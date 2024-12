Kdo ovládal Merkelovou? Ševčík zašel dál než jiní

Ševčík hned na začátku řekl, že na Angelu Merkelovou bude vzpomínat spíše negativně. Podle něho Merkelová nikdy nedosahovala kvalit například Margaret Thatcherové. Vyčítá jí například nekritický přístup k německé politice Energiewende, tedy k přechodu na tzv. obnovitelné zdroje. A také podporu Green Dealu, který dle Ševčíka likviduje ekonomiku zemí Evropské unie.

„Uplatňování Green Dealu snižuje velmi razantním způsobem konkurenceschopnost zemí Evropské unie, jinými slovy se dá říci, že to byla právě ona, Angela Merkelová, která svým přístupem nastartovala zelené šílenství, protože ho neodsuzovala, protože ho nekritizovala. Které, jak je již teď zřejmé, vede k velké ekonomické destabilizaci. A to nejen Německa, ale i dalších zemí, které patří k nejprůmyslovějším v Evropě. Tam jsme donedávna patřili i my,“ řekl docent.

Dále Merkelovou kritizoval za její prosazování konce výroby elektrické energie z jádra. „To je velký omyl. Je až směšné, že si Němci vypnuli jaderné reaktory, které patřily k nejmodernějším a nejbezpečnějším v zemích, kde se elektřina z jádra vyrábí,“ řekl a dodal, že i v její CDU bylo toto rozhodnutí kritizováno a po předčasných volbách v únoru 2025 může být i zvráceno.

Stranou nezůstala ani migrace, kdy Ševčík kritizoval Merkelovou za její vztah k multikulturalismu. Zmínil, že již před 12 lety napsal stať o tom, jak je Evropa ohrožena arabským jarem. „Kdy byly zlikvidovány sice nepříliš demokratické režimy na severu Afriky, ale na základě této likvidace došlo k počátku stěhování národů. Varoval jsem před dopady této masové migrace, kdy dochází k zahlcení Evropy jinou kulturní dimenzí, odlišnou od tradičních evropských kultur,“ vzpomenul bývalý děkan Národohospodářské fakulty. Jako naprosto chybné označil nechvalně proslulé „Wir schaffen das!“, tedy „Zvládneme to!“ Zvláště s ohledem na nárůst kriminality v evropských zemích.

Merkelová Ševčíka zklamala i tím, že se nepostavila proti politice dlouhých a dle docenta nesmyslných lockdownů během pandemie covidu. „Což je dnes prokázáno, že to byla chyba, chyba a chyba,“ opakoval Ševčík pro efekt s tím, že Merkelová neustála tlak globalistů a nebránila jejich útoku na svobodu jednotlivce, principy demokracie a tržní hospodářství. Podle něj Německo nyní sklízí následky toho, co Merkelová zasela.

Ševčík také prohlásil, že je smutné, že Merkelová neprosadila Minské dohody, jež měly vyřešit zabíjení nevinných na východě Ukrajiny, při kterém přišlo dle zprávy OSN o život 14 000 lidí. „Nedovedla se postavit ani Američanům, respektive státnímu převratu na Ukrajině, který posvětila Nulandová v rámci Majdanu. Sama přitom věděla, což je úsměvné, že její telefonické hovory byly odposlouchávány CIA a dalšími službami USA,“ zmínil.

Za Angely Merkelové se dle Ševčíka německá společnost silně polarizovala. „Sami Němci to říkají,“ uvedl. Důkazem je podle něho podpora AfD. Vyčetl jí také řešení krize eura, které vedlo k posílení centralistických řešení a k většímu zadlužení eurozóny. Doplnil ovšem, že Merkelová v tu dobu v podstatě hájila německé zájmy, neboť euro nejvíce vyhovuje Německu, protože oslabuje jeho měnu, která by se silným německým exportem byla jinak mnohem silnější. Za co Ševčík Merkelovou nekritizuje, je stavba plynovodu Nord Stream, kterou ocenil jako snahu o zajištění levného plynu z Ruska. Podle středoškolského známkování by Merkelovou hodnotil známkou 4-.

Na závěr připomenul ještě jednu svou myšlenku ohledně Německa: „Němcům se rozsvítí, až jim zhasnou.“