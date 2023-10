Kápla božskou o Švédsku, když se to nesmělo. A pak...

reklama

Anketa Dopadly slovenské volby dobře? Dopadly 95% Nedopadly 3% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 29127 lidí popsala, čím si tato severská země prochází poté, co po roce 2015 přijala v přepočtu na počet obyvatel velký počet migrantů. A protože se podle vlastních slov nezdráhá mluvit otevřeně, už narazila. „Jsem moc upřímná na tu švédskou společnost. Byla jsem velmi populární a velmi známá a těch posledních 6–7 let v těch alternativních médiích do teďka. I když jsem pořád spisovatelka a novinářka, tak už nemám takovou pozici, jakou jsem mívala. Od té doby, co jsem řekla pravdu o Švédsku v České televizi, tak je konec,“ prozradila v rozhovoru publikovaném na serveru YouTube.

Novinářkou prý chtěla být už od dětství. Začínala tím, že různé české články překládala do švédštiny. Považuje to za skvělou jazykovou školu. A už jako dítě prý vnímala, jak komunistický režim pronásledoval jejího otce Františka Janoucha. Odcházeli do Švédska za svobodou. „Ale k tomu se ještě dostaneme, že teďka najednou, když jsem jako dospělá, tak ta situace je úplně obrácená. Teď je to tak, že se tady (ve Švédsku) utlačuje to volné slovo. Všecko tohle,“ nechala se slyšet Janouchová. „My jsme dneska taky disidenti, my, co kritizujeme globalisty a vládu a lidi, kteří chtějí zlo,“ dodala.

Švédská státní televize funguje podle ní za socialismu a další švédská média lžou. Janouchová je o tom přesvědčena.

Stejně tak je přesvědčena, že Švédsko migraci nezvládá.

„Já jsem kápla božskou a řekla jsem, že migrace tady nefunguje, že vlastně nejde o žádné uprchlíky, ale že to jsou dospělí muži, kteří zahodili své pasy a předstírali, že jsou děti. … Přitom některým mužům už bylo 35 let, ale o tom se nesmělo mluvit. To byl úplnej komplex,“ vyjádřila svůj názor na situaci v severské zemi Janouchová, která zdůraznila, že si na tomto svém názoru trvá a nepoddala se tlaku, který na ni začal být ve Švédsku vyvíjen. „Oni pronásledují lidi, protože nechtějí, aby někdo kritizoval jejich systém. A lidi se tady bojí, protože je taky můžou vyhodit z práce,“ promluvila Janouchová od podlahy.

Ve Švédku podle ní sílí gangy. „Tady se odehrávají úplně civilní války,“ vypálila.

Ve Švédsku teď podle ní žije asi 800 tisíc lidí, kteří jen zneužívají sociální systém, ale nikdy se nenaučí švédsky ani mluvit, ani psát a nikdy nebudou přispívat do švédského sociálního systému.

