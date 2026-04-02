Kdo z „našich“ zradil Letnou? Volba radních ČT rozkládá opozici

Ve středu se sešel poslanecký Výbor pro média, který z 36 zájemců o křeslo v Radě České televize vybral 18 uchazečů, kteří postoupili do volby sněmovním plénem. To v tajném hlasování bude volit šest radních za ty, kterým končí mandát.
Před poslanci z výboru vystoupili všichni kandidáti, kteří splnili podmínky pro účast ve volbě. Očekávána byla zejména vystoupení herce Hynka Čermáka a novináře Tomáše Etzlera, kteří v poslední době komentují dění kolem České televize velmi hlasitě.
Hynek Čermák, herec Dejvického divadla a představitel několika známých televizních hrdinů, před poslanci uvedl, že by chtěl v Radě zastupovat zájmy výkonných umělců. „Seznámil jsem se hlouběji s tou problematikou a zjistil jsem, že v radě dlouho neseděl žádný výkonný umělec,“ připomněl poslancům. Česká televize podle něj není jen zpravodajství a publicistika, o kterých se hovoří nejvíce, ale i původní umělecká tvorba.
Čermáka, stejně jako Etzlera, nominoval spolek Vraťte nám stát. Od poslanců oba čelili dotazům, proč před jednáním výboru vystupovali na tiskové konferenci s poslanci Pirátů.
Etzler ujišťoval, že by jako radní byl politicky nezávislý a připustil, že některé jeho dřívější tweety, sprostě útočící na některé politiky, nebyly moc vhodné. „Jsem původem z Ostravy a jsem zvyklý nazývat věci pravými jmény. A na hrubý pytel hrubá záplata,“ vysvětloval s tím, že nyní jako soukromník není vázán žádným kodexem.
Etzler ani Čermák do druhého kola těsně neprošli. Z trojice nominované spolkem Vraťte nám stát postoupila o jeden hlas pouze advokátka Anna Koller, manželka zpěváka Davida Kollera.
Nejvíce hlasů, celkem 16, získal Marek Vích, navržený společností Bezpečně na silnicích. O hlas méně získal bývalý ministr kultury Daniel Herman, třináct hlasů pak bývalý poslanec a ještě předtím televizní moderátor Stanislav Berkovec, dvanáct pak známý tiskový mluvčí Martin Chalupský. Hranice pro „postup“ byla na osmi hlasech.
A překonalo ji i několik dosavadních radních. Pavel Matocha, který byl v minulosti dokonce předsedou RČT, získal 10 hlasů, Roman Bradáč 9, stejně jako Jiří Šlégr a Luboš Xaver Veselý.
Naopak neuspěla bývalá ředitelka Státního fondu kinematografie Helena Bezděk Fraňková, bývalá sportovní redaktorka ČT Alice Němcová Tejkalová nebo bývalá moderátorka Veronika Sedláčková. Ale ani sociolog Petr Hampl, který poslancům představil koncept, podle kterého by Česká televize měla být transparentně spojena s vládou, která by za ni také měla nést odpovědnost.
A Šarapatkovi se zvedl žaludek
Výbor pro mediální záležitosti, před kterým kandidáti vystupovali, má celkem 16 členů. Z nich devět zastupuje strany vládní koalice, sedm je opozičních. Předsedou je lidovec František Talíř.
Právě tento poměr vyvolal bouři na sociálních sítích, zejména vzhledem k výsledku bývalého předsedy Rady ČT Pavla Matochy. Ten je částí politické a mediální sféry prezentován jako „normalizátor ČT“ a obhájce změn, které chce na Kavčích horách provést nová vláda.
Čílil se zejména Zdeněk Šarapatka, radní z let 2015–2021. Už v té době byl znám svými střety s Pavlem Matochou, a ještě více s Hanou Lipovskou. V době vlády Andreje Babiše byl hvězdou tehdejší opozice a společně s Jindřichem Šídlem si také zahrál miniaturní roli v seriálu ČT Dobré ráno, Brno. Po září 2021 se neúspěšně ucházel jak o nový mandát v radě, tak o funkci senátora.
