Karel Gott to celé kryl: Co vyšlo najevo po smrti Lasici

Lasica byl jedním z mnoha umělců, kteří měli komunistickým režimem zakázanou činnost. A byl také jedním z mnoha, kterým tajně pomáhal Karel Gott, toho času na vrcholu slávy. Lasica o spolupráci s Gottem vyprávěl pro knihu Takový byl Karel Gott, která vyšla loni po zpěvákově smrti.

„Byl jsem jedním z těch, kterým v sedmdesátých letech, když jsem měl zákaz, pomáhal. Psal jsem pod pseudonymem konferenciérské texty, které Karel používal ve svých programech v divadle ve Slaném. Respektive pseudonymem – podepisoval je za mě režisér Ján Roháč nebo Miroslav Ducháč, který byl dramaturgem v Československé televizi. Věděli o tom jen Gott, Roháč a Ducháč, přičemž Karel to celé kryl. A nebylo to jen toto, nabízel mi spolupráci i na jiných svých projektech. Trvalo to několik let,“ vypověděl Lasica v knize, jak informuje deník Blesk.

Akce podle něj byla přísně tajná, protože by z toho všichni zúčastnění měli velké potíže. „Ján Roháč, který to režíroval, se prý o tom s Gottem radil, a pak mi to nabídli. Nevím už přesně, kdo mi to telefonoval, ale vzhledem k tomu, jak tajné to bylo, to byl někdo z nejužšího okruhu okolo nich,“ pokračoval Lasica.

Pro Gotta psal průvodní slova před každou jeho píseň v divadle ve Slaném. „Šlo mu zejména o to, aby ty jeho texty byly bezprostřední a aby v nich byl humor. Nemyslím, že si je po mně ještě nějak upravoval. On nebyl žádný komik, ale přednes těch textů zvládl velice dobře a profesionálně. Nikdy předtím své písničky slovem neuváděl, takže bych řekl, že i pro něj to byl takový start, který mu otevřel nové možnosti práce s publikem,“ vypověděl slovenský herec s tím, že se v textech musel vyhnout politice. „Ale ta by se tam ani nehodila,“ dodal.

Kvůli utajení se prý tou dobou příliš nevídali, ale vztah měli dlouhodobě vřelý. „V osobním styku to byl velmi příjemný člověk, i když někdy mě udivilo, že věřil různým konspiračním teoriím. To mě zarazilo. Ale v každém případě bylo zajímavé si něco takového vyslechnout,“ uzavřel Lasica svou výpověď pro knihu.

