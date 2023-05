Jurečka něco podstatného zapomněl říct. Rajchlův ekonom doplňuje skládačku: Bez úspor do důchodu nechoď

reklama

Poslouchal jsem tiskovou konferenci vlády „Za pět minut dvanáct“ a odešel jsem se zvláštním pocitem, že něco podstatného chybí. Jako by vláda něco neřekla, či spíše schovala mezi řádky. Intuice většinou nezklame. I v tomto případě.



Vláda, resp. nejčastěji ministr Marian Jurečka, totiž ve čtvrtek 11. května řekla několik „okrajových“ informací, které vlastně ani nebyly překvapivé, ale doplněné o předložená opatření vytváří velmi katastrofický obraz. Jako když dílky puzzle složíte dohromady. Posuďte sami.



1. Nejprve nás vláda informovala, že důchodový systém čeká do deseti let deficit 350 mld. Kč (v dnešních cenách), pokud nedupneme nyní na brzdu. Někteří ekonomové říkají 400 mld. Kč, někteří dokonce 500 mld. Kč. Nemá ale smysl zpochybňovat číslo 350 mld. Kč, neb je i to dostatečně hrozivé a alarmující.



2. Dále nás informovala, že loni se vyplatilo na důchodech 600 mld. Kč a letos by to mohlo být o 90 mld. Kč více. Tedy 690 mld. Kč.



3. A poslední střípek vypustil ministr Jurečka v této větě: „Část příjmů ve stáří by si měl člověk zajistit z penzijního připojištění, na které přispívá stát.“



Zdánlivě tři nesouvisející informace. Tak je pojďme dát do souvislostí.



Pokud dáme dohromady první dvě informace, tak nám říkají, že v dohledné budoucnosti očekává stát výdaje důchodového systému přibližně na úrovni 1 000 mld. Kč (důležité upozornění v dnešních cenách), z nichž 35 % (tedy 350 mld. Kč) není kryto příjmy důchodového systému. Ještě jednodušeji lze říci, že na 35 % budoucích důchodů stát nemá peníze.



Nyní si k tomu přidáme jedno nevyřčené sdělení – ze všech vládou vyřčených změn důchodového systému vedou ke zvýšení příjmů pouze dvě: 1. zapojení „dohodářů“ (DPP) do pojistného systému a 2. nárůst odvodů OSVČ. Všechny ostatní změny se zvýšení příjmů netýkají. Pokud budeme optimisté, tak tyto změny mohou přinést do systému přibližně 30 mld. Kč. Pořád nám ale chybějí peníze na 32 %, tedy přibližně třetinu důchodů.



Vláda ale celou změnu prezentuje jako snahu o dosažení udržitelného, tedy vyrovnaného důchodového systému. Vzhledem k výše uvedenému to ale znamená jediné:



Všechny ostatní změny vedou pouze a jen k tomu, aby se snížila doba poskytování důchodu a snížila jeho výše natolik, aby se tím vykompenzovalo 32 % očekávaných důchodů podle současného důchodového systému. Bavíme se ve skutečnosti o snížení důchodů o 32 %.



Postupně se tedy bude zpomalovat růst, až rozdíl mezi původním a novým důchodem bude 32 %. Pokud někomu nyní vychází, že by měl mít, až odejde za pět let do důchodu, důchod 24 tis. Kč (v dnešních cenách), tak bude mít jen 16 tis. Kč (v dnešních cenách).



To, že tomu tak skutečně je, potvrdil ministr Jurečka tím třetím sdělením. Ten rozdíl vám má vykrýt vaše spoření, kterým jste si původně chtěli k důchodu přilepšit. Tím, že vám na to malým dílem přispívá stát, to pan ministr považuje za erární peníze, o kterých muže rozhodovat, a tak vám je rovnou použil a přidal k vašemu sníženému důchodu.



A o tom je ve skutečnosti celá jejich důchodová reforma – 32 %!

