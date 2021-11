Kdo se nenechá očkovat, zbytečně ohrožuje okolí, řekl Jurečka. Špidla varoval, může přijít nouzový stav

reklama

Jurečka hned na úvod zdůraznil, že ještě není ve vládě, takže odpovědnost za covidová opatření stále jde za týmem Andreje Babiše. Odmítá ale, že chce špatnou situaci přehodit na kabinet.

Klíč ke konci pandemie je podle něj jasný. „Každý, kdo zbytečně nepodstoupí očkování, tak naprosto zbytečně ohrožuje své okolí,“ vzkázal občanům. Anketa Zvládne Fialova vláda covid lépe než Babišova? Ano 2% Ne 95% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 16234 lidí

„Vláda by měla reagovat razantněji, ta situace se velmi zhoršuje,“ souhlasil Vladimír Špidla. Je však podle něj důležité i to, že končící vláda konzultuje situaci s reprezentací novou.

I Špidla se přimluvil za velké nasazení negativní i pozitivní motivace k očkování. Nejúspěšnější země, jako Portugalsko, Španělsko nebo Itálie, to takto dělají a podle Špidly se to osvědčuje. „Ty nejexponovanější skupiny by se měly očkovat povinně,“ uzavřel. Lockdown neočkovaných je podle něj přehnaný, ale argumenty rakouského kancléře, že nemůže zvýhodňovat nezodpovědné, zcela chápe.

Jurečka pochválil „edukační kampaň vlády, vysvětlující tvrdě dopady neočkování“. Tím byla myšlena diskutovaná kampaň s plakáty s mrtvolami a slogany „Nestihl třetí dávku“ nebo „Měl plno výmluv“.

Věří, že bychom se mohli vyhnout nouzovému stavu. Pandemický zákon podle něj nabízí dost možností.

Podle Špidly ale během několika týdnů může nastat taková situace, že nouzový stav bude jediné řešení.

Pak Špidla rovněž ocenil tvrdou vládní kampaň za očkování. „Jde o životy, a ne jednotlivců, je to populačně významné. Takže být cimprlich zde není namístě.“

Jurečka přikyvoval, že brutální není kampaň, ale realita. A s kampaněmi typu BESIP máme dobré zkušenosti. Proto je pochopitelné, abychom takto prolomili hoaxy o tom, že si lidé nechtějí píchat sajrajty.

Oba se pak přimluvili za testování ve školách i firmách.

Ale od Vítka jsem nic takového neslyšel

Druhým tématem byl vznik nové vlády a dramatické schvalování koaliční dohody u Pirátů.

Jurečka věří, že ke schválení dojde, nedává mu logiku, aby čtyři pirátští poslanci šli do opozice. „Piráti mají svůj odborný přínos do té koalice,“ ujistil. Zatímco KDU- ČSL má do koalice přinášet sociálno, Piráti pak digitální kompetenci. Taktně komentoval sobotní „punkerský“ rozhovor s europoslankyní Gregorovou, která koalici v podstatě kritizovala. „Asi se v něm nikdo plně neorientoval,“ poznamenal k jejímu povídání pro Respekt.

Podle Špidlovy zkušenosti mají silné koaliční strany sklon své slabší partnery přehlížet. A Piráti jsou teď zkrátka velmi slabí. „Když se v takové pozici vzepřete, tak vás vůbec nemusí brát v úvahu. A to je velké napětí a podklad pro rozmíšky ve vládě,“ vysvětloval.

„Politika není matematika,“ poznamenal k tomu Jurečka. Koalice podle něj cítí odpovědnost a touhu veřejnosti po změně. „Mezi námi pěti – Petrem, Markétou, Ivanem, Vítkem – existují dobré osobní vztahy,“ ujistil. Vládní pětka podle něj má i společnou traumatickou zkušenost z opozice.

Poznámky ze strany STAN, že klidně půjdou od vlády bez Pirátů... „Od Vítka jsem to nikdy neslyšel,“ odmítl Jurečka s odkazem na předsedu STAN Víta Rakušana.

Petr Fiala podle něj není Andrej Babiš a lidsky nechce nikoho válcovat. Nikdo podle něj neřešil situaci, že by Piráti ve vládě nebyli. Pokud Piráti v pondělí odmítnou, tak se zbytek koalice sejde a bude řešit, co dále. Více to nechtěl komentovat. „Bylo by to amatérské, neférové,“ tvrdil.

Lidovci už mají jasno, koho pošlou do vlády, ale nechce to prozrazovat předtím, než to oficiálně oznámí Petr Fiala.

Vláda bude sociální, vždyť jsme lidovci

Nereflektoval ani na slova moderátorky Terezie Tománkové, která připomněla slova Markéty Pekarové Adamové, že lidovci na Ministerstvo práce a sociálních věcí posadí těžkou váhu, což naznačuje, že by to měl být sám předseda Jurečka. „Máme v KDU- ČSL spoustu lidí, kteří se tomu věnují,“ odmítl.

