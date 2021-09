Kdo skutečně platí Babiše ml.? Žantovský na stopě loutkovodiče. Tohle znechutilo i Topolánka

reklama

Událostí ze zámoří, která nemohla tento týden uniknout nikomu, kdo alespoň trochu sleduje sdělovací prostředky, začíná pravidelný přehled nejzajímavějších informací ze světa médií. „Byla to informace o tom, že tiskové oddělení prezidenta Spojených států přemýšlí za něj a jaksi upravuje a rediguje jeho veřejná vystoupení. Konkrétně toto se týká kauzy, kdy byl Joe Biden v přímém přenosu ze setkání s představiteli státu Idaho o vážných lesních požárech. V určitém okamžiku byl pan prezident z tohoto živého přenosu vypnut. K tomu vypnutí a odpojení se přiznal tiskový tým, konkrétně mluvčí Bílého domu Jen Psakiová pro CNN s tím, že prezidentu Bidenovi nedoporučují, aby odpovídal na neplánované otázky,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský. Anketa Je Andrej Babiš mladší obětí svého otce? Je 6% Není 89% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 6556 lidí

Není to ale poprvé, totéž se dělo v případě, kdy vedl rozhovor s reportérem na téma, co udělá, pokud zůstanou v Afghánistánu američtí občané i po datu, který stanovil Tálibán jako nejzazší termín pro stažení amerických jednotek. „To byla tehdy velice aktuální otázka a každého odpověď prezidenta Spojených států zajímala. Avšak televizní diváci si ji nemohli vyposlechnout. Reportér posléze přiznal, že mu Biden odpověděl a sdělil mu doslova: ‚Budete první, komu zavolám.‘ Nevím, do jaké míry je to relevantní odpověď. Ale není mojí povinností ani právem posuzovat odpovědi prezidenta Spojených států. Mě na tom zajímá samotný fakt, že je tu někdo v situaci loutky v rukou nějakých tiskových referentů svého úřadu,“ přiznává mediální analytik.

Prezident USA si nemůže dovolit říkat, co si myslí

Trochu mu to připomíná ono známé „vrtěti psem“ z onoho geniálního filmu. „Ten popsal v podstatě velice přesně, byť zdánlivě v nadsázce, mechanismus, jakým se buduje americká geopolitika, jakým způsobem se lže, vymýšlí, okrajuje nebo zcela zastírá pravda. Film to sice udělal formou satirickou, byť s tragikomickým vyústěním, ale v podstatě je to velice přesná ukázka toho, co se v Americe považuje za běžné. Joe Biden je prezidentem sporným od samotného začátku. Víme, že se okolo jeho zvolení vedla velká diskuse, velký boj vůči protikandidátu Trumpovi, a že Biden je takový vytrucovaný prezident. Tak teď si můžeme klást otázku, proč tento vytrucovaný a s velikou péčí prosazený prezident je dnes v roli loutky, která visí na špagátcích nějaké Psakiové nebo někoho takového,“ poznamenává Petr Žantovský.

Odpovědi na to mohou být různé, včetně toho, že už to je pán ve vyšším věku. „A někdy mu ujíždějí slova ve směru, který není žádoucí. Teď nemyslím, že by vyzrazoval nějaká tajemství, ale že si i ve svých projevech plete své potomky a prapotomky a má takové intelektuální výpadky, co kazí pověst vytrucování jeho prezidentury. Ale hrozí to, co Psakiová jinými slovy řekla, že by si Biden nemohl dovolit říkat, co si myslí, protože to kazí politickou doktrínu Bílého domu. Takže prezident v Americe dnes není pánem Bílého domu. To je velice drtivá skutečnost, která navozuje velké obavy, protože se může stát, že skutečně jeho pozice už bude do té míry formální, jako byla pozice třeba Leonida Iljiče Brežněva ke sklonku jeho života počátkem 80. let, kdy už byl také jen nemohoucí loutkou. Ovšem měl za sebou dvacet let velice tvrdého a panovačného vládnutí, takže to byl trochu jiný životní příběh. Nicméně jeho konec byl stejně tristní,“ připomíná mediální odborník.

Afroamerická marxistka a neokomunistické bezvědomí

Mnohokrát slyšel úvahy o tom, že Joe Biden byl prosazen jenom proto, aby po nějakém roce, roce a půl, byl stažen ze zdravotních důvodů a nahrazen Kamalou Harrisovou. „Známou to afroamerickou marxistkou, která jako by zřejmě měla dovést Ameriku do ještě hlubšího stavu neokomunistického bezvědomí, v jakém se ocitá už dnes v době bourání soch, v době přemalovávání národních hrdinů na černo a podobně. To je země, která se v tuto chvíli jeví býti na pochodu do psychiatrické léčebny. A pod velením paní Harrisové se jí to může povést velice snadno a rychle. Ale následky, které to bude mít pro celý svět, si radši nepředstavujme. Takže jsme tu svědky toho, že tiskové oddělení pracuje za vrcholného politika, jednoho ze dvou tří nejdůležitějších lidí světa. A to by nás nemělo nechat klidnými,“ upozorňuje Petr Žantovský.

