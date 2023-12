Kdo tu nežije, ať nevolí. Pekarová se chytila. A začala vysvětlovat…

Předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) se jala se vší vervou hájit prosazení korespondenční volby, která by usnadnila možnost volit všem Čechům žijícím v zahraničí. Spoluobčanům, kteří si myslí, že korespondenční volba do právního řádu ČR nepatří, poslala vzkaz...

Strany vládní pětikoalice – ODS, lidovců, TOP 09, Pirátů a STAN – hlásí, že jsou odhodlány prosadit korespondenční volbu pro české občany žijící v zahraničí.

A od dvou voličů, resp. voliček, se hned dozvěděla, že kdo nežije v Česku a neplatí zde daně, neměl by se ani montovat do zdejší politiky.

„Pokud zde nežijí a neodvádějí daně, tak ať také nerozhodují ve volbách o našem životě tady v Česku,“ prohlásila volička Zina Prokešová.

„Tak občané, co trvale žijí v cizině a neplatí zde daně, nepodílejí se na chodu státu, na vlastní kůži neví, jak se zde žije, budou o něčem pro nás tak zásadním rozhodovat? Pouze je to vaše snaha se mermomocí udržet u koryt,“ přidala se Ivana Danielová.

A Pekarová Adamová i jim odpověděla. Připomněla, že lidé žijící v zahraničí mohou do Poslanecké sněmovny volit již dnes, takže vláda Petra Fialy nezavádí žádnou novotu, jen se chystá usnadnit již existující možnost.

„Právo volit náleží každému plnoletému občanovi České republiky bez ohledu na to, v jaké zemi se zrovna nachází. To není ničí názor, to jinými slovy říká naše Listina základních práv a svobod,“ podotýká Pekarová Adamová.

A jedním dechem dodala, že i lidé žijící v zahraničí mohou mít zájem na tom, co se děje v Česku, pokud zde žijí jejich přátelé, rodiče, děti, tety a tak podobně.

Připomněla i to, že lidé žijící v zahraničí měli podíl na návratu svobody do jejich vlasti. „Ostatně byli to právě emigranti, kteří za totality výrazně napomáhali v boji za svobodu Československa. Oni jsou tím nejlepším důkazem, že změna bydliště nic nevypovídá o lásce k vlasti. A nutno dodat, že podobně jako v případě manželství pro všechny, ani tady nehodláme rozlišovat občany na více kategorií. Zkrátka jsme slíbili, že všem lidem usnadníme život, a to také děláme,“ napsala Pekarová Adamová.

