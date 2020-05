Kauza úmrtního listu Jaroslava Kubery: Je to prý trochu jinak

reklama

Na kauzu kolem pitevního protokolu upozorňuje server Echo24. Kubera zemřel náhle 20. ledna, pár dní po návštěvě čínské ambasády. Ta na něj vyvíjela velký tlak ohledně jeho plánované cesty na Tchaj-wan. Kolem Kuberova úmrtí vzniklo několik nejasností, které ještě podpořil fakt, že pozůstalé stále neobdržely pitevní protokol a neznají tedy příčinu smrti.

Manželka Věra Kuberová popisovala návštěvu čínské ambasády jako velmi zvláštní zkušenost. „Když jsme přijeli do Prahy, tak nás rozdělili. Manžela odvedli do té místnosti, kde byl jenom s panem velvyslancem a s čínským překladatelem. Nikdo jiný tam z našich lidí nesměl, mě odvedli do toho sálu, já jsem čekala v tom sálu. O dvacet minut se prodloužil ten program, než to začalo. Manžel přišel, když jsem se ho ptala, co se stalo, tak řekl – nic, pana velvyslance odvolají. Ve mně vyvstal takový strach, protože ta atmosféra na té recepci byla teda… Řekly jsme si, že nebudeme nic jíst, nic pít, ale co mu dávali v tý místnosti, kde byl sám, já nevím, ale něco se tam dít muselo, protože pak se projevoval naprosto nestandardně k jeho stylu života,“ řekla Kuberová v České televizi.

A právě příčina Kuberovy smrti zůstávala pro manželku zesnulého záhadou, protože nemocnice v Ústí nad Labem ji rodině dle jejích slov odmítala vydat. Primářka oddělení soudního lékařství a toxikologie Andrea Vlčková ale uvedla, že protokol je řádně vyhotoven a připraven k předání. „Pitevní protokol je dávno uzavřen. Z naší strany byl protokol uzavřen ve standardní lhůtě,“ řekla s tím, že protokol předá buď osobně nebo na písemnou žádost pozůstalých. Kuberová ale místo toho nechala žádost poslat na svého praktického lékaře.

Spor s nemocnicí popsala také Kuberova dcera Vendula Vinšová. „Nemocnice nás stále nutí si zprávu vyzvednout, na to ale nemá nárok, pokud ji má konečně po tak dlouhé době vypracovanou, nechápu proč nám ji nepošle, jak ji ukládá zákon. Tohle je prostě přesně šikana, vůči které bojoval můj otec a pomáhal obyčejným lidem. Paní primářka přizná, že se na to vykašlala a ještě si diktuje podmínky, tohle přesahuje chápání všech. My už jsme v takovém psychickém rozpoložení, že bez nadsázky je pro naše zdraví ohrožující se s tímto člověkem setkat a řešit to osobně. Máme toho opravdu dost a ani sebe ani maminku tomu nechci vystavovat jen kvůli vrtochu nějakého zapšklého člověka. Navíc paní primářka nás od začátku zřejmě cíleně uvádí v omyl. Vše, co řekla, jsme zjistili, že je lež. Její důvody ví jen ona sama,“ sdělila pro Echo24.

Primářka Vlčková trvala na tom, že protokol praktickému lékaři, jak žádají pozůstalé, poslat nemůže. „Není žádný registr praktických lékařů, ze kterého bychom zjistili, kdo je čí praktický lékař. My potřebujeme nějakou důvěryhodnou písemnou žádost,“ stála si za svým Vlčková.

Na kauzu nevydaného pitevního protokolu upozornil také pořad České televize 168 hodin. V něm se primářka přiznala, že na protokol kvůli koronaviru zapomněla. „Paní primářka sdělila médiím, že na zprávu pozapomněla... Tuto odpověď považuji skutečně za neuvěřitelnou a je to samozřejmě z její strany jen výmluva. K oficiální stížnosti, kterou jsme zasílali nemocnici, se dodnes nikdo nevyjádřil, krom toho, že ji předávají ombudsmanovi,“ stěžovala si dále Vinšová.

Autorka reportáže Kristina Ciroková potvrdila, že několik měsíců nevydat pitevní protokol vysokého ústavního činitele, může vyvolávat spekulace. „Požadovali to už někdy od začátku února a zarážel je ten přístup, že jim to není schopná dát. Zkrátka tři měsíce se handrkovat, ještě v situaci, kdy jde o bývalého předsedu Senátu. Navíc tam byly ty okolnosti, že si ty ženy myslely, že byl ve stresu z toho, co se dělo, takže to nepřispívalo k tomu, jak celkově tu situaci vnímaly a nechápaly, proč jim to paní primářka nechce poslat. Já tedy taky ne, abych řekla pravdu, protože teď najednou to jde, a předtím to nešlo. Chápu to tak, že to byl zásek té doktorky. Proč, to nevím,“ prohlásila Ciroková.

Masarykova nemocnice nakonec ustoupila a dokument poslala. „Pitevní protokol byl odeslán příslušnému praktickému lékaři. Záležitost prověřuje Samostatné oddělení nemocničního ombudsmana Krajské zdravotní, a. s,“ uvedl pro Echo24 Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí Krajské zdravotní.

Psali jsme: Štětko! Moravče! Ty lejno! Ty hnise! Ovčáček se topí v nadávkách. Stačilo říct vlastní názor na kauzu Kubera Vemte si prášek a neotravujte! Další skandál kolem smrti Kubery Mynář promluvil: Na Kuberu naopak tlačili ti zastánci Tchaj-wanu Aféra Ovčáček a ČT: „Točila jste mě na mobil!” „Náhoda“. Jde to do vrtule, jak tohle skončí...

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.