Nyní jej rozčílil počet hlasů nejen pro Matochu, ale také pro Stanislava Berkovce, bývalého poslance hnutí ANO. Matocha získal deset hlasů, Berkovec dokonce třináct. Vládní koalice má přitom ve výboru pouhých devět zástupců.
„Čtyři ze sedmi poslanců opozice v mediálním výboru Sněmovny hlasovali s devíti poslanci ANO a SPD pro zvolení (sic!) provařeného anonisty Berkovce do užšího výběru adeptů na radní ČT. Z finalistů pak zvolí radní veřejnoprávní televize plénum Sněmovny. A ještě hůř: Jeden poslanec opozice dal svůj hlas ausgerechnet popravčímu nezávislé ČT v její Radě, milci Bendy a Tykače Matochovi,“ tweetoval rozčílený Šarapatka s titulkem „Tudy ne, pánové“.
A pokračuje odhalením svého nitra: „Že exposlanec ANO, někdejší novácký "Loskuták" a trapácká legenda ve skocích do řiti Bureše Stanislav Berkovec, navěky proslulý svým tajným kádrovým befelem s drby na radní adepty od jiných partají, má dneska podporu víc jak dvou třetin poslanců "našich" stran výboru, fakt zvedá žaludek“.
Dopisovatel Šafrova webu FORUM 24 označil výsledek hlasování za „obludnou potupu každého občana, jenž na Letné zvedl hlas za ČT svobodnou“. A zalitoval, že se volí „pokoutně za plentou“, takže nevíme, kdo z „našich“ Českou televizi „zradil“.
„Důvěra v čest, hrdost a zásady v boji za ČT a ČRo, za poslední državy, co Babiš nekoupil, dostává po dnešku nemalé trhliny,“ obává se Šarapatka.
Hermanova patnáctka
Volba ve výboru i následně na plénu byla historicky tajná a za plentou. Mezi novináři kolovaly různé historky, například při volbě v roce 2020 bylo matematicky zřejmé, že někteří kandidáti označovaní za „koaliční“ (šlo o první Babišovu koalici s ČSSD) byli podpořeni i několika poslanci opozice.
V roce 2023 volby nových členů probíhaly veřejně a pod tímto tlakem její sněmovní stoosmička zvolila všechny favority „pětikoalice“. Letos však chce nová koalice volit opět tajně, byť se podle poslanců očekává, že opozice zkusí opět navrhnout volbu veřejnou.
Úspěch v prvním kole volby ve výboru, jak se mnohokrát ukázalo, nemusí znamenat vyšší šance na zvolení. Jak ParlamentnímListům.cz vysvětlil zdroj ze světa médií, který má s volbou vlastní zkušenost, příčina je ve volebním systému. „Pro plénum se má v mediálním výboru vybrat trojnásobný počet kandidátů, než je volených míst. U šesti křesel je to tedy osmnáct lidí. Ale tolik favoritů samozřejmě žádný z těch poslanců nemá. Mají svou vybranou šestku, pak asi pár dalších, které zvažují, ale víc než deset lidí to nebude. Ale musejí zakřížkovat osmnáct. Pak má každý nějaký svůj seznam „v žádném případě“, kandidáty, které by nepodpořil nikdy. A pak jsou neutrální kandidáti uprostřed, ti jim nevadí, a s nimi nějak doplní tu osmnáctku a moc nad tím nepřemýšlejí.“
Tak se rodí úspěchy nepříliš výrazných kandidátů v prvním kole, kdy mohou získat třeba hlasy téměř všech členů výboru. Ale při volbě na plénu, kdy už se volí přímo do rady, takový kandidát obvykle neuspěje, protože zde už je prostor jen pro skutečné favority.
Nejvíce hlasů po Marku Víchovi, jehož politické názory nejsou příliš známé, získal bývalý ministr kultury Daniel Herman, kterého zvolili všichni členové kromě jednoho. A i když je volba tajná, tak vzhledem k tomu, že členem výboru pro mediální záležitosti je i Jaroslav Foldyna z SPD, se dá celkem důvodně spekulovat, čí hlas absentoval. Jinak ale bývalý kněz a pozdější ministr kultury získal podporu napříč spektrem a v tomto případě se nedá říci, že by šlo o „neutrála“ k doplnění osmnáctky křížků. Hermanovy postoje jsou všeobecně známé.
