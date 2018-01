Kde ti lidé tu zprávu OLAF vzali, rozčilovala se u Soukupa ministryně Schillerová. Pak slíbila, že zruší EET na dýško

Hned na úvod pořadu Soukup prohlásil, že se ze Schillerové může stát dáma tak velkého významu, jakou byla třeba Margaret Thatcherová nebo je německá kancléřka Angela Merkelová.

Když Schiillerová dorazila do studia, Soukup na ni prozradil, že má několik oblíbených českých politiků. Mezi nimi údajně vyniká předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO). Jako ministryně financí obdivuje také ekonomického velikána Československa Aloise Rašína.

Soukup chtěl také slyšet, jak by dáma popsala samu sebe. Je prý pracovitá, rychlá a schází jí trpělivost. Pracovitost má prý společnou se svým premiérem Andreje Babišem. Schillerová věří, že jí předseda vlády pomůže udržet státní kasu jakž takž v pořádku. „Já udělám všechno pro to, abych se obhájila sama, ale pokud budou mé návrhy rozumné, tak věřím, že mi pomůže. Ostatně jako všem ostatním ministrům. On měří nám všem stejným metrem,“ prozradila šéfka státní kasy.

Pár slov přidala i k prezidentské volbě. Boj o Hrad se jí jeví jako celkem klidný střet, byť občas zaznamená sem tam nějaký výkřik. Údajně by si dovedla představit, že bychom mohli mít i prezidentku či premiérku. V české politice se podle Schillerové pohybuje řada schopných žen a čas ukáže, zda se některá z nich prosadí. V tuto chvíli žádná žena nekandiduje, takže nemá smysl to rozebírat.

Poté Soukup přehodil výhybku v debatě. „Víte, kdo má podle německého kalendáře svátek 29. července?“ zeptal se moderátor. „Nevím,“ odvětila ministryně. „Olaf,“ prozradil Soukup s odkazem na zkratku Evropského úřadu pro boj proti podvodům OLAF. Zprávu OLAFu prý ministerstvo dostalo 27. prosince, úřednice to nakopírovaly, šlo o takřka padesát stránek textu v angličtině a dostaly to všechny úřady, které to dostat měly.

Schillerovou poněkud překvapilo, kolik lidí už médiím oznámilo, že zprávu četli. Kde jí vzali? Že zprávu viděl, tvrdil např. předchůdce Schillerové na postu ministra financí Miroslav Kalousek.

O zveřejnění zprávy OLAFu požádalo zákonnou cestou asi 50 lidí. Ministryně jim vzkázala, že zákon o svobodném přístupu k informacím mluví jasně. Pokud nějaký materiál souvisí s probíhajícím trestním řízením, tak je třeba zeptat se příslušných orgánů, zda lze zveřejnit zprávu jako celek. Státní zastupitelství doporučilo zprávu nezveřejňovat a resort Aleny Schillerové tento názor ctí.

Pakliže bude firma Čapí hnízdo z dotačního programu vyjmuta, peníze dostane jiný projekt. Bude pak na Regionálním operačním programu regionu soudržnosti Střední Čechy (ROP Střední Čechy), zda bude pemíze po firmě Čapí hnízdo požadovat zpět. Schillerová předpokládá, že ROP Střední Čechy peníze bude vymáhat. „Chtěla bych zdůraznil, že Česká republika nebyla nijak krácena,“ zdůraznila šéfka resortu financí. Podobné vynětí z operačních programů se může odehrát v celkem sedmi případech, takže kauza Čapí hnízdo není podle Schillerové až tak významná, jak by se mohlo na první pohled zdát.

Členka vlády poté přešla k popisu státního rozpočtu. Pakliže ve funkci vydrží, je prý odhodlána pokusit se o sestavení vyrovnaného státního rozpočtu. Poslední slovo ale vždy budou mít politici ve Sněmovně a bude záležet na nich, jak to nakonec dopadne. „Peněz máme dost, máme dost peněz i na infrastrukturní projekty,“ pochlubila se dáma. Aby se podařilo uvést projekty do pohybu, potřebujeme prý zákon o liniových stavbách, který chtělo hnutí ANO prosadit už v předchozím volebním období, ale v koaliční vládě to za celé čtyři roky nedokázalo.

Co provede Alena Schillerová s daněmi?

A pak to přišlo. Ministryně prozradila, co provede s daněmi. „Pokud já budu ministryni financí, tak v žádném případě nechceme zvyšovat daně. Chceme, aby to prostředí bylo stabilní,“ zdůraznila. Kabinet se prý i nadále bude snažit, aby se dařilo daně lépe vybírat. Dnes se to daří tak dobře, že bez peněz EU máme takřka vyrovnaný rozpočet.

Soukup poukázal na to, že v roce 2013 byla zavedena solidární daň pro lidi, kteří vydělávají takřka milion a půl ročně. „Bohatí pomohli, tedy museli, co jim zbývalo, tou zvýšenou daní, stát krizi překonal, ale ta daň tam zůstala,“ uvedl Soukup. Plánuje Schillerová solidární daň zrušit? „Musím říci, že to v plánu nemáme,“ pravila členka vlády. Kabinet místo toho plánuje zrušit superhrubou mzdu, a zachovat tzv. progresivní zdanění, které v České republice fakticky máme.

„Zdanění se superhrubou mzdou dělá něco přes 20 procent. My tu superhrubou mzdu zrušíme, protože si myslíme, že už dávno měla být zrušena, a daňové zatížení snížíme na 19 procent. Naopak tam, kde je přirážka, daň činí asi 24 procent a tam to hodláme zachovat,“ prozradila ministraně plány premiéra Andreje Babiše a jeho vlády.

Poté dáma věnovala pozornost dani z přidané hodnoty. Kabinet neplánuje snížení této daně u základních potravin. Už proto, že je těžké stanovit, co je vlastně základní potravina. „Řeknete chleba, ale chlebů máte několik druhů. My se navíc obáváme, že by se to nepromítlo do konečných cen pro spotřebitele,“ zaznělo z úst členky vlády.

Další nástěnka

Ve druhé polovině pořadu Soukup přišel s klasikou. Se svou nástěnkou. Po ministryni chtěl, aby na časovou osu zaměřila některé ekonomické nápady. Dozvěděl se touto cestou, ještě jednou, že snížení DPH u potravin se vůbec nechystá. Zato jednotné inkasní místo, kde by podnikatelé mohli v budoucnu platit jak daně, tak sociální a zdravotní pojištění, může fungovat už od roku 2021. V roce 2020 se prý můžeme těšit na elektronické daňové přiznání. Zrušení superhrubé mzdy nastane v roce 2019. K vyrovnanému rozpočtu možná dojdeme v roce 2020, ale jen možná.

Když se pořad pomalu chýlil ke konci, Schillerová hájila EET. S pomocí tohoto nástroje se prý daří lépe vybírat daně a resort trvá na tom, že jde o dobrý nástroj. Podnikatelé ani hospodští prý kvůli EET své firmy či živnosti neruší. „Ale co tady mohu slíbit, zrušíme povinnost evidovat v EET dýško,“ uzavřela dáma své vystoupení před kamerami.

