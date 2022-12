Kandidát Diviš se pustil do Babiše: nechal umírat nevinné lidi

reklama

Uchazeč o prezidentské křeslo Karel Diviš zahrál kartu Antibabiš. Do bývalého premiéra se pustil za to, jak Česko provedl covidovou epidemií, při níž umírali lidé. Právě to mu dává za vinu, sám by podle svých slov nikdy nic podobného nedopustil. „Nikdy bych nedopustil to, aby umírali v covidu nevinní lidé. Tady byla covidová krize, oprávněně se říkalo, že se nesmějí zahltit nemocnice pro banální operace, je potřeba vyhlásit nouzový stav,“ uvádí pro Novinky.

A k tomu připomíná: „Když přicházely krajské volby nebo Vánoce, tak přišli epidemiologové a říkali premiérovi, že je potřeba to zavřít, pak ale přišli jeho mediální poradci a řekli, že by to mohlo znamenat méně procent v krajských volbách nebo by to mohlo naštvat lidi o Vánocích, a nouzový stav se neudělal.“

Podle Diviše pro jeho tvrzení existují důkazy: „Dokonce znám některé lidi, kteří na těch jednáních byli. Takže z mého pohledu umírali úplně zbytečně touto logikou nevinní lidé, a to bych já nikdy nedopustil,“ doplnil kandidát na hlavu státu. Babiš dlouhodobě odmítá, že by k takovému pochybení došlo.

Psali jsme: Zdrojů musí být víc. Ale zavřít kohout natrvalo? Cyril Svoboda vládu zklame Musel to vědět, je tam rok. Rakušan selhal, říká kandidát Vyhazovat miliardy za F-35? Prezidentský kandidát Diviš vybral jiný typ zbraní, o kterých se nahlas nemluví A teď generál Pavel: Taky ho vyzkoušeli. A nevěděl

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama