Kalousek: Jsem vděčný Milionu chvilek. Havlův étos nemá v ČR většinu. A takto je možné spojit opozici, ale já...

Předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek zavítal do Prostoru X. Vysvětlil mnohé, například, jak myslel svou větu, že „jsme v hajzlu“. Varoval, že při volbě do rad ČT a ČRo může dojít k pokusu o demontáž právního státu. A horoval pro společnou platformu malých stran. Kterou ovšem dle svých slov nehodlá vést. Nechyběla ani prohlášení o hodnotách, Havlovi, Masarykovi a étosu sametové revoluce.

reklama

Kalousek hned na začátku vysvětloval svůj tweet, ve kterém tvrdil, že „jsme v hajzlu“, vzhledem k tomu, že Sněmovna zvolila Stanislava Křečka ombudsmanem.

Poslaneckou sněmovnou byl ombudsmanem zvolen JUDr. Stanislav Křeček. Sněmovna je věrným zrcadlem celé společnosti. Věrným zrcadlem je i životopis a hodnotové zakotvení nového ombudsmana. Myslím, že jsme v hajzlu. — Miroslav Kalousek (@kalousekm) February 12, 2020

Anketa Chcete, aby náš stát dával na obranu minimálně 2% HDP, jak po nás chtějí Američané? Ano 9% Ne 91% hlasovalo: 2700 lidí

Strakatý se zeptal, zda je tedy problém v těch, kteří Sněmovnu zvolili. Což Kalousek popřel a dodal, že mu nepřísluší kritizovat, že pouze zastupuje určitý, pro něho bohužel nevelký, segment voličů. „Pokud si společnost přeje svojí většinou prostřednictvím Sněmovny takovéhoto ombudsmana, tak asi z mého pohledu není něco úplně v pořádku,“ shrnul. A co to znamená? Podle Kalouska to, že zásady liberální demokracie, některé hodnotové principy, étos sametové revoluce, masarykovský/havlovský étos nemá ve společnosti ani ve Sněmovně většinu. Protože kdyby ji měl, tak by se Stanislav Křeček ombudsmanem nestal.

Psali jsme: Jsou Češi blbí? I Kalousek se zapojil. Bude zajímat Babiše Někdo lže. Topolánek, Kalousek, Čunek? Vlastimil Tlustý vynesl nové svědectví Dominik Hašek: Já prezident? Ovlivním myšlení Čechů správným směrem. Moje strana má 5 procent Režisér Strach se zastal Křečka. A už je zle, už tryská vztek. Slova o ukřižování, Majdan, i další

K tomu, že Křečka zřejmě volili i někteří poslanci ODS, se Kalousek nevyjádřil, řka, že je volba tajná a spočítat takto hlasy neumí. Doplnil, že v pocitu, že „jsme v hajzlu“, podle reakcí sociálních sítí nebyl osamocen. „Je to můj subjektivní pocit, ale myslím si, že jsme trochu nemocná společnost,“ mínil předseda poslaneckého klubu TOP 09.

Ing. Miroslav Kalousek TOP 09



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Moderátor se pak zaměřil na výtky vůči opozici, že se nedokázala sjednotit za jedním kandidátem. Kalousek odvětil, že je bláhové se domnívat, že opozice, která má v Poslanecké sněmovně menšinu, může prohlasovat svého ombudsmana. „Rozhodnutí zvolit pana Křečka bylo rozhodnutí pánů Zemana a Babiše, a ti ostatní je poslechli. A dopadlo by to tak, i kdyby se opozice shodla na tom jediném kandidátovi, prostě proto, že opozice má ve Sněmovně menšinu,“ tvrdil Miroslav Kalousek.

