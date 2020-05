Kalousek: Šetřete, Češi! Bude hůř. Babiš lže

reklama

"My už jsme si trošku zvykli na to, že vláda nejdříve slibuje velkou pomoc firmám, podnikatelům, živnostníkům a dalším zastiženým touto krizí, ale pak vlastně po několika týdnech z těch ohromných slibů vypadne něco, co se za pomoc nedá vydávat. A přesně takovýto návrh zákona tady dneska máme projednávat. Už několik týdnů slyšíme od paní ministryně Maláčové, že chce prosadit posunutí plateb pojistného pro zaměstnavatele. Nicméně dnes v tom návrhu dochází k takovému vykoštění, že skutečná pomoc v něm naprosto schází. Naopak ještě může zaměstnavatelům výrazně ztížit situaci," míní předsedkyně strany Markéta Pekarová Adamová.

"Je tam totiž odklad penále, respektive penále, které by případně mělo běžet, pokud není zaplaceno pojistné včas, jenom mírně poníženo. Takže ve skutečnosti se o nějaký odklad vůbec nejedná. My však se nechceme smířit s tím, že by tento slib neměl být dodržen, protože si uvědomujeme, že tato pomoc je pro firmy naprosto stěžejní a klíčová. A je tedy nutné se snažit prosadit, aby se jednalo o skutečnou pomoc a nejenom fingování pomoci. Proto předkládám pozměňovací návrh, který by snížil na pojistné na sociální zabezpečení tuto částku za tři měsíce od května do července o 80 procent pro všechny firmy, které byly tou situací postiženy a které by to tedy samozřejmě musely doložit, například pobočky nebo jejich prozovny byly úplně uzavřené nebo výrazně omezena jejich činnost. Tento návrh tím pádem dává možnost skutečného ponížení a opravdu významné slevy na pojistném, ale také zároveň myslím na to, když by tedy bylo zaplaceno včas. Protože pro ohromné množství firem je dneska zásadním problémem cash flow. Proto tedy ještě navrhujeme, aby, pokud bude pojistné uhrazeno do konce tohoto roku, tak aby penále bylo úplně odpuštěno," dodala Pekarová s tím, že tím dochází k opravdovému odkladu, jak bylo původně slibováno.

"Vím, že je běžné, že tady přicházíme s obrovským množstvím návrhů rychlé pomoci a skutečné efektivní pomoci firmám a vláda nakonec z toho neschválí velkou část nebo skoro nic. Ale teď bych skutečně chtěla apelovat na vládu, aby své sliby, které původně dávala, dodržela, a my ji k tomu dáváme velkou příležitost. Vidíme u všech možných nástrojů, ať už je to Antivirus, ať už jsou to půjčky COVID, ať už je to celá řada těch, které mají teprve nabíhat, jako COVID nájemné, že vláda dělá všechno pro to, aby do toho dala celou řadu překážek, které velmi prosejí to množství firem, které na pomoc skutečně dosáhnou, firmy čekají mnoho týdnů na vyplacení pomoci, mnohdy se ještě nedostalo na ty, co žádaly za březen, takže tady skutečně dochází k dramatickým situacím a my bychom se měli snažit naopak, aby co nejvíce těch postižených podniků přežilo a tuto dobu - a to je jeden zase z dalších nástrojů toho, jak toho dosáhnout. Takže pevně věřím, že tady toto i dnes ostatní politické strany podpoří a že skutečně pojistné významně ponížíme," zakončila Pekarová Adamová.

Na tiskové konferenci vystoupil také předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Okomentoval dva vládní návrhy předložené v režimu legislativní nouze. "Tím prvním návrhem je změna rozpočtových pravidel, která by umožnila vládě předložit návrh rozpočtu o měsíc později než obecný zákon stanoví. My si uvědomujeme naprostou výjimečnost situace, to, že každý den nových informací je cenný, a proto z věcných důvodů souhlasíme s tímto návrhem. Jsme připraveni ho podpořit. S čím nemůžeme souhlasit, je, že bude projednáván v režimu legislativní nouze. Režim legislativní nouze stanovuje poměrně přísná pravidla. Na to, jaké zákony a z jakých důvodů mohou být v tomto režimu projednány a to opravdu není tento návrh. A my si myslíme, že není možné dělat si z režimu legislativní nouze trhací kalendář. Takže jakkoliv věcně souhlasíme, jsme připraveni ten návrh podpořit, a jsme připraveni podpořit i mimořádné zkrácení lhůt pro jeho projednávání, tak prostě odmítáme pošlapávat pravidla, pro která mohou být zákony projednávány v režimu legislativní nouze," poznamenal Kalousek.

"Druhý návrh zákona, kterého bych se rád dotkl, je novela zákona o zadávání veřejných zakázek, kdy vláda navrhuje, abychom vzhledem k výjimečné situaci rezignovali na to, že budeme zkoumat vlastníky těch, kteří se ucházejí o zakázku, vlastnickou strukturu, což znamená, že vláda žádá o bianco šek na to, aby mohla zadat zakázku někomu, kdo je v insolvenci, někomu, kdo je trestně stíhaný, někomu naprosto nedůvěryhodnému, neumím to popsat jinak, než že vláda chce dodatečně legalizovat zlodějiny, které se odehrály na ministerstvu zdravotnictví, protože tam k takovým zakázkám docházelo," míní Kalousek.

"Tvrdíme, že ani výjimečný stav nezbavuje správce veřejných prostředků povinnosti řádného hospodáře. Tento návrh lze těžko popsat jinak než návrh: Zhasněte, chceme krást rychleji," zdůraznil Kalousek s tím, že něco takového nelze podpořit. "Doufáme, že to Sněmovnou neprojde. Pokud by to prošlo, osobně si dovolím doporučit každému, aby neplatil daně, protože financování organizovaného zločinu je trestné," uzavřel.

Na svém twitterovém profilu pak Kalousek nabádá k šetření. "Vážení spoluobčané. Premiér Andrej Babiš Vás nabádá, abyste věřili v budoucnost a utráceli. Nevěřte mu. Nejde mu o Vás, ale o DPH z každého Vašeho nákupu. Neutrácejte a šetřete na příští těžké dny. Koneckonců M. Benešová tvrdí, že ‚každý má mít vatu na tři měsíce’. Poslechněte ji," uvedl Kalousek.

