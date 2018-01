Kampaň před senátními volbami končí, nejvíce stály billboardy

Kandidáti v kampani před doplňovacími volbami do horní komory českého Parlamentu na Trutnovsku, které se konají 5. a 6. ledna, vsadili na kontaktní kampaň, tištěné letáky a sociální sítě. Z devíti zaregistrovaných kandidátů někteří investovali do billboardů. Náklady na předvolební kampaň se proto u jednotlivců liší, a to od několika desítek tisíc korun až po statisíce. ČTK to zjistila od senátních kandidátů.

„Kampaň vyšla na zhruba 400 000 korun, nejvíce stály billboardy. Většina peněz je od STAN, kteří mě oslovili. Dokázal jsem si ale představit, že by šlo dát na kampaň více, bylo to limitující,“ řekl ČTK vrchlabský starosta Jan Sobotku (STAN), který kandiduje s podporou TOP 09, KDU-ČSL a ODS.

Sobotka má podle svých slov pět předvolebních billboardů, a to hlavně na Trutnovsku a Královédvorsku, odkud je podle některých politologů další favorit voleb majitel textilky Juta Jiří Hlavatý (nezávislý za ANO), kvůli kterému se volby ve volebním obvodu č. 39 konají. V říjnu byl Hlavatý díky preferenčním hlasům zvolen do Sněmovny, a mandát senátora mu automaticky zanikl. Hlavatý pak oznámil, že o křeslo senátora bude usilovat znovu. Poslaneckého mandátu se vzdal. „Odhadoval jsem asi 400 000 korun, teď to vypadá na 500 000 korun. Od hnutí ANO jsem dostal 200 000, zbytek si hradím z vlastních peněz. Nejvíce stály billboardy, mám jich 25 po celém okrese. Není to tak, že bychom se na nějaká města soustředili více,“ uvedl Hlavatý.

Na kampaň mají kandidáti už jen čtvrtek, většina z nich už nic velkého nechystá. Výjimkou je Hlavatý, kterého přijede podpořit šéf hnutí ANO Andrej Babiš. „Takto jsme se dohodli. Ve čtvrtek bude v Trutnově a ve Dvoře Králové nad Labem,“ řekl Hlavatý.

Politolog Jiří Štefek označil za favority voleb Hlavatého a Sobotku. Rozhodující prý bude, kdo z nich přesvědčí trutnovské voliče. „Vrchlabský starosta Sobotka je oblíbený ve svém městě a okolí, to samé platí pro ředitele Juty Hlavatého v oblasti Dvora Králové nad Labem. Volbu rozhodne, na čí stranu se přikloní voliči v Trutnově,“ řekl ČTK Štefek, který předpovídá účast jen do 30 procent. Také místostarosta Úpice Karel Šklíba, který kandiduje za ČSSD, očekává malý zájem voličů. „Uvidíme, jestli lidé budou chtít změnu, netroufám si to odhadnout. Na první kolo budou lidé kašlat, bude rozhodovat každý hlas,“ řekl ČTK Šklíba. Náklady na kampaň vyčíslil na 140 000 korun z toho jednu třetinu si hradil sám a zbytek strana. „Jezdil jsem po celém okrese, včetně části Náchodska, kam volební obvod zasahuje a viděl jsem všechny ty billboardy. S nimi se se svými plakáty a letáky nemohu vůbec srovnávat,“ uvedl Šklíba.

Za KSČM s podporou Strany přátel občanů (SPO) kandiduje předsedkyně odborů v trutnovské nemocnici a zastupitelka Trutnova Iva Řezníčková. „Jsem nestraník, takže nevím kolik moje kampaň stála. Billboardy jsem ale neměla, jen klasické reklamní materiály do schránek, výlepy, reklamy na sociální síti,“ uvedla Řezníčková. Na dotaz ČTK, jestli se vešla do půl milionů korun, řekla: „Myslím, že to bylo ještě mnohem méně.“

O křeslo v Senátu se kromě Sobotky, Hlavatého, Šklíby a Řezníčkové utká za Okamurovu SPD majitelka tiskárny Luďka Tomešová z Trutnova, za Nezávislou iniciativu (NEI) majitelka Luční boudy v Krkonoších Klára Sovová. Kandidátem Pirátské strany je pedagog a nestraník Jaroslav Dvorský z Trutnova, jako nezávislá kandiduje Terezie Holovská, která byla po sporu s trutnovským městským úřadem zaregistrována dodatečně. Občanská demokratická aliance do voleb vysílá galeristku Blanku Horákovou.