Špidla ocenil končící ministryni práce Janu Maláčovou. „Pořád platí to biblické ‚po ovoci jejich poznáte je‘. A když se podíváte, co ministerstvo zvládlo v této době, tak je to mimořádný výkon,“ myslí si. Kritika Maláčové od Andreje Babiše je podle něj už vedena premiérovými budoucími politickými ambicemi.

Jurečka připomněl, že MPSV mělo i řadu problémů, třeba se zakázkami na IT. Podle Špidly se to ale vyřešilo a nehrozí, že by komukoliv nepřišly dávky, jako za minulých vlád.

Psali jsme: Jaromír Drábek ostře: Lžou vám, do důchodu půjdete možná až v 70. Zjistíte pravdu o Babišovi Policie jde po exministru Drábkovi. A má v hledáčku i další známé jméno z jeho éry Drábkova Šišku soud opět osvobodil. Státní zástupce se okamžitě odvolal Zákon proti flákačům na podpoře. Prosazuje ne Drábek, ale ministryně ČSSD Marksová

„My nejsme vláda, která nebude sociální a nebude blízko lidem, i když nám dávají takové nálepky,“ zaznělo pak od Mariana Jurečky. Nemůžeme ale podle něj rozdávat peníze celým skupinám bez ohledu na veřejné rozpočty, naše děti a vnoučata.

„Podtrhuji dvakrát, budeme sociálně zodpovědní, ale velmi adresně,“ pokračoval Jurečka. Od lidovců podle něj nic jiného nepřijde. Sociální systém vnímá jako trampolínu, ne aby člověka udržoval v jeho sociálním statusu.

Ing. Marian Jurečka KDU-ČSL



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Špidla připomněl „jednu z největší seker do daňových příjmů“ v podobě daňových úlev z loňského prosince. S moderátorkou se pohádali, jestli ta sekera byla 80 nebo 150 miliard. „Budou muset přehnodnocovat, pokud nechtějí brutálně zasáhnout ty nejslabší,“ obrátil se na Jurečku.

Špidla také odmítl, že by se za této vlády „rozhazovalo“. „Řešila se situace, kterou vyvolala covidová krize,“ vysvětloval. Musela se podle něj udržet koupěschopná poptávka, a to se podařilo.

Anketa Jste pro zavření hospod a restaurací? (Ptáme se od 10. 11. 2021) Ano 14% Ne 73% Nevím / Je mi to jedno 13% hlasovalo: 18051 lidí

Jurečka připomněl, že mnohem větší sekery v řádech stovek miliard dělala končící Babišova vláda. „Tady si úředníci zvykli na štědrou ruku páně, schovávanou třeba za covidová opatření,“ stěžoval si.

Stát by měl říci lidem, že to, co společnost dlouhodobě zajišťuje nejvíce, jsou jejich děti. A slíbil, že za lidovců bude stát takové signály vysílat velmi silně.

Jurečka plánuje „změnu optiky lidí“. „Aby si lidi řekli: Dobře, chtěli jsme jedno dítě, ale pořídíme si dvě,“ vyjádřil svou představu. A v příští generaci jako když to náš důchodový systém najde.

Pak se oba hádali o daních, Špidla se blýskl, že ze zemí OECD má nejnižší daně Mexiko, které rozhodně není nejvyspělejší. Jurečka mu namítal, že řada zemí má nižší daně než my, a funguje jim to lépe.

Nakonec Jurečka odmítl, že by koaliční sto osmička opozici ve sněmovně „válcovala“. Odmítnutí Radka Vondráčka do vedení Poslanecké sněmovny vysvětloval tak, že sami koaliční poslanci nechtěli hlasovat pro někoho, kdo poskakoval s kytarou po předsednickém pultu a dělal sněmově ostudu i v zahraničí. Nepřipuštění kandidatury Karla Havlíčka na předsedu sněmovny bylo podle něj nezbytné, Ústava hovořila jasně. „Já nevím, jestli si pan vicepremiér vážně představoval, že ke svým dvěma ministerstvům bude ještě řídit sněmovnu,“ kroutil Jurečka pobaveně hlavou.

„Parlament je suverén,“ přitakal Špidla. Ve finále je poslanec při hlasování vždy sám za sebe. Námitky proti Radku Vondráčkovi mu ale připadají relevantní.

Psali jsme: A to ještě ani není premiér. Výsměch Fialovi po Partii na Primě Paní Schillerová, vy jste právník... Klidně se nechám urážet, já jsem zvyklá, usmála se ministryně Po volbách všechno zavřou, už je to dávno připravené! Blbost, ČSSD nic takového nepodpoří. Křik v Partii Další privatizace? Okamura vytáhl, co prý chystá SPOLU. Pekarová s Maláčovou se „vraždily“, aneb kdyby pohled zabíjel

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.