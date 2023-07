Kauza Ševčík. Nejde o pomyslnou účast na výtržnictví s ukrajinskou vlajkou. Petr Žantovský zná ten pravý spouštěč

TÝDEN V MÉDIÍCH Slováci se pustili do rozumné věci, a tak se nabízí úvaha, zda Česko bude následovat jejich příkladu a zda také zruší koncesionářské poplatky. Už před více než dvaceti lety však tento záměr zhatilo stávkující osazenstvo Kavčích hor podpořené politiky ve spacácích. „Ale ta revoluce na suchých WC nebyla o svobodě slova, nýbrž o kšeftech pro jednotlivé protagonisty uvnitř ČT, nejvyšším managementem počínaje a posledním bavičem zdaleka nekonče,“ připomíná pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

reklama

Koncesionářským poplatkům, svobodě slova a finančním potížím podpůrného spolku, který chystal kandidaturu svého zakladatele Petra Koláře, nyní přítele po boku prezidenta Petra Pavla, na post hlavy státu, se bude věnovat pravidelný přehled mediálních zajímavostí. „Mediální událostí týdne, o níž informoval například server Parabola.cz, je pro mne zpráva o konci koncesionářských poplatků na Slovensku. Tak se totiž končí trudný příběh koncesionářských poplatků, jakéhosi výpalného či sekundární daně z hlavy, jak to známe z naší reality. Od července teď už bude provoz televizních a rozhlasových služeb RTVS – Rozhlas a televize Slovenska – financován ze státního rozpočtu,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Zákon o zrušení úhrady koncesionářských poplatků RTVS schválila Národní rada Slovenské republiky dne 17. 2. 2023. Novela vstoupila v platnost 1. 7. 2023. Každé fyzické osobě evidované dodavatelem elektřiny, jakož i zaměstnavatelům, kteří zaměstnávají tři a více zaměstnanců v pracovním poměru anebo v období pracovního vztahu, k 30. 6. 2023 skončí povinnost platit koncesionářské poplatky. Nový způsob financování veřejnoprávního rozhlasu a televize z veřejných zdrojů pro RTVS bude každoročně poskytovaný ze státního rozpočtu ve výši 0,17 procent z HDP. Povinnost plateb zaniká automaticky. Plátci nemusí posílat žádost o zrušení povinnosti platit úhradu RTVS. V případě úhrady realizované prostřednictvím SIPO není potřeba ze strany plátců provést žádné kroky. V případě platby bankovním převodem je potřebné zrušit trvalý příkaz.

Slovenský model byl u nás překřičen bojovníky ze spacáků

Anketa Vadí vám, že ČT vysílá „komunistické“ seriály jako Chalupáři nebo Nemocnice na kraji města? Vadí 6% Nevadí 90% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 12374 lidí

Leč ponechme stranou bezdomovce jako teoreticky možné černé příjemce veřejnoprávní produkce. „Z hlediska televizní daně tvoří zcela nepodstatnou hrstku. Spíše se zastavme u změny statutu RTVS, která se z ‚veřejnoprávní‘ stává rozpočtovou organizací. I o tomto modelu se kdysi u nás mluvilo, ale pak to bylo překřičeno různými bojovníky za svobodu slova sedícími v budově OTN (objekt, kde sídlí zpravodajství a jehož zkratka odkazuje na dobu vzniku v první polovině 80. let, tehdejší úplný název byl Objekt Televizních novin) na suchých záchodech a pobírajících přitom senátorskou nebo poslaneckou mzdu. Prý by navázání rozpočtu České televize na státní rozpočet umožňovalo dobovým politickým garniturám škrtit televizní finance a podvazovat si vedení ČT jakousi apriorní vděčností,“ připomíná mediální analytik.

Fotogalerie: - Přerušená sněmovna

Na Kavčích horách šlo o kšefty pro protagonisty uvnitř ČT

Tahle argumentace ale měla dvě chyby. „Předně jako by ti obyvatelé suchých WC (Buzková, Marvanová, Ruml a další) už nikdy nepočítali, že se prosadí ve ‚velké‘ politice a nebudou moci naznačeným způsobem podle vzoru ‚podle sebe soudím tebe‘ s tou ČT nakládat dle svých politických zájmů. Druhý a podstatný argument je ten, že i fixace rozpočtu ČT určeným procentem na HDP vyžaduje zákonnou úpravu, a představa, že každý podzim se Parlament a vláda hádají o peníze pro ČT a jejich nový výpočet, není z říše reality. Takže to celé vzniklo prostě z obavy, aby náhodou ČT nezačala vysílat objektivněji a hospodárněji. Vždyť i ta revoluce na suchých WC přece nebyla o žádné svobodě slova, nýbrž o kšeftech pro jednotlivé protagonisty uvnitř ČT, nejvyšším managementem počínaje a posledním bavičem zdaleka nekonče. Slováci se pustili do rozumné věci. Zdalipak bude i zde platit známé latinské exempla trahunt?“ táže se Petr Žantovský zvědavě, zda nás příklad sousedů strhne.

