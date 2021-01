Kde to máte? ... Špatně! kázal Wollner z ČT. A s ostudou bouchl dveřmi

reklama

Celý svět ohromila během pondělka bizarní modlitba amerických kongresmanů. Ti si vytkli za cíl do nového funkčního období překonávání všech genderových stereotypů. A kongresman Emanuel Cleaver, vysvěcený kněz metodistické církve, následně nasadil genderové korektnosti korunu, když na závěr modlitby, kterou pro zákonodárce pronášel, s významným pohledem doplnil tradiční „amen“ douškou „and awoman“.

Anketa Vadí vám tempo očkování v ČR? Ano, je to pomalé 26% Ne, je to v pořádku 20% Na očkování kašlu 54% hlasovalo: 588 lidí

Navázal tak na korektní trend doplnit všude, kde zazní „man“, tedy muž, též „woman“, tedy žena, aby se necítily opomíjené.

Mnoho lidí se však pozastavilo nad tím, že slovo amen, původem z latiny, znamená výzvu „tak se staň“ a s maskulinitou opravdu nemá nic společného. Slovíčko „awoman“ je tedy legračním nesmyslem. Nad tím se na facebooku pozastavila i advokátka Jana Zwyrtek Hamplová.

„Myslet si, že slovo ‚amen‘ má něco společného s příslušností k mužskému pohlaví, to už člověk musí být opravdu přirozeně hloupý. Bůh s námi za podobné lidi ve vedeních kdekoli,“ napsala s přáním, aby zdravý rozum přežil tento rádoby boj za rovnost pohlaví.

Pod příspěvkem vstoupil do debaty šéfredaktor reportážní publicistiky ČT Marek Wollner rázným: „Můžete sem dát nějaký odkaz, že se to stalo?“ Jeho pochybnosti o autenticitě události, kterou v tu chvíli již rozebírala řada světových médií a video se šířílo sociálními sítěmi bylo vyhověno nezpochybnitelným videozáznamem a článkem v uznávaném britském deníku The Independent.

Marek Wollner se však následně pustil do rozboru videozáznamu. V něm kongresman Cleaver pronáší: „Žádáme to ve jménu monoteistického Boha ... Boha známého pod mnoha jmény mnoha různým vírám“. Pak zřetelně klesne hlasem a udělá na konci věty pauzu, načež pronese „Amen a awoman“.

Wollner však po sarkastické poznámce, že je rád, že ostatní diskutující tak brilantně ovládají angličtinu, předložil vlastní překlad závěru kázání: „Žádáme ve jménu monoteistického boha, Brahmy, boha, kterého nazýváme různými jmény a znamená mnoho věcí – muže a ženu“.

Jiný z diskutujících ale jeho překlad zpochybnil, neboť kongresman na videu říká „and god known by many names by many different faiths“, což přeložil jako „bůh známý pod mnoha jmény mnoha různým vírám“, ale Wollnerovo „bůh, kterého nazýváme různými jmény a znamená mnoho věcí“ je opravdu mimo.

Šéfredaktor reagoval: „Asi máte pravdu, o to přece není spor, přeříkal jsem smysl, ne každé jednotlivé slovo, dost šumluje přes roušku“. Podstatné podle Wollnera je, že kongresman jednoznačně neřekl „amen and awomen“.

Když mu tentýž lingvista následně namítl, že to řekl, a pokud by to neřekl, nedávala by věta smysl, předvedl veřejnoprávní novinář „úkrok stranou“: „Tak snad se aspoň shodneme, že to není demokrat, ale republikán,“ napsal a doplnil to obrázkem, na kterém je řečník otitulkován jako Rep. Emanuel Cleaver.

Diskutující dramaturgovi Reportérů následně šetrně objasnil, že Emanuel Cleaver opravdu není zástupcem Republikánské strany a zkratka Rep. znamená „representative“, česky „poslanec“ a uvádí se u všech členů Sněmovny reprezentantů. To Marek Wollner uznal a omluvil se.

Mezitím se ale dostal do sporu s dalšími účastníky, kteří si dovolili poznamenat, že by respektovaný novinář měl být schopen fakta vyhledávat sám, a ne je takto nabroušeným způsobem vyžadovat od jiných.

Na to dostali odpověď: „Víte, váš výsměch tomu, že se jako novinář snažím ověřovat a zjišťovat vaše zdroje, z nichž vyvozujete zničující závěry, je skutečně vypovídající o všem,“ replikoval reportér ČT, načež se diskutujícímu vysmál, že se pouští do angličtiny a neumí ani pořádně česky.

Pak však připustil, že výrok sám nehledal, protože „hledat neexistující výrok v moři projevů v kongresu je, promiňte, skutečně nad mé časové i ‚detektivní‘ možnosti“. Již předtím přitom uznal, že výrok existuje a dokonce jej překládal.

Když více dalších diskutujících vyjádřilo údiv nad tím, že si držitel mnoha novinářských ocenění není schopen napsat do vyhledávače dvě slova, přešel redaktor na moralizování: „Řeknu vám to tak: ze zdejšího postu jsem nabyl dojmu, že promluvil nějaký ultralevicový fanatik, který uráží víru dobrých křesťanů. A dozvěděl jsem se, že kongresman je metodistický pastor a pronesl motlitbu, ve které apeloval na smíření všech, kteří mají nejrůznější výklady svého boha, jak se na tak obrovskou a etnicky a nábožensky různorodou zemi sluší a patří. Ovšem v Čechách to prostě jistou skupinu smrtelně uráží, přijde mi to jako famózní lekce z našeho kocourkovského dvorečku“.

A s těmito slovy se Marek Wollner z další diskuse odpojil.

Psali jsme: Rada ČT, na kterou nikdo nezapomene. Šest hodin války mezi Šarapatkou a Lipovskou skončilo výhrůžkou. A do toho Wollner Vyjádření Wollnera ke kauze „udavačka z Lidic“: Bobošíková a hnojomety v čele s Parlamentními listy. Co by ve slušných médiích nikdy neprošlo? Křik na Klause ml.: To máš za to! píše Wollner z ČT. Za co? „Štěkají na nás.“ Wollner z ČT naříkal, jak to má těžké. Prozradil mnohé

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.