K moři nejeli, radši na Hlubokou. Jenže pak sečetli účty

Hluboká nad Vltavou za poslední roky rozhodně rozkvetla. Krásně upravené místo, ale také bohaté sportovní i kulturní vyžití. Tak místní popisují město, nad kterým ční doslova pohádkový zámek. Mluví ale také o tom, že ceny ve většině pohostinských zařízení jsou spíše pro turisty. „Že bych šla se třemi vnoučaty každý víkend třeba na dortík, tak na to bychom neměli," krčí rameny žena, která vede za ruku malou holčičku, a dodává. „Ale nestěžuji si. Holt žijeme na turisticky vyhledávaném místě. A žije se nám tady pěkně. Věci, které potřebujeme, tady máme, jsou tu krásná místa pro procházky. A je to kousek od Budějovic, tedy od našich mladých," usmívá se. Nakoukli jsme do kavárny, kam prý hlavně turisté chodí na zmíněné „dortíky". Jejich cena se podle druhu pohybovala zhruba od 80 do něco málo přes stovku. Ochutnali jsme a jsou opravdu moc dobré. Pravda ale také je, že pokud by sem babička vzala všechna tři vnoučata na dort a sama si dala třeba kávu a všichni i něco k pití, byla by ráda, pokud by se vešla do pětistovky.

Medvědí tlapa na Hluboké levnější než plněné knedlíky v Krumlově…

Vyhlášenou místní specialitou v Hluboké nad Vltavou je už řadu let medvědí tlapa. Jedná se o hovězí roštěnou plněnou šunkou a sýrem. Můžete si ji dát ve známé místní restauraci kousek od centrálního parkoviště. Cena této pochoutky i s bramborovými dolfy a ďábelskou omáčkou je 319 korun. Pro srovnání jsme si vzpomněli na naši nedávnou návštěvu Českého Krumlova, kde jsme v jedné z restaurací objevili bramborové knedlíky plněné uzeným masem se zelím za 429 korun. Když si o trochu oproti zmíněným knedlíkům připlatíte, můžete si v hlubocké restauraci podle nabídky, kterou mají i na webových stránkách, dát například jelení steak s liškami, který vyjde na 445 korun. Smažený kančí řízek s bramborovým salátem pak vyjde na 285 korun. Opět jsme si vzpomněli na smažený vepřový řízek za 380 korun, který jsme objevili v Krumlově. Pravda je, že jde o vyhlášenou restauraci. To ale v případě té v Hluboké nad Vltavou také.

Přímo v centru Hluboké nad Vltavou jsme pak objevili například vepřovou panenku v anglické slanině s pečenými brambory, fazolkami a s pikantní omáčkou za 399 korun. O kousek dál si pak můžete pochutnat třeba na španělském hovězím ptáčku s rýží za 290 korun. Dát si můžete i vídeňský telecí řízek s máslovým bramborem a brusinkami za 360 korun. Zaujala nás i houbová omáčka s karlovarským knedlíkem bez masa za 230 korun. Hned pod zámkem pak jedna restaurace nabízela například špízky z vepřové panenky na špeclích se žampiony a rukolou za 285 korun.

Můžete také ale značně ušetřit a dát si párek v rohlíku za 35 korun. Tuto cenu jsme objevili jak vedle centrálního parkoviště, tak i na frekventované cestě vedoucí přímo k zámku. V nabídce byl také langoš za 75 korun. Mimochodem, na zmíněném parkovišti můžete nechat osobní auto na celý den za 80 korun, což je oproti řadě jiných měst poměrně lidová cena.

Návštěvnost zámku letos stoupla. Vyberte si z různých tras

Jak říká pracovnice vztahů k veřejnosti zámku Hluboká Jitka Machová, letošní návštěvnost je prý vyšší než vloni. Přidala i jasná čísla. „K 31. 7. 2022 zámek navštívilo 95 447 osob. Ke stejnému období tohoto roku to bylo 112 138 osob,“ uvedla. V letošním srpnu pak přišlo o více než 19 tisíc návštěvníků než vloni za stejný měsíc. „Největší zájem je tradičně o trasu I. – Reprezentační pokoje,“ sdělila dále Machová.

I tady jsme nakoukli do ceníku. Pokud si vyberete zmíněnou trasu Reprezentační pokoje, za jednoho dospělého staršího 25 let zaplatíte vstup 240 korun, za seniora 65 plus 190 korun. Dítě do pěti let má vstup zdarma, od šesti do sedmnácti let se platí 70 korun. Pokud se rozhodnete například pro okruh s názvem Soukromé apartmány, zaplatíte o něco méně. Dospělého od 25 do 64 let vyjde vstup na 180 korun, seniora 65 plus na 140 korun a dítě od 6 do 17 let na 50 korun.

Kolik za rodinný výlet do pohádkového městečka?

Před zámkem jsme oslovili rodinku se dvěma dětmi, která se zrovna chystala vejít na nádvoří, s prosbou, zda by nám prozradili, na kolik je výlet do městečka, kde se natáčela Pyšná princezna, zhruba vyjde.

„Za oběd pro všechny čtyři i s pitím jsme dali necelých patnáct stovek,“ hledala v kabelce účet žena, která se představila jako Pavla Potůčková. „Manželka drží kasu, tak to ví líp. Všechno má doložené,“ smál se její manžel. Sám nám pak spočítal, na kolik je vyjde vstup do zámku. „Vybrali jsme si Reprezentační pokoje, to nám známí doporučili, prý je to moc hezké. Koukal jsem na stránky zámku a dohromady bychom měli zaplatit něco málo přes 600 korun,“ prozradil.

Jen za oběd a vstupné tedy čtyřčlenná rodina vynaloží kolem dvou tisíc korun. „K tomu samozřejmě ještě musíme připočítat benzín a nějakou sladkost pro děti. To nás ještě čeká v cukrárně,“ usmívala se žena a dodala.

„Co naděláte. Zámek jsme slibovali dětem dlouho, tak jsme si udělali výlet. Letos jsme k moři nejeli, rozhodli jsme se, že budeme poznávat naše krásná místa. No, levněji to tedy nevyšlo,“ krčila rameny.