Anketa Co soudíte o Miroslavu Kalouskovi? Je to dobrý politik a čestný člověk 5% Má své vady, ale podporuji ho 3% Nemyslím si o něm příliš dobrého 16% Nenávidím ho 76% hlasovalo: 36183 lidí

Od nového ombudsmana přešel moderátor k průzkumům, které TOP 09 nepřisuzují výsledek větší než 5 %. Kalousek pravil, že k absolutním číslům je zdrženlivý, ale trendy jsou podle něho věrohodné. „ANO dominuje, pak jsou tam dvě střední strany, Piráti a ODS, jedna je progresivní levice, druhá pravice,“ řekl Kalousek a Strakatý namítl, že proti tomuto označení by se Piráti ohradili. Ale Kalousek opáčil, že je těžké je označit jinak, když si přejí, aby je v Senátu reprezentoval Tomáš Tožička. Jeho názory na NATO a kapitalismus evidentně ve straně dle Kalouska rezonují. Poslanec shrnul, že se jedná o postoje, se kterými nesouhlasí, ale jsou legitimní, nicméně znamenají, že se pak Piráti těžko mohou bránit označení za progresivní levici.

Co se týče průzkumů a stran, které se pohybují okolo hranice 5 %, dal dvě možnosti. Buď se v těchto stranách vzedme energie a věrohodný lídr, ale to nepokládá za pravděpodobné. „Nebo vznikne platforma, která umožní voličům těch pětiprocentních stran volit jeden společný vítězný projekt. Což si myslím, že lze, ale je to pochopitelně velmi těžké,“ přidal druhou možnost. „To přece nemůže být tak, že se tři poražení dohodnou o místech na kandidátkách s tím, že vytvoří jeden společný subjekt. Takhle by to nemohlo úplně fungovat. To skutečně může fungovat jedině tak, že vznikne společná platforma z vůle těhle stran,“ konkretizoval svou představu. Nicméně, sám uvedl, že není lídr a nebude tuto platformu tvořit. „Já jsem připraven se svými zkušenostmi, energií, svými znalostmi ke vzniku takové platformy přispět, ale rozhodně nemám v úmyslu stát jí v čele, to musí noví lidé.“

Fotogalerie: - Ziggy Horváth a TOP 09

Strakatý namítl, že když teď malé strany nemají takového lídra, tak jak by ho mohla získat platforma. A Kalousek souhlasil, že lídrem nemusí být žádný ze současných předáků opozičních stran, ale třeba někdo zvenku, na kterém se strany shodnou. „Skutečně to nemůže být o prostém součtu těch tří stran a o hádce, kdo bude mít jaké místo na kandidátce,“ zopakoval. Kdo by platformu mohl vést, ho nenapadá. „Se mnou, prosím, nemluvte jako s architektem takového projektu,“ požádal bývalý předseda TOP 09. Pokud nebude k takovéto cestě ve stranách vůle, pak prostě nebude, doplnil Kalousek.

Fotogalerie: - Kalousek u Palacha

Od vedení hypotetické platformy se Čestmír Strakatý přesunul k vedení TOP 09, které v listopadu převzala poslankyně Markéta Adamová Pekarová. „Já jsem docela rád, že jsme jediná parlamentní strana, která má v čele ženu, a Markéta Adamová Pekarová s Tomášem Czerninem vytvořili kompetentní tandem. My v tom předsednictvu se snažíme jim ze všech sil pomáhat. Já nemohu říct půl slova výtky proti nově zvolenému vedení. Ale také si uvědomuji, že pokud nedojde k nějaké větší společné platformě, tak to bude zápas o přežití. Mně nestačí zápas o přežití. Já bych si přál účast na vítězném projektu. A účast na vítězném projektu už vyžaduje dohodu více subjektů,“ pravil Kalousek opět s dovětkem, že se nemůže jednat o prostý součet.

Ing. Markéta Pekarová Adamová TOP 09



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Kalousek také vyjádřil svůj obdiv k Milionu chvilek pro demokracii. Zopakoval své stanovisko, že nemá právo spolku radit, ale měl by si podle něho u kulatého stolu vytyčit konkrétní politické cíle, které bude prosazovat. „Demokratické strany je budou navrhovat v Parlamentu a Milion chvilek pro demokracii je bude všemi svými občanskými iniciativami podporovat. To bych viděl jako smysluplnější cestu, ale třeba nemám pravdu,“ navrhl. Jako příklad cíle dal změnu dle jeho popisu nespravedlivého volebního systému. Strakatý namítl, že to už Milion chvilek požaduje, a Kalousek vysvětlil, že to je pouze jeden cíl, ale cílů musí být víc. Předseda posl. klubu TOP 09 pak dodal, že nemá právo ani kritizovat a Milionu chvilek je neskonale vděčen za jeho boj proti lhostejnosti. Jeho výhrady prý nejsou vůbec podstatné, např. proti výroku o nezávislém ministrovi spravedlnosti, což je dle Kalouska protimluv.

