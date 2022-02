Kdy poslat české vojáky bojovat na Ukrajinu? Z výboru pro obranu to jasně zaznělo

„Myslel jsem si, že Rusko si vezme jen Donbas a Luhansko. Otázkou je, jestli přeleze i do dalších států, pak není na co čekat,“ říká k ruskému vojenskému zásahu na Ukrajině poslanec a místopředseda výboru pro obranu Pavel Růžička (ANO). A zdůraznil, že pokud sankce nebudou bolet samotného Putina, nemají žádný význam.

„Počítal jsem, že Rusko si vezme Donbas a Luhansko a nebude mít ambici překročit pomyslnou hranici těchto dvou separatistických samozvaných států,“ neskrýval své překvapení nad aktuálním děním Růžička. Souhlasí s prezidentem Milošem Zemanem, že to, co dělá ruský prezident Vladimir Putin, je šílené. „Jestli si Rus dojde pro Ukrajinu a spokojí se s Ukrajinou, to je stejné, jako jsem si dosud myslel, že Rus se spokojí s Donbasem a Luhanskem. Odpověď je těžká a jsem rád, že Severoatlantická aliance se jako celek připravuje a je připravena, protože události jsou nepředvídatelné,“ upozornil.

Na otázku, jak by se měla ideálně zachovat Evropská unie a Severoatlantická aliance, odvětil, že Evropská unie je impotentní. „Evropská unie je impotentní, ta ať raději vůbec nereaguje. Od začátku říkám, že evropská armáda je holý nesmysl, který nemůže fungovat. Evropská unie ať raději nereaguje, je ostudou všech ostud. Kolektivní obrana je nyní na bedrech Severoatlantické aliance a jsem přesvědčen na 100 procent, že NATO je vůči Rusku silným hráčem. Nedovedu si představit, že by ruští vojáci překročili nebo šli mimo hranice Ukrajiny, ale pokud by se tak stalo, není na co čekat,“ řekl poslanec.

Budeme platit za plyn někomu, s kým válčíme?

Současně zdůraznil, že nezprovoznění plynovodu Nord Stream 2 do Německa je logickým krokem: „Nedovedu si představit, že budeme s někým válčit a platit mu za plyn. To je prostě bláznovství. Sankce by měly být rychlejší a tvrdé, aby to Rusa bolelo. Škrábání se levou ruku za pravým uchem nemá význam, Rus umí žít se sankcemi, naučil se tak žít,“ uvedl Pavel Růžička. Na dotaz redakce, zda sankce povedou k užší spolupráci s Čínou, odpověděl kladně. „A potom zoufalí lidé dělají zoufalé činy,“ podotkl.

Návrh běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka, aby spolu Rusko a Ukrajina vyjednávali v Minsku, nebere Růžička vážně. „To, co říká Lukašenko, neberu vážně. Lukašenko by se měl stydět a Bělorusko by se mělo odizolovat ještě více, než Rusko,“ řekl. Diplomatická vyjednávání očekává. „NATO má cíl jasný: Velice dobře si střeží svoji alianční hranici a dělá pro to maximum. NATO může bránit členský stát, otázkou je, zda Rusko přeleze přes hranici Slovenska nebo ostatních států,“ uvedl poslanec hnutí ANO. A přeleze? „Myslel jsem, že zůstane na Donbasu a v Luhansku, takže nevím. Myslím, že nepřeleze a je můj soukromý názor, že odstrašující roli opravdu hraje NATO. Kdyby Slovensko nebylo členem NATO, tak si myslím, že by Rus šel i do Bratislavy. Rusovi je to jedno, nějakých 300 kilometrů pro něj nehraje roli a je mu fuk, kde se vynoří,“ zauvažoval Pavel Růžička.

Viděl jsem zubožené děti a ženy a doufal, že se lidstvo poučilo

Dodal rovněž, že byl stejného názoru, jako dříve Miloš Zeman. Nedomníval se, že by Putin učinil vojenský zásah na Ukrajině. „Důležité je, abychom mysleli jako Rus, ale ať to dělám, jak to dělám a pokouším se myslet jako Rus, ničeho se nedoberu, protože to neumím. Takže nedovedu ani predikovat, co Rus udělá. A pokud udělá něco nepředvídatelného, musíme ho hold zastavit silou. Na něj domluvy neplatí,“ zdůraznil.

Redakce se ho rovněž ptala, zda Evropská unie odloží řešení Green Dealu nebo dekarbonizaci evropských států kvůli dění na Ukrajině a její pozornost se upne jinam. Růžička odpověděl s nadsázkou: „Teď to Rus ukazuje přesně, maximálně dekarbonizuje výbuchy raket, zplodinami hoření a plyny, které z toho jdou… Tím se Evropská unie může zabývat, může dekarbonizovat,“ poznamenal s ironií. A vzpomněl na své zážitky z dob, kdy byl aktivním vojákem. „Zažil jsem Kosovo, kde jsem byl, když jsme nejdříve vyháněli kosovské Albánce a pak albánské Srby. Viděl jsem ty zubožené děti a ženy, to utrpení a říkal jsem si: Doufám, že se už ve svém životě něčeho takového nedožiju, lidstvo se poučí a budeme žít v míru. A podívejte, dalších skoro 30 let uplynulo a vlastně se nic nezměnilo. Teď se dívám na záběry z území Ukrajiny, a když se na to koukám jako bývalý voják… je to prostě válka,“ shrnul své dojmy.

Se zapojením českých vojáků by však byl opatrný. Podle Růžičky by situace musela dospět do fáze, kdy Severoatlantická aliance o českou účast požádá, pak by Česká republika měla pomoci. „Musíme se soustředit na ochranu území svého státu a svých hranic a udělat maximum. Myslím, že s ohledem na přípravy je česká politická scéna jednotná. Nemáme odlišný názor, podporujeme armádu, aby měla moderní výstroj, byla vycvičena a dokázala Rusovi nějakou dobu vzdorovat. Ukrajině bychom měli pomoci, protože to už není sranda. Válku máme 300 kilometrů od hranic,“ varoval místopředseda obranného výboru Sněmovny.

A kam až bude NATO ochotno v obraně Ukrajiny zajít? „Oni se Ukrajiny zastanou, ale to je tak všechno. My víme, že Ukrajina do NATO nevstoupí, nikdo ji nepřijme, jde o zbožné přání Ukrajiny. A na ukrajinské území alianční vláda také nevstoupí, takže nevím, jak to hodnotit,“ řekl Pavel Růžička.

