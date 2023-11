Kalousek: Ministerstvo školství je ministerstvem studentů, ne učitelů

reklama

Někdejší ministr financí a dnes řadový člen TOP 09 Miroslav Kalousek konstatoval, že v demokratické zemi může demonstrovat každý, ale okamžitě také upozornil, že vláda, která to s odpovědnou správou země myslí vážně, nesmí takovému tlaku ustoupit.

„Právo kohokoliv protestovat a stávkovat je nezpochybnitelné a svaté. Svatá je ale i povinnost každé vlády, která chce opravdu vládnout: Nejednat pod tlakem a tlaku neustupovat. V tom bude mít vláda vždycky moji podporu. Na rozdíl od ústeckých Pirátů vím, že je možné mít různé názory na dílčí azimuty, ale není možné plést si světové strany. I piráti mívali kompas,“ konstatoval Kalousek v narážce na poznámku ústeckých Pirátů, kteří podpořili protivládní protesty, ačkoli předseda strany Ivan Bartoš ve stejné vládě sedí jako ministr pro místní rozvoj.

S jednou výzvou se obrátil i k samotné vládě, kterou, jak často deklaruje, volil, ale kterou také často kritizuje, neboť se mu nezdá, že by byla dostatečně proreformní.

„Moc prosím všechny (nebo alespoň ty, kteří jsou toho mocni), že priorita se nepozná podle toho, že ji zalijeme penězi bez ohledu na to, jaký opravdu přinesou efekt a výsledky. Pozná se podle toho, s jakou odbornou péčí a dlouhodobou vizí se správce snaží o systémové změny, díky kterým bude každá koruna využita ve prospěch konzumenta veřejné služby, protože tady jde mnohem víc, než o jejího operátora,“ rozváděl dál myšlenku.

A hned pokračoval:

„Dovolím si to ve zkratce říct na dvou příkladech: Ministerstvo školství je ministerstvem studentů a vzdělávání. Ne ministerstvem pedagogického a nepedagogického personálu. Ministerstvo zdravotnictví je ministerstvem pacientů a jejich zdraví. Ne ministerstvem zdravotnického personálu. Zájmy konzumenta veřejné služby se nemusí vždy krýt se zájmy personálu, který službu zajišťuje. A nevyřeší to ‚zalévání‘ penězmi na dluh. Už jenom proto, že brzy dojdou, protože jsou na dluh,“ pokračoval.

Někdejší ministr školství za ANO Robert Plaga nabídl odlišný pohled a připomínal vládní sliby.

„V březnu 2023 do přepracovaného programového prohlášení vláda napíše, že dá průměr zemí OECD a podsekne rozpočet tak, že podíl dál klesá. V červnu 2023 schválí a odprezentuje, že učitelé budou mít plat ve výši 130 % průměrné mzdy, aby v říjnu ministr školství oznámil, že to bude max. 113 % (spíš to bude ještě mnohem míň),“ upozorňoval Plaga stejně jako Kalousek na sociální síti X. „A dalo by se v těch faulech pokračovat dál, takže věřím, že většina učitelů fakt protestuje/bojuje za kvalitu a za důstojné odměňování nepedag. kolegů,“ pokračoval.

Kalousek odvětil, že nikdy nebyl přítelem stanovování platů různých profesních skupin zákonem.

„Chápu. K tomu mohu jen podotknout, že jsem si vždycky myslel, že stanovit platy jakékoliv profesní skupiny zaměstnanců zákonem pokládám za nesmysl. Ale to není ten hlavní problém,“ prohlásil.

V záležitosti stávky složil také poklonu ministrovi práce a sociálních věcí Marianu Jurečkovi (KDU-ČSL), který zrušil svůj program a rozhodl se, že se vydá mezi stávkující a bude s nimi diskutovat.

„Tleskám Marianu Jurečkovi jak za odvahu, tak za politický instinkt. Na ulici k žádné smysluplné diskusi nedojde, budou na něj řvát, urážet ho a sem tam na něj někdo i plivne. Je ale nesmírně důležité, aby politik ukázal, že si stojí za svým, že se přímého kontaktu s protestujícími nebojí a že dokáže odpovědět i davu na ulici. Pokládám to za nutnou výbavu lídra,“ ocenil Jurečku Kalousek.