Psali jsme: Kádrování, nálepky. Žantovský se zamyslel, kdo tady šíří nejvíc fake news „Neočkovaní by měli kvičet jako svině na jatkách. Dobytek!“ Petr Žantovský se zhrozil. Toto opravdu napsal novinář Mozek vypadl z hlavy. Magie a ezobláboly Drtinové. A sběratelka cen najednou mlčí, zaujalo Žantovského Většina našich novinářů jim tleská! Petr Žantovský odhaluje „pátou kolonu“ prosazující cizí zájmy u nás. Jména zde

Inspirací pro druhé téma se stal článek s titulkem „Babiše juniora živí Šafrovo vydavatelství“, který vyšel ve středu na Echu24. „Zabývá se zprávou o tom, že Andrej Babiš mladší byl de facto vyzván šéfredaktorem Fora24 Šafrem k tomu, aby s nimi spolupracoval na různých projektech. Dokonce to i mladý Babiš nedávno v rozhovoru pro Deník N přiznal. Doslova totiž řekl: ‚Byl jsem doteď na úsporách, ale teď už mám příjem, protože jsem začal spolupracovat na knize s panem Šafrem.‘ Pak dodal: ‚Byl jsem osloven panem Šafrem. Protože se Forum24 věnuje seriózně mému případu,‘ a tak dále. No je to velmi zvláštní situace. Nic na tom nemění ani to, že pan Šafr na to v dodatku k článku Echa24 odpovídá stylem chytré horákyně,“ konstatuje mediální analytik.

Babiš junior je zjevně připravená a narežírovaná záležitost

V dodatku totiž tvrdí, že jeho aktivity jsou financovány nějakými institucemi, z nichž jmenuje Nadační fond nezávislé žurnalistiky a další, a že je doložitelným faktem, že žádná z organizací, které se podílejí na financování jejich mediálních aktivit, tedy Šafra a spol., žádné prostředky mladému Babišovi nepředala. „Ale mladý Babiš říká v Deníku N, že nějaké peníze od Šafra dostává. Tak je asi dostal od Šafra, nikoli od těch bezprostředních organizací, o nichž je řeč. To Šafr vlastně nevyvrátil a neodargumentoval, a tím pádem ponechal v platnosti původní sdělení mladého Babiše. Samo o sobě celé to vyskytnutí se Andreje Babiše juniora v předvolebním boji je dost nechutná záležitost. Distancují se od toho i politici, kteří jinak celkem nemívali nijaké velké skrupule, kritizuje to třeba i Mirek Topolánek,“ říká pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Na první pohled je podle něj zřejmé, že Andrej Babiš mladší není úplně zdravý. „A že je tedy v pozici zcela jednoznačně manipulovaného jedince, kterému zřejmě pan Šafr nebo někdo jiný náležitě pochlebuje, náležitě mu hladí sebevědomí a vysvětluje mu, že je nejdůležitějším aktérem těchto voleb, protože má konečně příležitost se pomstít svému otci. To všechno je strašně nemravné a strašně nefér, zejména když se kolem toho začal ještě motat filmař Vít Klusák, který je známý z minulosti kontroverzními projekty, počínaje oním Českým snem. Celý Babiš junior je zcela zjevně naprogramovaná, jasně připravená a narežírovaná záležitost. Viz jeho konflikt s Babišem seniorem na mítinku v Ústí, o němž okolí mladého Babiše tvrdí, konkrétně Vít Klusák, že se tam dostali úplnou náhodou,“ poukazuje mediální odborník.

