vážných případů, která řeší prohřešky v amatérských ligách. Změna pohlaví je totiž uvedena v Zákonu o rovnosti z roku 2010 jako chráněná charakteristika, tedy něco, kvůli čemu nesmí být člověk diskriminován.

Dívka si podle deníku Telegraph stěžovala rozhodčímu, že s nimi hraje tato „vousatá“ hráčka a vyjádřila starost o svou bezpečnost. Sama popírá, že by byla transfóbní, rozhodčí také nezaznamenal žádnou diskriminaci. Přesto jí byl vyměřen trest celkem šesti vynechaných zápasů.

Anketa Je v pořádku křičet a pískat na politika, který jde na Národní třídu uctít památku 17. listopadu? Ať už na kohokoliv. Je to v pořádku 38% Není to v pořádku 56% Nevím / Je mi to jedno 6% hlasovalo: 2629 lidí nesouhlasně vyjadřoval lord Triesman, který dříve vedl britskou fotbalovou asociaci. „Jednou, a na moji žádost, se vedla diskuse, zda by lidé, kteří se narodili jako muži a prošli pubertou, měli hrát s lidmi narozenými jako ženy. Za mě to bylo jednoduché. Bylo jasně vidět, že to je neférové soupeření a že z toho vznikají vážná zranění. Z toho důvodu jsme takové zápasy zakázali, a z žádného jiného důvodu,“ uvedl. Fotbalová asociace v okresu Lancashire by se podle něj měla stydět za své rozhodnutí, i když je podpořené národní fotbalovou asociací. Dívky se hodlá zastávat dál. Dívku bude při odvolání proti rozhodnutí zastupovat právník z organizace Free Speech Union, kterou založil Toby Young.

Vzhledem k tomu, jakou pozornost aféra budí, se národní fotbalová asociace vyjádřila, že rozumí tomu, že se jedná o „složitý případ“ a že vnímá, že na obou stranách jsou silné postoje. „Vzhledem k probíhající veřejné diskusi, v níž se objevily některé nepřesné informace, je například důležité poznamenat, že sankce se týkala pouze dvou zápasů a další čtyři zápasy byly pozastaveny. Pokud by se podrobnosti případu omezily na ty, které jsou v současné době veřejně dostupné, je velmi pravděpodobné, že by žádná sankce nebyla udělena vůbec,“ uvádí asociace a dodává: „Již dříve jsme uvedli, že se jedná o složitý případ, všechna fakta nejsou veřejně dostupná a vzhledem k věku jedné ze zúčastněných osob nemůžeme zveřejnit více podrobností.“

Fotbalová asociace má ve stanovách napsáno, že genderová identita by neměla být překážkou v participaci ve fotbalu. Nicméně také uznává, že rozdíly mezi pohlavími sport ovlivňují. Vzhledem k tomu pak fotbalová asociace podle pravidel rozhoduje na základě toho, zda má dotyčný hráč testosteron po určitou dobu v ženské úrovni.

