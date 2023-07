Kdo se nestará o své zdraví, ať platí. Legalizace konopí... Fiala, Pavel a další veřejně v Ostravě

Letošní hudební festival Colours of Ostrava navštívil v rámci diskusního fóra Meltingpot předseda vlády České republiky Petr Fiala (ODS) i její prezident Petr Pavel. Česká republika by podle Fialy měla patřit mezi deset nejlepších zemí světa a zdůraznil, že tuto vizi je důležité sdílet v rámci společnosti. Připomněl i zdravotnický systém České republiky, který je „nejlepší v Evropě“. Podle lékaře Petra Smejkala je čas začít přemýšlet o finanční spoluúčasti na léčbě u pacientů, kteří se nedostatečně starají o své zdraví. Petr Fiala hovořil v rámci fóra o legalizaci konopí. Podle jeho slov působí méně škody než ostatní povolené drogy.

Colours of Ostrava 2023 navštívil premiér Petr Fiala (ODS). Na Meltingpotu hovořil o své vizi ohledně vývoje České republiky. „Česká republika by měla patřit mezi deset nejúspěšnějších zemí světa. To znamená, že by to měla být ekonomicky rozvinutá a zdravá země, která se vyznačuje i sociální soudržností a která se po všech stránkách dobře vyvíjí,“ zopakoval na svém twitterovém účtu.

Na festivalu dále mluvil i o současných problémech ve společnosti, která se podle jeho slov příliš podceňuje. Česká republika se podle slov premiéra blíží k nejvyspělejším státům – vyzdvihl český zdravotnický systém, nelze však přehlížet ani její nedostatky. „V naší společnosti máme jeden problém, a to ten, že se podceňujeme a nevidíme se spravedlivě. Když řeknu, že budeme patřit mezi deset nejúspěšnějších zemí světa, tak se spousta lidí usměje, ale je to reálné. Patříme mezi nejbezpečnější země světa, jsme jednou ze zemí, která má v Evropě nejlepší zdravotní systém. Blížíme se k nejvyspělejším státům v řadě parametrů. Současně se ale musíme dívat na to, kde máme nedostatky,“ uvedl Fiala.

Zdůraznil také, jak je důležité, aby tuto vizi sdílel i širší okruh lidí. „Je důležité, aby tuto vizi sdílela širší skupina lidí nejenom napříč politickým spektrem, ale aby ji měli i podnikatelé, akademičtí pracovníci, aby ji měla velká část společnosti, protože jedině tak jsme schopni zajistit, že dlouhodobě budeme dělat správné věci a budeme se posouvat k tomu, abychom mezi nejúspěšnější země patřili,“ vysvětlil premiér.

Co konkrétně myslel těmi „správnými věcmi“, v diskusním fóru dále nerozvinul, dále se soustředil spíše na oblast energetiky. Česká republika by se podle něj měla více zabývat obnovitelnými zdroji energie. „Musíme se více zaobírat obnovitelnými zdroji energie, kde jsme zaostali. Také bychom měli budovat ropovody a plynovody, abychom nebyli závislí na ostatních,“ sdělil v rámci fóra.

Zabrousil i ke vzdělávacímu systému České republiky. Zmínil důležitost jeho zlepšení, zatím je v České republice spíše průměrné. „Naše děti se stále biflují místo toho, aby spíše lépe porozuměli látce,“ doplnil Fiala.

K tématu zdravotnictví se v rámci Meltingpotu v jiném panelu vyjádřil i lékař Petr Smejkal. Podle něj by bylo namístě, aby se otevřela debata o spoluúčasti na léčbě u pacientů, kteří o své zdraví dostatečně nepečují. „Je třeba začít přemýšlet o finanční spoluúčasti na léčbě u pacientů, kteří nevyužívají možnost prevence nemocí, screeningu, a u pacientů, kteří se prokazatelně nestarají o své zdraví,“ prohlásil lékař.

„Že je huba nebolí!“ opřel se do nich na Twitteru právník Ondřej Dostál. Připomněl také, že Smejkal i epidemiolog Rastislav Maďar, který byl také hostem diskusního fóra, v průběhu pandemie covidu-19 „vynucovali lockdowny, zavírali lidem skiareály, plovárny, dětem zakazovali sportovní kroužky“. Doplnil, že dopady těchto lockdownů na zdraví dětí, zejména na jejich obezitu a psychické zdraví, připouštějí i rezoluce Evropského parlamentu.

Nezávisle na premiérovi vystoupil v diskusním fóru i prezident České republiky Petr Pavel v talkshow od autorů podcastu Kecy & Politika šéfkomentátora Reflexu Bohumila Pečinky a Petrose Michopulose. Ostravská Aula Gong s kapacitou 1 500 míst vítala prezidenta potleskem ve stoje, celá aula byla vyprodaná.

Autoři podcastu, kteří oba dlouhodobě podporují legalizaci konopí, se na toto téma zeptali i Petra Pavla. Podle něj jsou úvahy o jeho legalizaci namístě, jsou totiž méně škodlivé než jiné legální drogy. Namístě by po legalizaci konopí bylo i udělení milosti lidem již odsouzeným za zločiny s konopím souvisejícím. „Já se v téhle věci stavím tak, že podle posledních poznatků páchá konopí mnohem méně škody než jiné povolené drogy. Regulovaná legalizace je proto namístě. Pokud bychom k tomu dospěli, a já bych pro to byl, pak by nemělo smysl, aby lidé, kteří byli odsouzeni za něco, co je momentálně legalizováno, nadále seděli ve vězení. Byl by to jistě dobrý důvod k tomu tu amnestii udělit,“ uvedl prezident Pavel.

Pravomoc udělování amnestií si Pavel rád vezme zpět. Doplnil, že Miloš Zeman tuto pravomoc nechával na Ministerstvu spravedlnosti. „Můj předchůdce nechal tuto pravomoc na Ministerstvo spravedlnosti. Až se splní všechny úkony k tomu, aby se tato pravomoc opět převelela zpět na kancelář prezidenta, tak si vezmu zpět plnou kompetenci týkající se amnestií,“ sdělil svůj názor na amnestie.

Moderátor talkshow Bohumil Pečinka se prezidenta zeptal, jaký by chtěl mít přídavek za jménem, kdyby si mohl vybrat – po vzoru například Boleslava Ukrutného. „Petr První Pohodový,“ odpověděl obratem prezident, od publika si tím vysloužil potlesk.