Daniel Herman je vnímán jako člověk dnešní opozice, ale byl ministrem ve vládě s ANO a ČSSD a ze Strakovy akademie se proslýchalo, že si lidsky celkem porozuměl s Andrejem Babišem, když byl v Sobotkově kabinetu ministrem financí. Nabízí se tedy spekulace, zda by Hermana v rámci „výměny“ nemohla podpořit část hnutí ANO tak, aby to stačilo ke zvolení.
Jak se však ParlamentníListy.cz dozvěděly v kuloárech, Hermanova kandidatura může sledovat ještě zcela jiný plán, v němž je současná kandidatura spíše testovací. „Všichni vědí, že Herman je favorit opozice, která ve Sněmovně nemá většinu. Zato velmi pevně drží Senát,“ slyšeli jsme.
Senát volí tři členy Rady České televize od změny zákona Fialovou vládou roku 2023. Tehdy byli na šestileté období zvoleni tři radní a mohlo by se tak zdát, že další tři roky bude debata o senátních kandidátech do Rady bezpředmětná. Jenže věc se zamotává. Jedním z trojice zvolených byl spisovatel Jiří Padevět. Ten se teď na podzim chystá ucházet přímo o křeslo senátora. A protože kandiduje za STAN s podporou ODS v obvodě Praha 7, jsou jeho šance všeobecně považovány za velmi slušné.
„Pokud by se Padevět stal senátorem, zanikl by automaticky jeho mandát v radě a v Senátu by se volil nový radní. A zde by byl prostor pro nástup Daniela Hermana,“ dozvěděli jsme se.
Nemáme opozici, rozplakal se diskutující
Mezi opozičními politiky, ale ještě více jejich sympatizanty v médiích a neziskovém sektoru, však podobné politikaření není akceptováno, vyžadována je nulová tolerance. Stanislava Berkovce, jak Mgr. Šarapatka správně spočítal, museli podpořit hned čtyři poslanci z opozice. A podle informací ParlamentníchListů.cz to může vést k „velkému vyšetřování“.
Opozici ve výboru zastupují Martin Baxa a Lucie Bartošová z ODS, Jan Jakob z TOP 09, lidovec František Talíř jako předseda výboru, za hnutí STAN Matěj Hlavatý a Ester Weimerová a za Piráty Andrea Hoffmannová.
V diskusi pod příspěvkem Zdeněk Šarapatka uvedl, že „Topka v tom prokazatelně nejede“. Jeho fanoušci se shodli, že nejpravděpodobnější „zrádci ČT“ jsou v tričku ODS. Jen někteří neuměli počítat a připsali Kupkově straně všechny čtyři hlasy pro Berkovce, ačkoliv „modří“ disponují pouze dvěma poslanci výboru pro média.
Šarapatka si na síti X o volbě povídal přímo s Matějem Hlavatým, jedním z členů výboru. „Já mám tušení, ale nebudu na nikoho ukazovat. Jen asi tak, že se nic nezměnilo,“ odepsal politik, známý jako Matěj z Tetína.
„Nemáme opozici,“ poznamenal na to další diskutující a smajlíkem se virtuálně rozplakal.
Podle informací ParlamentníchListů.cz neexistoval celkový „balík“ kandidátů ke vzájemné podpoře, spíše si domlouvali podporu jednotliví kandidáti sami. A i ve vládní koalici byla vůle akceptovat některé z opozičních kandidátů. Z druhé strany si někteří mohli říct, že proti kandidátům, kteří jsou „červeným hadrem“ (zejména obhajující radní Matocha, Veselý, Šlégr a Bradáč), by možná nebylo špatné podpořit méně výrazné koaliční kandidáty, jako je třeba bývalý poslanec ANO s prokazatelnou mediální zkušeností.
„Standa Berkovec byl tři období poslanec, navíc je to příjemný, komunikativní člověk. Dovedu si představit, že právě on obešel své staré kolegy, řekl jim: Známe se roky, víte, kdo jsem, co si myslím, co ode mě můžete čekat. A je klidně možné, že to zabralo i na část opozice,“ řekl ParlamentnímListům.cz jejich zdroj.
Podle Zdeňka Šarapatky jde ale o „cenu, kterou slušní neplatí“.