Z novináře Šafra je propagandista a politický nadháněč

Takovou náhodu by chtěl vidět, že o mítinku Andreje Babiše a hnutí ANO nevěděli a dorazili na něj zcela náhodou. „Blbost, naprostý nesmysl, kterému nemůže věřit ani ten, kdo ho vyslovuje. Je to celé nemravné, je to celé nechutné. Obzvlášť když k tomu ještě připočteme Pavla Novotného, starostu z Řeporyjí, který se zúčastnil oslavy narozenin mladého Babiše, a další a další vyjádření Mirka Kalouska na toto téma, která jsme tu už jednou citovali. Z toho, co si pamatuji po roce 1989, je to asi vůbec nejnechutnější předvolební kampaň nebo trik, který tady někdo režíruje, Pan Topolánek tvrdí, že ví, kdo to režíruje, nebo to tuší, ale že to neřekne. Mě by to zajímalo. Bylo by fajn, kdyby pan Topolánek řekl, co ví, protože by nám možná pomohl se mnohem snadněji orientovat v té předvolební čalamádě,“ domnívá se Petr Žantovský.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Anketa Jste pro povinné očkování seniorů proti covidu-19? Ano 14% Ne 83% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 8994 lidí

Konec smysluplné práce radního a jeho boje proti špinavostem

Závěr bude patřit facebookovému příspěvku, který na první pohled vypadá, že se autor nebere příliš vážně a umí si ze sebe udělat legraci. Ve skutečnosti však proud samochvály myslí vážně. „Přesně v polovině tohoto měsíce skončil mandát radního České televize pana Zdeňka Šarapatky. Svou vlastní činnost v Radě ČT hodnotí ve facebookovém článečku. Mě na tom fascinuje ta jeho bohorovnost, to sebevědomí, s nímž hodnotí kvalitu své práce jako smysluplné a proti porušování zákona a špinavostem. Vychází z toho jako Mirek Dušín. A dodává, že to poslední období – necelé dva roky – bylo odrážení snah o politické ovládnutí České televize Babišem, Okamurou a komunisty, což mi přijde hodně odvážné tvrzení. Samozřejmě ničím nepodložené, od pana Šarapatky je to zcela běžná věc, že se vyjadřuje na konto kohokoli a jakýmikoli výrazy a slovy, aniž by se zatěžoval jakýmkoli podložením věcným a faktickým,“ upozorňuje Petr Žantovský.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Šarapatkovo vyjádření, že posledních 24 měsíců bylo „utrpení s politickými sluhy, fízly, prorežimními patolízaly, plagiátory a obskurními existencemi, které zvolila stejně obskurní část Sněmovny“, zapadá do jeho profilu. „Pan radní veřejnoprávní instituce, který je součástí systému, byl zvolen stejnou Sněmovnou – podle jeho slov obskurní – jako ti, které nazývá politickými sluhy, fízly a tak dále. Jeho výrazivo je opravdu nehledané, stačí si přečíst jakýkoli jeho článek. Před lety začal psát do Lidových novin, skoro každý článek se týkal Miloše Zemana, protože s ním má nějaké nedohrané účty z dob, kdy v období kauzy Olovo působil na Úřadu vlády a Miloš Zeman byl premiérem. Pak Zdeněk Šarapatka na základě ‚minutové dohody‘ s tehdejším šéfem úřadu Březinou odešel a neúčastnil se té mediální dohry Olova. Nicméně tehdy většina lidí, kteří sledují média a politiku, jeho jméno zaznamenala poprvé,“ podotýká mediální odborník.

Šarapatkovo utrpení bylo vážné, ale mandát si zkrátit nedokázal

Vybavuje si také Šarapatkovo angažmá na Univerzitě Jana Amose Komenského, kde měl několik let kancelář a kde se také dobral doktorátu za jménem PhD. „Nevím tedy za co, jeho dizertační práci jsem nikdy neviděl. Možná by bylo zajímavé, kdyby ji zveřejnil, mohla by být přínosným materiálem pro další rozvoj pedagogiky, kterou měl původně vystudovanou. Měl by se věnovat této vědě, protože v ní byl zřejmě úspěšný. Naopak v Radě České televize mu muselo 24 měsíců utrpení s politickými sluhy, fízly a dalšími zanechat na jeho duševním stavu asi hodně nepříjemné šrámy. Až je mi ho líto, že se tam trápil. Možná že mohl svůj mandát zkrátit a trápit se kratší dobu, když to utrpení bylo tak vážné. To všechno je minulostí. Ale on velice suverénně vstupuje do boje o další mandát. Pokud by byl však zvolen, tak bych možná začal přemýšlet o tom, zda nemá Šarapatka pravdu, když nazývá část Sněmovny obskurní,“ dodává pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Psali jsme: „Ani milimetr novinářského papíru těmito tématy neušpiníte?!“ Petr Žantovský připomíná událost, kterou mainstream úplně zamlčel. A proč Jak si internetoví giganti ochočují Brusel. I farmaceutická lobby bledne závistí Více nakažených Čechů, lépe pro Piráty?! Petr Žantovský se zhrozil nad tím, co nepřímo zaznělo od Pirátů Mlask, chrocht. Plebs si utáhne opasky, papaláši z EU si přidávají. Takhle to je, odkryl Petr Žantovský

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.