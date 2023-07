Kde jsme byli před 30 lety a kde teď, radoval se Fiala. A zhořklo mu to

reklama

Oficiální profily premiéra Fialy většinou publikují dva až tři příspěvky denně. Na facebookové stránce má Petr Fiala 104 tisíc sledujících, na Twitteru dokonce 322 tisíc sledujících.

Poslední dobou se objevilo několik příspěvků, kde premiér svou vládu chválí za to, jakých výsledků dosahuje, co všechno se jí daří plnit a jak údajně krotí inflaci, které dle údajů České statistického úřadu klesla po 10 procent. Nezdá se ovšem, že by se povedlo občany a sledující na premiérově stránce přesvědčit, že má Petr Fiala pravdu.

Zatím poslední příspěvek premiéra se chlubí řešením vysokých cen energií. „Snížili jsme ceny energií. I proto jde inflace dolů,“ stojí na vizuálním zobrazení a premiérův komentáře k tomu říká: Celý loňský rok jsme vyjednávali na evropské úrovni, abychom mohli zastropovat ceny energií pro občany, firmy i veřejné instituce. Zároveň jsme odpustili poplatky za obnovitelné zdroje,“ tvrdí Fiala.

O poznání zajímavější jsou reakce. Za pár hodin od zveřejnění je pod příspěvkem více jak 200 komentářů, z nichž významná část je dosti negativní a šéfovi vládního kabinetu nevěří, spílá mu nebo lakonicky poznamenává, že si Fiala „zřejmě uhnal úpal“. Jasné vyhodnocení je možné provést u tzv. lajků. Facebook totiž umožňuje dát příspěvku nejen pouhý palec nahoru, ale též naštvaný emotikon, srdíčko či výraz výsměchu. Zdatně vede posledně zmiňovaná reakce.

V době, kdy redakce zaznamenávala reakce pod daným příspěvkem o snížení cen energií, bylo pod ním celkem 329 lajků. Z toho však byl palec nahoru pouze 85 krát a naopak 229 krát emotikon výsměchu. Velmi podobné ne-li horší je to u starších příspěvků, které premiérův Facebook obsahuje.

Většina uživatelů se pak na Fialově facebookovém účtu pomyslně premiérovi vysmála za příspěvěk, ve kterém lidi vyzval, aby si uvědomili, jaký kus cesty do dneška Česko urazilo za 30 let. „Zkusme si více vážit toho, co považujeme za samozřejmé. Ať už je to svoboda, demokracie nebo bezpečnost. A radujme se z našich úspěchů. Věřím, že pak se nám naše problémy budou řešit snadněji a že si budeme naší republiky více vážit. A to je ta nejspolehlivější cesta, jak ji dále úspěšně rozvíjet,“ napsal.

Dva dny starý příspěvěk s videem, kde předseda vláda hovoří o tzv. ozdravném balíčku a zdůrazňuje, že vláda začíná šetřit hlavě u sebe, jde příkladem a plní své volební sliby a neopomněl zmínit vinu Andreje Babiše na současné situaci.

„Šetříme u sebe. Když se podíváte na strukturu opatření v ozdravném balíčku, tak dvě třetiny opatření jsou na výdajové straně a třetina je navyšování příjmů. Na výdajích státu ušetříme příští rok 67 miliard korun. Jdeme příkladem a plníme volební sliby. Musíme se dostat k tomu, abychom dali finance státu do pořádku a zastavili nezodpovědné hospodaření, které tady předvedla Babišova vláda. Každý to zná ze své rodiny, nikdo dlouhodobě nemůže mít vyšší výdaje, než má příjmy,“ uvedl Petr Fiala.

Reakce uživatelů Facebooku pod tímto příspěvkem? Z celkových 1,6 tisíce lajků (či přesněji řečeno reakcí) je pouze 142 krát palec nahoru, 454 naštvaných emotikonů 1 tisíc reakcí výsměchu. Komentářů pod tímto příspěvkem je tisíc pět set. Některé vyjadřují radost a sdělují premiérovi ať pokračuje v dobré práci. Jiné, a je jich výrazné množství, to vidí přesně opačně. „Hodně velká drzost mluvit o šetření v podání této vlády. A neustále se vymlouvají na Babiše,“ padlo kupříkladu. „On těm žvástům snad fakt věří?!“ Poznamenal s vysmátým emotikonem další z návštěvníků premiérovi facebookového profilu.

„Odolali jsme tlaku populistů. Jak se ukázalo, udělali jsme dobře,“ říká Fiala k řešení inflace. „Bylo správné, že jsme odolali tlaku různých populistů a „ekonomických expertů“. Ti nám radili, ať zastropujeme ceny, ať snížíme DPH, nebo doporučovali některé další návody, které v těch zemích, kde byly uplatněny, vůbec nefungovaly a kromě toho, že nesnížily inflaci, tak vedly k zásadnímu nedostatku například benzínu. K ničemu takovému jsme nepřistoupili a jak se ukázalo, udělali jsme dobře,“ tvrdí předseda vlády a šéf ODS v tři dny starém příspěvku na svém Facebooku. Reakce opět podobné jako u předchozích sdělení. Celkem 2,3 tisíce reakcí, z čehož je tisíc reakcí formou výsměchu a druhá tisícovka v podobě palce nahoru.

Podle mediální analytičky Ireny Ryšánkové je samozřejmé, že Petr Fiala začíná mít více kritiků než příznivců. „Pětikoalice nejen vyhrála volby na antiBabišovi, ale onu strunu táhne pořád dál, ačkoliv je to naprosto nesmyslné. Nemá vlastní program. Je ideově naprosto vyprázdněná. U určité části společnosti chvíli vyhrávala podporou Ukrajiny, ale ve světle domácích problémů mezinárodní politika, jíž se Fiala tak chlubí, logicky naprosto zaniká. A dovnitř republiky toho zatím moc nepředvedli. Katastrofální inflace, polozmrazené důchody (ale rozmrazené jejich vlastní platy). Vyprávění o tom, že každý, kdo nesouhlasí je dezinformátor, nejlépe proruský, to prostě už lidi otravuje,“ míní.

„Středově pravicová uskupení lidé volí proto, aby jim stát příliš nemluvil do životů a podnikání. A on jim do toho nejen začal mluvit, on jim je v mnoha případech ničí. Jistěže, Facebook má jiné publikum, než Twitter, o němž panuje jedovatá definice, že tam píše hlavně elita z Letné. Ale právě ti obyčejní lidé jsou ti, kteří chodí k volbám. Nevím, jestli si komunikační tým Petra Fialy dělá nějaké analýzy, spíš to vypadá, že ne. Rozhodně dělají skvělou a dlouhou předvolební kampaň Andreji Babišovi. Protože jestli ještě chvíli bude Fialova vláda pokračovat takhle, sestaví příští vládu Babiš sám, ani k tomu nebude potřebovat koaličního partnera,“ zhodnotila analytička Irena Ryšánková.

