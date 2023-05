Kalousek: ODS lže občas, ANO lže pořád

Podle komentátora Petra Honzejka je těžké vládě oponovat v tvrzení, že se s rozpočtem něco udělat muselo. Co podle něj ale naopak vládě a zejména ODS vyčítat můžeme, má být to, že „nám dlouhodobě lhala“. „ODS na opakované lhaní o nezvyšování daní doplatí,“ myslí si. Po uveřejnění těchto slov však následně přispěchal nejsilnější vládní stranu hájit exministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09). ODS podle něj pouze „občas zalhala“, kdežto opoziční hnutí ANO „nelže občas, ale pořád, a to ne v jednom, ale ve všech tématech“.

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) na to udiveným voličům vlády vzkázal, že si výroky o nezvyšování daní špatně vysvětlili. „To je zkratka z billboardu. My jsme říkali, že nechceme zvýšit celkové daňové zatížení,“ pronesl ministr v rozhovoru pro TN.cz a byl si jist, že kvůli tomu voliči ODS jeho straně nepřestanou věřit.



Odlišně než ministr financí to vidí komentátor Petr Honzejk, který má za to, že nešlo o „zkratku z billboardu“, ale o opakované lhaní vlády „a zejména ODS“.

Těžko se prý dá „oponovat vládě v tom, že se s rozpočtem něco udělat muselo“. „Můžeme se sice přít o to, jestli se mělo škrtat právě tam, kde se vláda rozhodla škrtat, jestli se měly zvýšit právě ty daně, které se vláda rozhodla zvýšit, a jestli nejsou v balíčku pochybné položky. Ale celkově je úsporný balík ve výši devadesáti miliard napřesrok a 150 miliard v roce 2025 minimem potřebným k tomu, aby Česko vybředlo z katastrofální dluhové trajektorie,“ hodnotí ve svém komentáři pro Hospodářské noviny.



Co ale naopak vládě a zejména ODS vyčítat podle komentátora můžeme, je to, že „nám dlouhodobě lhala“. „Jejím klíčovým předvolebním slibem, který si pak vepsala i do programového prohlášení, byla věta: ‚Nebudeme zvyšovat daně.‘ Dokladů pro to je víc než málo,“ upozornil. Tvrdí, že ODS „na opakované lhaní o nezvyšování daní doplatí“.



Po zveřejnění tohoto komentáře Petra Honzejka se nejsilnější vládní strany zastal exministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09), který vše mírnil tím, že ODS „ohledně daní občas zalhala“. Přiznal však, že se „o tom nemá cenu přít“ a je to „jistě pravda“.

A následně vše otočil proti opozičnímu hnutí ANO expremiéra Andreje Babiše, to podle něj „lže pořád“. „Přijde mi ale absurdní volit kvůli tomu subjekt, který nelže občas, ale pořád, a to ne v jednom, ale ve všech tématech. Ano, myslím tím ANO,“ zaznělo od Kalouska na Twitteru.

To, že @ODScz ohledně daní občas zalhala, o tom nemá cenu se přít, to je jistě pravda. Přijde mi ale absurdní volit kvůli tomu subjekt, který nelže občas, ale pořád a to ne v jednom, ale ve všech tématech. Ano, myslím tím ANO. https://t.co/isXZKgDAEH — Miroslav Kalousek???????? (@kalousekm) May 14, 2023

Sám Kalousek dříve prohlásil, že vládní balíček, obsahují mimo jiného i zvýšení daní, podporuje. „Každému z nás tam něco chybí a každého z nás tam něco bolí. Je to však maximum možného v rámci koaličního kompromisu. Proto pokládám za svou povinnost balíček podpořit, protože jeho alternativou je nic a neudržitelný rozpočet,“ uvedl po jeho zveřejnění.

„Teď je klíčové, aby vláda neustoupila tlakům na změkčení. Zejména těžké to bude v úsporách na mzdovém objemu. Ustupování by rozdrobilo cestu a zamlžilo cíl. Každý, komu záleží na stabilizaci rozpočtu a naší budoucnosti, by měl vládu povzbuzovat, aby celý balíček realizovala,“ doplnil.

Teď je klíčové, aby vláda neustoupila tlakům na změkčení. Zejména těžké to bude v úsporách na mzdovém objemu. Ustupování by rozdrobilo cestu a zamlžilo cíl. Každý, komu záleží na stabilizaci rozpočtu a naší budoucnosti, by měl vládu povzbuzovat, aby celý balíček realizovala. — Miroslav Kalousek???????? (@kalousekm) May 11, 2023