Psali jsme: Bruselská armáda kazatelů s karabáči. A jako odpověď přišel emotikon hovínka, tleská Žantovský „Naši předkové.“ Průšvih ČT. A kdo psal projev? Petr Žantovský ukazuje do blízkého okolí prezidenta Stanjurova ostuda. „Zjevně netušil.“ Žantovský nahmátl citlivé místo vlády Po tomto by měl Moravec okamžitě skončit v ČT. Žantovský píše také o Šafrově rohožce

Anketa Jste pro to, aby homosexuální páry směly adoptovat děti? Ano 5% Ne 92% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 19243 lidí ohlídat svobodu slova na univerzitách“. Tímto titulkem z Lidovek.cz začíná druhá dobrá zpráva Týdne v médiích. „Nový zmocněnec může rozdávat za její omezování pokuty. Britská vláda totiž prosadila nový zákon na ochranu svobody projevu a první jmenovaný zmocněnec pro svobodu slova Arif Ahmed má dohlédnout na rovné prostředí na univerzitách a může udílet pokuty v případě jeho porušení,“ poukazuje mediální odborník. Spojené království se tak stalo první zemí na světě s vládním zmocněncem pro ochranu svobody slova. Stal se jím cambridgeský profesor filozofie a jeho funkce se má omezit na dodržování rovného prostředí na univerzitách. „Budu hájit svobodu slova v rámci zákona pro všechny: postkoloniální teoretiky i klasické feministky kritické ke genderové teorii,“ napsal Ahmed pro deník The Times v den svého jmenování.

Důvod k optimismu pro zastánce svobody projevu

Rovněž napsal: „Spory řešíme diskusí, nikoli cenzurou nebo násilím. Dnes se tato myšlenka napříč našimi institucemi vytrácí. Univerzity ji musí bránit. V sázce je samotná demokracie.“ Britští konzervativci Ahmedovo jmenování jednohlasně přivítali. „Zazněla i pochvalná slova ze strany feministek, jež se v poslední době dostaly pod palbu transgender aktivistů kvůli údajné nenávisti k nebinárním osobám. Asi nejznámějším případem je autorka knih o kouzelnickém učni Harrym Potterovi J. K. Rowlingová, jejíž publikace byly ve Spojeném království při několika příležitostech rituálně páleny za domnělé prohřešky proti ideologii LGBTQ+. Slavná spisovatelka totiž dosud trvá na tom, že žena je definována fyziologickými znaky a schopností porodit dítě, nikoli libovolným rozhodnutím daného jedince. ‚Je to opravdový důvod k optimismu pro všechny, kterým záleží na akademické svobodě a svobodě projevu,‘ uvedla Rowlingová k Ahmedově jmenování na twitteru,“ říká pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

JUDr. Hana Kordová Marvanová STAN



senátorka Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Nová legislativa přichází poté, co britské univerzity v posledních letech zakusily několik vysoce kontroverzních situací, kdy fakulty či studentské odbory zakázaly vystoupit předním akademikům. Například v březnu 2019 Cambridgeské studentské odbory (CUSU) znemožnily přednášky kanadského psychologa Jordana Petersona, který proslul svými pracemi o významu řádu a morálky pro duchovní vývoj jednotlivce. Protože ale některým studentům jeho práce připadaly „nenávistné a misogynní“, odbory začaly vyvíjet soustředěný tlak na vedení Fakulty duchovních věd, jež Petersona do Cambridge původně pozvala. Svou aktivitu se ani nesnažily skrývat, naopak se jí na twitteru chlubily ještě předtím, než se fakulta stihla oficiálně vyjádřit.

Naše vazalská zemička spěje k okraji hluboké propasti

„S úlevou oznamujeme, že žádost Jordana Petersona o post vědeckého pracovníka na cambridgeské Fakultě duchovních věd byla odmítnuta po opětovném přezkoumání. Asociovat univerzitu s akademickou prací skrze nabídky, které legitimizují osoby jako je Peterson, je politickým aktem. Jeho práce a názory nejsou reprezentativním vyjádřením studentského názoru, a proto neshledáváme jeho návštěvu univerzity jako přínosnou, ale naopak jako škodlivou našim principům,“ uvedly tehdy odbory. „To je vskutku úžasná logika ze strany woke svazáků: Jestliže se názor vědce, jakkoli podepřený mnohaletou odbornou prací, neshoduje s postoji studentů (třeba i jen jediného), má být daný expert vystaven na pranýř a nejlíp rovnou bičován,“ žasne Petr Žantovský nad zdůvodněním studentských odborů.

Konec konců kauza děkana Národohospodářské fakulty VŠE Miroslava Ševčíka také není motivována nějakou jeho pomyslnou účastí na výtržnictví s ukrajinskou vlajkou. „Ale na ‚konečném řešení‘ jeho působení na významné škole, kde šíří podle svého nejlepšího vědomí a svědomí názory, občas odlišné od vrchnostenské propagandy. Podstatný rozdíl mezi britským a naším příběhem je v tom, že britská vláda se snaží napravovat nesmysly páchané hrstkou progresivistických mládežníků, zatímco česká vrchnost likviduje respektovaného ekonoma navzdory tomu, že má většinovou podporu právě svých studentů a podřízených. Pokud tedy ostrovní království kráčí pomalu k rozumu, naše vazalská zemička spěje na okraj srázu, pod nímž zeje hluboká propast. Abychom nedopadli jako v tom vtipu o Gustávu Husákovi, který měl v roce 1969 na dubnovém plénu KSČ pronést větu vět: ‚Před rokem jsme stáli na okraji hluboké propasti. Od té doby jsme učinili velký krok vpřed‘,“ přeje si mediální analytik.

