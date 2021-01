Kakáte do sněhu, bordel na horách? Pohnuli jste Babišem. Možná. A bude hůř

reklama

Koronavirová epidemie nabírá v České republice na síle. Od počátku epidemie se nakazilo už téměř 750 tisíc lidí. Momentálně je aktivních více než 119 tisíc případů a zemřelo více než 12 tisíc lidí. A zdá se, že může být ještě hůř. Vláda proto přijala řadu opatření pro zpomalení epidemie. Řadu týdnů platí nařízení nosit roušky i venku, zavřené jsou restaurace, hotely, kadeřnictví i posilovny.

Jenže se zdá, že lidé už mají opatření dost a začínají je ignorovat. V ulicích měst často lidé kráčí bez roušek a ski areály o vánocích praskaly ve švech. Ačkoli byly zavřené, lidé přesto vyrazili na svahy a bez dodržování rozestupů si užívali zimních radovánek.

„Lidi si to vynutili a je to dobře. Anarchie, poničené sjezdovky, odpadky, naděláno kolem, provoz bez dohledu... to je důsledek sociální konstrukce PES a provázaných opatření. Odmítám nadvládu vědců, kteří neumí do svých vzorečků započítat normální úvahu, co se stane na horách, když tam na zimu "vypnou" normální provoz. Zavřít penziony a poslat tam hlídat policii je snadné, ale jak zamknout do lockdownu kopce a les to už je vyšší level, páni profesoři,“ napsal Vadim Petrov na sociální síti Facebook.

Server ParlamentíListy.cz již informoval čtenáře, jak to vypadá na českých horách.

„Jsme s rodinou na Pustevnách, je to tu jako na Václaváku, jsme jedni z mála, kdo má respirátor, jinak se tu normálně prodává, lidi spolu mluví, procházejí se, posedávají. Tady se žádných opatření nedočkáte, tady se koronaviru nikdo nebojí,“ uvedl náš čtenář Zdeněk P. z Ostravy v neděli. „Ještě bych chtěl říct, že si vážím doktorů, ale něco s dětmi dělat musíme,“ uzavřel po naší výtce, že pokud by se takto choval každý, české zdravotnictví by zkolabovalo.

Ministr průmyslu a dopravy Karel Havlíček oznámil, že chce na tuto situaci reagovat a bude své kolegy, především ministra zdravotnictví za hnutí ANO Jana Blatného, přesvědčovat, aby se ski areály otevřely co nejdříve. I on má za to, že je lepší milovníky zimních radovánek alespoň nějak regulovat. Chápe prý také, že provozovatelé ski areálů si musí vydělat právě teď, po zbytek roku už k tomu nebudou mít moc příležitostí.

„Já se snažím vycházet z toho, že je v dané chvíli lepší, aby lyžaři na svahu byli v určitém systému. To znamená, aby to bylo řízené, fronty a podobně, než tak, jak je to dneska, kdy vlastně tam jde kde kdo na lyžích, na sáňkách, na bobech a tak podobně. Ničí se ty svahy. Lidé tam nemají sociální zázemí,“ prohlásil Havlíček. „A já věřím, že se nám to podaří domluvit tak, abychom ty ski areály co nejdříve otevřeli,“ uvedl Havlíček v Událostech ČT.

Podle Českého rozhlasu bude vláda o otevření ski areálů jednat ve čtvrtek.

V diskusi pod příspěvkem Vadima Petrova také zaznělo, že by vláda měla brzy otevřít restaurace a hotely.

„Další stupínek bude, aby pánové pochopili, že otevřít vleky a mít zavřené hospody a hotely je stejná pitomost. Samozřejmě se dá regulovat dřívější zavírací doba, počet lidi uvnitř atd. Ale nikoli nechat jedno bez druhého,“ napsal pan Petr Soukup.

V pondělních Událostech, komentářích ČT však Havlíček zdůrazňoval, že v otázce otevření hospod a restaurací vláda veřejnosti ustupovat nebude.

„Ne, to ne. Já naprosto respektuji a chápu to, že otázka restaurací a maloobchodů je složitá. Lidé tu přichází do kontaktu. Všichni to dnes mají zavřené. Byli bychom asi jedinou zemí, která by to otevřela,“ odmítl tuto možnost Havlíček.

