Kdo má hluboko do kapsy, nebude muset platit za ČT, navrhne vláda. Opozice zuří

Vláda Andreje Babiše se chystá předložit Poslanecké sněmovně návrh zákona, který by zásadně změnil systém koncesionářských poplatků. Podle předsedy SPD a Sněmovny Tomia Okamury má norma zrušit povinnost platit poplatky pro vybrané skupiny obyvatel včetně seniorů, firem, nezaopatřených mladých lidí do 26 let a osob se zdravotním postižením. Výnos z poplatků by se měl vrátit na úroveň roku 2024. Návrh má být podán formou poslanecké iniciativy, což koalice zdůvodňuje snahou o rychlé prosazení změn. Tento postup však již nyní vyvolává kritiku kvůli obcházení standardního připomínkového řízení. Změny by přitom mohly začít platit již od poloviny letošního roku.
Ministr kultury Ota Klempíř uvedl, že návrh je pouze přechodným krokem k širší reformě. „Já se svým týmem připravuji komplexní novelu, která ještě zabere nějaký čas a bude předložená v řádech několika týdnů. Tento návrh poslanců je dobrá cesta, jak ulevit některým skupinám obyvatel, které mají hluboko do kapsy. Hlavním cílem, ke kterému ale míříme, je však úplné zrušení koncesionářských poplatků,“ doplnil Klempíř pro Český rozhlas. Podle něj by součástí návrhu mělo být i zrušení mechanismu automatického navyšování poplatků o inflaci. Koalice tak směřuje k zásadní proměně financování médií veřejné služby. Celková reforma je plánována na rok 2027.
Místopředseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Vadim Petrov na sociální síti poznamenal, že odpuštění poplatků významným koncesionářským skupinám bylo připravováno ve velkém utajení. A také, že výpadek poplatků by mohl s takto definovanými úlevami být až třetina.
Baxa: Hrozí oslabení nezávislosti
Opoziční politici i část odborné veřejnosti návrh ostře kritizují. Podle nich jde o zásah, který není dostatečně promyšlený a může mít závažné důsledky. Stínový ministr kultury ODS Martin Baxa upozorňuje především na rizika pro stabilitu veřejnoprávních médií. „To, co koalice nyní navrhuje, není žádná drobná dílčí úprava. Je to tvrdý a nekoncepční zásah do financování médií veřejné služby, který může mít dlouhodobé dopady na jejich fungování i nezávislost,“ řekl pro ParlamentníListy.cz.
Baxa zároveň hájí stávající systém financování. „Stávající systém financování České televize a Českého rozhlasu je funkční. Zajišťuje jejich stabilní a předvídatelné hospodaření a obě média zajišťují služby pro všechny obyvatele Česka, jak jim to ukládají zákony i kodexy. Není tedy důvod systém měnit bez odůvodněného záměru a promyšlené koncepce. Tento koaliční návrh tedy zhmotňuje varovná slova ministra Klempíře, že zásahy do mediální legislativy proběhnou bez odborné diskuse a bez zapojení obou médií.“
Kritika směřuje i k možným dopadům na obsah a fungování médií veřejné služby. „Následky tohoto úderu mohou být vážné: omezení služeb České televize a Českého rozhlasu včetně jejich klíčové vlastní tvorby a oslabení jejich nezávislosti. A právě to je hranice, kterou bychom si v demokratické společnosti neměli nechat posouvat. V Poslanecké sněmovně nebudeme k tomuto návrhu mlčet.“
Podle opozice tak nejde pouze o ekonomickou otázku, ale i o principy fungování demokratické společnosti. Obavy panují zejména z možného politického vlivu na veřejnoprávní média. Kritici zároveň upozorňují, že změny přicházejí bez širší odborné debaty. To může podle nich oslabit důvěru veřejnosti v celý proces.
Financování médií a budoucí vývoj
Současný systém financování České televize a Českého rozhlasu je založen především na koncesionářských poplatcích, které tvoří většinu jejich příjmů. V případě České televize mají poplatky letos přinést více než 6,7 miliardy korun z celkového rozpočtu 8,5 miliardy. U Českého rozhlasu představují dokonce zhruba 90 procent příjmů. Tyto prostředky zajišťují stabilní fungování obou institucí. Jakékoli změny v systému tak mohou mít výrazný dopad na jejich hospodaření.
V minulém roce došlo ke zvýšení poplatků i rozšíření okruhu poplatníků, což mělo přispět k posílení finanční stability médií. Televizní poplatek vzrostl po dlouhých sedmnácti letech, rozhlasový dokonce po dvaceti letech. Nově se povinnost platit vztahuje i na domácnosti s internetovým připojením. Koaliční návrh nyní tento trend postupně obrací.
Okamura: Chceme občanům pomoci rychle
„Chceme občanům pomoci rychle, takže zítra budeme vkládat za naší koalici návrh, kterým zrušíme koncesionářské poplatky seniorům starším 75 let, zdravotně postiženým, nezaopatřeným dětem, což se týká třeba i studentů do 26 let, čerpajících podporu. Zrušíme poplatky firmám a zrušíme valorizační doložku. To bychom rádi prosadili co nejdříve a současně připravujeme novelu, kterou by se poplatky úplně zrušily,“ říká pro ParlamentníListy.cz Tomio Okamura.