Kolář už je na Hradě, Evropské hodnoty nejsou třeba

Aby však nebylo vše tak růžové, tak na závěr přinášíme jednu opravdu truchlivou zprávu, při níž jediné správné liberálně demokratické oko nemůže zůstat suché. „Draze milovaný, společností stoprocentně respektovaný a pro budoucnost země zcela nezbytný spolek Evropské hodnoty ohlásil značné finanční potíže a z toho plynoucí propouštění tolika vynikajících a nejméně základní školu vystudovavších odborníků na liberální demokracii. Dokonce snad dojde i k rozdělení Evropských hodnot na více subjektů. Jak to říkají bratři Poláci? Cholera! Zejména prý je rozpouštěn tým bojovníků proti dezinformacím, čemuž nyní nepochybně tleskají i v posledním salónku moskevského Kremlu, protože se jim podařilo bez jediného výstřelu, ba bez jediného škrtu pera zlikvidovat jedinou opravdu vážnou hrozbu pro ruské putinoděržaví,“ nešetří Petr Žantovský ani trochu ironií.

arm. gen. v.v. Ing. Petr Pavel, M.A. BPP



prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Článek na E15, sepsaný dávným odborníkem na dezinformace Jakubem Zelenkou, opěvující minulé zásluhy Evropských hodnot, oplývá adorací a superlativy. EH prostě byly ve všech směrech nej a je veliká škoda, že dnešní macešská vrchnost si to nedostatečně uvědomuje, tzn. nepřevádí na konto spolku tolik peněz, jako vždy v minulosti. „Článek ale poněkud opomíjí jistá fakta. Například že Evropské hodnoty původně vznikly jako podpůrný spolek chystající kandidaturu svého zakladatele Petra Koláře na post hlavy státu. Kolář o tom ještě v roce 2015 zcela otevřeně hovořil v denním tisku. Kolář však už na Hradě je, možná dokonce ve vlivnější roli loutkovodiče, který určuje agendu pana generála a užívá si nadto nevídané možnosti jej tu a tam zlehýnka nakopnout v médiích, aby to nevypadalo, že ‚přítel na telefonu‘ je pouhým stínem onoho mocného dubiska chránícího klidný spánek našich dělníků, rolníků, ba i pracující inteligence,“ poznamenává mediální odborník.

Lepá Jandova tvářička se zubí hned za Pekarovou

„To, že se pak v čele Evropských hodnot zjevil někdejší příležitostný pornoherec Jakub Janda, nedostudovaný politolog s plagiátorským škraloupem, byla jen taková okrasa na vzkvétajícím stromě budoucí moci. Té však bylo dosaženo, tak proč dál zalévat usychající pařez, že? Přitom se Janda a spol. docela vyšvihli. Dokonce vystupovali jako ti, kdo budou místo eráru řešit složité mezinárodní situace, třeba tu s Tchaj-wanem. Však se také lepá tvářička Jakuba Jandy zubila na oficiální fotce (čtvrtá ve fotogalerii článku) hned za šéfkou české delegace Pekarovou Adamovou. Odkud k takovým činnostem bral veskrze amatérský spolek politických pucfleků z EU i odjinud mandát neboli gebír, posuď každý sám,“ konstatuje pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Ing. Markéta Pekarová Adamová TOP 09



předsedkyně PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

O nástupce Radka Hokovského, nynějšího tajemníka prezidenta Petra Pavla, ve funkci ředitele Evropských hodnot však bezesporu nikdo strach mít nemusí. „Jakub Janda se jistě přes své kámoše v Bruselu, třeba Guye Verhofstadta, dobere onačích trafik. Rozpočtu se nakrátko uleví, než se objeví nový Janda s novou úžasnou myšlenkou, která bude stát za vynaložení mnohamístných částek. Jak se říká, psi štěkají, ale karavana táhne dál. Škoda jen, že se nikdo moc neptá, do kterých míst ta karavana táhne. Jestli to není tím, že není zdvořilé užívat nesalónní výrazivo,“ dodává mediální analytik.

Psali jsme: Odpad v podobě komentáře. Žantovskému se nad některými autory vrací mládí v sedmdesátých letech Okamura na obrazovce? Problém. Proběhl útok na nového šéfa ČT. Petr Žantovský vstal ze židle, když to viděl Dezoláti, Putinovci... Ti jdou proti ČT. Padlo veřejně! Nový ředitel byl u toho. Petr Žantovský má jasno Stačilo vyměnit jediné slovo... Jak Piráti přesně naplnili odborníkovu definici dezinformátora

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.