Fotogalerie: - Kalousek, Kalousek!

Dle poslance Kalouska jsou v Čechách krok za krokem demontovány principy právního státu. „Patří k principům právního státu, že nikdo, kdo je vybaven veřejnou pravomocí, nesmí rozhodovat o věci, na které by měl soukromý prospěch. To bylo nepsané pravidlo, které vždycky platilo, nikdo ho nemusel psát do zákona, to patřilo k politické kultuře, ať už tu byly vlády levicové, nebo pravicové,“ prohlásil bývalý ministr financí. Když Andrej Babiš prohlásil, že co je dobré pro Agrofert, je dobré pro ČR, to je dle Kalouska „totální porušení právního státu“. A že část poslanců hájí, že někdo vybavený veřejnou pravomocí si může hájit své zájmy, je dle něho absurdní.

Forma se prý vyprazdňuje. „Máme sice Parlament, máme sice vládu, máme demokratické volby, ale ty hodnoty, které to má naplňovat, tak ty se vyprazdňují a relativizují a někdo říká, to není potřeba, to neplatí, stačilo, že pro to hlasovala většina. Ale to nestačí, že pro to hlasovala většina. Tam také musí být ta hodnotová náplň. Koneckonců, komunisté také měli svůj parlament a také měli svoji vládu – a byly to jenom loutkové instituce,“ varoval Kalousek. A že některé státní instituce říkají, že premiér není ve střetu zájmů? „To už jen ukazuje, jak moc je dnes státní správa ovládnutá soukromými zájmy Agrofertu,“ prohlásil poslanec. A poukázal na to, že Andrej Babiš je ve střetu zájmů ve smyslu legislativního nařízení Evropské komise, které je nekompromisní.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Strakatý spojil volbu Křečka s nadcházející volbou do Rad ČT a ČRo a Kalousek měl rozhodně co říci: „Ten proces po dobu posledních šesti let je přece naprosto jasný. Krůček po krůčku, salámovou metodou odřezávat všechny brzdy a pojistky, které ty principy toho právního státu drží. Jedny z posledních těch pojistek: máme stále ještě nezávislou justici a pak máme ještě relativně nezávislou Českou televizi. Já si myslím, že ty tlaky na ni jsou tak obrovské, že se nemohou nepromítnout do zpravodajství. To není kritika, jen říkám, že je pod každodenním brutálním tlakem. To si stačí otevřít noviny. Že volba Rady ČT je ideální příležitost zase kousíček té nezávislosti odkrojit, to je fakt. A že tito pánové té příležitosti využijí, to já se obávám. My pochopitelně ve Sněmovně uděláme všechno, aby ta volba dopadla relativně dobře. Ale znovu opakuji, opozice má menšinu. A velmi bych prosil veřejnost, aby se měla na pozoru, protože ten zásadní útok na ČT může přijít.“ A pokud si právě toto společnost přeje, tak dle Kalouska platí věta, kterou napsal po zvolení Stanislava Křečka ombudsmanem.

Celý rozhovor s Miroslavem Kalouskem ZDE

Psali jsme: „Bratrovražda“ Okamury. Nácek? Rasista? Padlo toho víc. Zapojil se Kalousek nebo Drahoš Babiš obvinil Kalouska. Ušil to na něj? A slova, která Rychetský nebude moci jen tak přejít Jsou Češi blbí? I Kalousek se zapojil. Bude zajímat Babiše Veřejný útok na Pekarovou-Adamovou. Štětinu musel uzemnit Kalousek. A to nebylo vše

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.