Kauza „Jandák a vodpad“: Do věci vstoupila „rozmrzelá“ Miroslava Němcová

Výroky Vítězslava Jandáka zřejmě doputují až do Poslanecké sněmovny. Dle ČT se o to postará Miroslava Němcová, členka ODS a volebního výboru. „Rozhodnutí Rady Českého rozhlasu mě velmi mrzí a považuji to za rozhodnutí, kterým Rada dokazuje, že neplní svou funkci,“ prohlásila poslankyně. Její slova zazněla ve včerejším Newsroomu, kde byl Jandákovi věnován krátký segment, obsahující i video, o kterém jsme již informovali.

Pro zopakování, toto Jandák na zasedání řekl: „Já přece nemůžu od paní Machalický čekat něco chytrýho, inteligentního. Nebo od pana Šídla, od tohohle vodpadu. Nejde to. Tyto skupiny, skupinky, oni řvou strašně nahlas, ale mluví o tom, že je tu nenávist a rozdělená společnost, ale to oni rozdělují tu společnost,“ pravil člen Rady a ve své řeči zmínil též publicistu Jiřího Černého. „Já jsem v životě pana Černýho neviděl. A tento člověk o mně napíše, že jsem kreatura a dostal ho z rozhlasu. Já ho neznám, ptal jsem se, jestli ho mám zažalovat. Ale ne, až ho potkám, tak mu ji fláknu. Ale proč jsou lidé, kteří mají možná jiné myšlení, neustále v této zemi napadáni od lidí, o který bych si neotřel ani boty?“ pokračoval Jandák a dodal, že ví, že se zasedání nahrávají. Anketa Poškozuje Andrej Babiš pověst České republiky v zahraničí? Ano 17% Ne 83% hlasovalo: 2216 lidí

Moderátorka Tereza Řezníčková v Newsroomu zdůraznila, že Rada se vzhledem k sedmi stížnostem musela Jandákovými výroky zabývat a zopakovala stanovisko místopředsedy Rady Jiřího Vejvody, dle kterého Jandák porušil důstojnost funkce. Vejvoda také napsal otevřený dopis Syndikátu novinářů i předsedovi volebního sněmovního výboru.

Následovalo již zveřejněné video Jandáka reagujícího na otázky Řezníčkové. Jandák sice reportérce řekl devětkrát „Ne“, ale když zmínila, jak se proti jeho výrokům vymezoval místopředseda Rady Jiří Vejvoda, tak se Jandák rozhovořil: „Myslíte toho pána, co mi pogratuloval po mém vystoupení, a pak to šel udat? To je ten člověk, kterýho máte na mysli?“ Řezníčková ještě dodala, že místopředseda Rady mluvil i o tom, jestli by poslanci a volební výbor neměli zvážit Jandákovo odvolání, protože jeho projev mohl být porušením důstojnosti, kterou má člen Rady zachovávat.

„Slečno, necháme toho, necháme toho. Hlavně ten pán, kterej to říkal, ať nemluví o důstojnosti,“ reagoval na to člen Rady Jandák. Řezníčková se ještě zeptala, zda si za svými výroky stojí, což Jandák potvrdil slovy: „Samozřejmě, absolutně.“ Reportérka se ještě vzdalujícího se Jandáka stačila zeptat, zda trvá i na výroku o Jiřím Černém, tedy že mu jednu flákne. I na tom si Vítězslav Jandák trval.

Na samotném zasedání se k Jandákovým slovům vyjádřila Rada ústy své předsedkyně Hany Dohnálkové takto: „Byl to jeho osobní názor, který prezentoval, a na to má právo každý radní Českého rozhlasu, který vystupuje sám za sebe. Já bych přesto zmínila, že jsem nebyla spokojená a mělo to zaznít hned tedy minule. Na některé výroky, které zazněly, na ta neslušná slova, která tam byla použita, a to by se na veřejné schůzi nebo na veřejných jednání Rady Českého rozhlasu dít nemělo.“ Při zmínce o sprostých slovech se Jandák zamračil a podíval na předsedkyni.

Jiří Vejvoda si dle ČT taktéž trval na svém názoru, že jakýkoliv verbální příspěvek na Radě je nutné vést slušně, tak aby nebyla porušena důstojnost radního, potažmo celého orgánu.

Dle ČT aféra nekončí a o výrocích Vítězslava Jandáka se bude jednat i ve Sněmovně, která členy rady volí a odvolává. Ohradila se totiž i jedna z členek volebního výboru, Miroslava Němcová z ODS. „Budu žádat projednání této věci na volebním výboru Poslanecké sněmovny. Rozhodnutí rady Českého rozhlasu mě velmi mrzí a považuji to za rozhodhodnutí, kterým Rada dokazuje, že neplní svou funkci,“ vyjádřila se Němcová pro Newsroom ČT24.

