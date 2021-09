KSČM není žádná parta hodných strýců, čílil se Jurečka a připomínal Semelovou a Gottwalda

reklama

Hosty předvolební debaty na XTV za Olomoucký kraj tentokrát byli předseda KDU-ČSL a jeden z lídrů koalice SPOLU, Marian Jurečka, a vedoucí kandidátky KSČM v Olomouckém kraji Ludvík Šulda. A proč bychom měli podle těchto politiků volit právě jejich strany? „Váš hlas může být tou cestou, jak změnit poměry v České republice, zastavit rekordní zadlužování, podpořit rodiny a seniory, řešit problematiku životního prostředí, a není to volba jen na jedno volební období, ale prostě to je zodpovědná volba, protože volíme i za naše děti,“ odpověděl Jurečka.

Podle Šuldy zase volbou komunistů zajistíme, že v Parlamentu zůstane jediná autentická levicová strana. „Strana, která doopravdy hájí zájmy občanů České republiky, klade důraz na důstojný život pro všechny občany, která klade důraz na zdravý vývoj našich dětí, zdraví a čistotu přírody a hlavně klademe důraz na to, aby lidé dostávali za poctivou práci poctivou odměnu,“ vyjmenovával Šulda.

Šulda ale odmítl, že by jeho partaj nějakým způsobem usilovala o dosažení diktatury proletariátu, a uvedl, že KSČM po revoluci prokázala, že je plnohodnotnou parlamentní stranou a že prošla jistým historickým vývojem. Lidovec Jurečka na konto komunistické strany řekl, že byl před nedávnem na odhalení pomníku připomínajícího akci KULAK, která znamenala vyhnání tisíců rodin z jejich hospodářství. „A to je jenom jeden střípek, jak to fungovalo. Já si pamatuji, jak Marta Semelová obhajovala Klementa Gottwalda. Pan Šulda se tady snaží říkat, že KSČM je parta hodných strýců, ale většina lidí má úplně jinou životní zkušenost,“ pálil Jurečka nesmlouvavě do komunisty.

Šulda ve své odpovědi připomněl, že existuje jakýsi průzkum, který říká, že 40 procent lidí v ČR si myslí, že současný režim je horší než ten předlistopadový husákovský. Upozornil také na to, že spousta komunistů po sametové revoluci z KSČ odešla o rozprostřela se do jiných politických stran. „A po revoluci v KSČM zůstali opravdu ti slušní, pracovití, kteří vnímali tu sociální politiku srdcem a nebyli to ti kariéristé,“ vysvětloval levicový politik. Nebál se dokonce Jurečkovi připomenout excesy katolické církve.

Xaver následně navrhl, aby se oba politici zaměřili spíše na budoucnost, a položil dotaz ohledně státního rozpočtu. Jak oba politici a jejich partaje hodlají zacvičit s bobtnajícím státním dluhem? Podle Jurečky je hlavním problémem zejména obrovské navyšování mandatorních výdajů. „Recept, jak dojít k vyrovnanému rozpočtu, je nezvyšovat daně, nezvyšovat deficit, efektivně šetřit, udržet růst a nízkou nezaměstnanost,“ současně lidovecký politik uvedl, že vláda jedná rozpočtově nezodpovědně a zachraňovat to pak musejí politici v regionech a městech.

„Samozřejmě můžeme snižovat mandatorní výdaje, ale já si myslím, že velká rezerva je v dividendách, které odtékají z Česka a kterých je kolem tři sta miliard korun. A kdyby byla účinná kontrola, do státního rozpočtu mohou plynout až stovky miliard. Jde o to, aby došlo k progresivnímu zdanění korporací, zdanění internetových gigantů a dalších. To je prostor pro stát, jak získat peníze,“ vysvětloval Šulda s tím, že KSČM nebyla součástí vlády, a proto se jí takové daňové změny nepovedlo prosadit. „Vládu jsme nedrželi pod krkem, byli jsme s ANO partneři, ale něco se povedlo a něco ne,“ popisoval.

Jurečka dále v debatě připomněl, že jeho strana po volbách, pokud k tomu bude mít příležitost, bude chtít upravit výměru důchodů pro funkcionáře bývalého komunistického režimu, jako byli například členové pohraniční stráže nebo důstojníci StB. „Není to trest, ale narovnání poměrů, protože tihle lidé udržovali opravdu hnusný totalitní režim a perzekuovali další tisíce lidí,“ vysvětloval lidovec.

Jurečkův návrh je podle Šuldy čistě populistický a údajně zakrývá skutečné problémy, které občany skutečně trápí, jako je prý například drahé bydlení či rostoucí ceny. Komunisté jsou prý jednoznačně zase pro referendum o setrvání v Evropské unii. „Vnímáme tu nespokojenost občanů s EU,“ řekl Šulda s tím, že podle něj EU trpí velkým demokratickým deficitem.

Šéf KDU Jurečka je na rozdíl od Šuldy jednoznačně pro setrvání v unijních strukturách. „Já si myslím, že bychom měli spíše usilovat o změnu některých mechanismů v EU. A nesnažit se vystupovat a bourat Unii,“ vysvětloval Jurečka a připomněl, že například některá česká nádraží nebo dálnice byly rekonstruovány právě za peníze z Bruselu.

Jaký je osobní názor Jurečky na homosexuální sňatky? „Pro mě je důležitá hlavně ochrana a podpora rodičovství, rodiny a zachování toho pojmu manželství jako svazku muže a ženy. Ale zároveň jsem otevřen tomu upravit zákon třeba z hlediska lepší informační povinnosti, dědického řízení a tak podobně, o tom se klidně pojďme bavit,“ prohlásil Jurečka. „Stejnopohlavní páry musejí mít práva jako páry muže a ženy.“

