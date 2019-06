Kalousek a Schwarzenberg společně v otevřeném rozhovoru. Komentátor se neudržel: Smůla, TOP 09 to nezachrání

Schwarzenberg s Kalouskem v rozhovoru pro Aktuálně.cz prohlásili, že TOP 09 potřebuje jasný plán na svůj restart a potřebuje také předsedu, který bude v České republice a bude stranu řídit sedm dní v týdnu. Měl by prý jezdit také do regionů a měl by se pokusit stanu upevnit v krajích. Šlo o narážku na europoslance Jiřího Pospíšila, současného šéfa TOP 09, který věří, že může stranu řídit i v době, kdy pobývá v Bruselu.

Pikantní se mu zdá, že Kalousek nepočítá se znovuzvolením Jiřího Pospíšila do křesla šéfa strany. „A sakra! Ani v KSČM úplně nevědí dopředu, koho si zvolí šéfem. Nebo aspoň Vojtěch Filip rafinovaně dělá, že neví, že to bude zase on. Ostatně právě Filipem, který po debaklu v posledních sněmovních volbách veřejně vyhlásil vlastní konec, načež se samozřejmě hned do čela partaje vrátil, se Kalousek nejspíš inspiruje nejvíc. I on přivedl v roce 2017 TOP 09 k (pětiprocentnímu) volebnímu debaklu, po němž ho v čele strany vystřídal Pospíšil. I on si teď ale otevírá zadní vrátka,“ napsal Holec.

Komentátor Petr Holec má za to, že vystoupení obou pánů lze označit za ohlášení klinické smrti TOP 09. Ve chvíli, kdy Kalousek se Schwarzenbergem přiznali, že nesou podíl spoluviny na explozi Nečasovy vlády, protože se málo zabývali řečmi o kabelkách pro Janu Nagyovou – dnes Nečasovou a považovali je jen za drb.

„Copak v TOP 09 už nemají peníze ani na slušné píáristy, kteří vědí, že prostě nemůžou Kalouska nechat mluvit stejně, jako mluví Tomáš Halík?“ zeptal se v tu chvíli Holec.

Svůj komentář uzavřel slovy, že ani sebemrskačství obou pánů už partaj nezachrání.

