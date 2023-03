Kdyby se toto dělo za Zemana... Bobošíková ukázala, co novináři v projevu Pavla přepsali

reklama

Úvodem se moderátorka Jana Bobošíková zaměřila na důležitá vnitropolitická prohlášení, která Petr Pavel v minulém týdnu učinil. První se týkalo demonstrace Česko proti bídě z 11. března, která se uskutečnila na Václavském náměstí a účastnily se jí desítky tisíc občanů.

Tito lidé mají podle tvrzení prezidenta proruské postoje: „Máme poměrně velkou skupinu lidí, kteří sympatizují s Ruskem, část z nich jste mohli teď vidět na Václavském náměstí,“ opřel se v debatě Deníku N do účastníků akce svolané stranou PRO. „Paradoxní je, že ti lidé tam přijdou vybavení českými vlajkami, označují se za vlastence, na čepici si dají ruskou trikolóru a vykřikují hesla, že by bylo potřeba, aby k nám Vladimir Putin přišel udělat pořádek,“ tvrdil dále Petr Pavel. „Tak takové lidi asi nemůžete brát úplně vážně,“ rozhodil rukama.

Bobošíková, která s redakcí Aby bylo jasno na demonstraci byla přítomna, Pavlova slova vyvrací: „Na demonstraci jsme byli a hesla o tom, že by Vladimir Putin měl přijít udělat do České republiky pořádek, jsme neslyšeli,“ uvádí a připomíná, že se pořadatelé manifestu naopak od Ruska ostře distancovali.

Následně zdůrazňuje, za jakým účelem na Václavské náměstí tito lidé přišli. „Vymezovali se proti politice české vlády,“ pokračuje Bobošíková.

Dosáhnout toho, aby příště demonstranti na náměstí nepřišli, může podle prezidenta Petra Pavla Fialova vláda lepší a „pravdivou“ komunikací. „Prezident Petr Pavel prokázal, že pravdivá komunikace není jeho silnou stránkou.

A jak se také ukázalo, Pavlovou silnou stránkou není ani znalost ústavy, navazuje Bobošíková na další téma.

Jedná se například o prohlášení v Deníku N Petra Pavla, že v případě, kdy vláda ztratí v Poslanecké sněmovně důvěru, tak by podle ústavy měly být vyhlášeny mimořádné volby. Česká ústava ale pojem „mimořádné volby“ nezná. Může dojít jen k předčasným volbám, a to pouze poté, pokud by Poslanecká sněmovna byla rozpuštěna.

„Vzpomínáte si, jak se říkalo, že Miloš Zeman ústavu ohýbá? Petr Pavel ji rovnou nezná,“ konstatuje moderátorka Bobošíková.

Mimo jiné poukázala i na další faux pas v podání nové české hlavy státu, související s jeho podepsáním zákona snižujícího valorizaci penzí, který Parlament projednal v legislativní nouzi a za značných obstrukcí opozice. Zarážející je fakt, že zároveň však vyjádřil pochybnost o jeho ústavnosti, když vyzval Ústavní soud, aby jej posoudil.

Bobošíková k tomu přidává názor odborníků: „Námi oslovení právníci považují postup hlavy státu za naprosto absurdní. Pokud má prezident republiky pochybnost o ústavnosti zákona, nemá jeho podpis pod takovým zákonem co dělat,“ citovala například vyjádření právníka Ondřeje Dostála, který počínání Petra Pavla označil v tomto případě za „protiústavní, nelogické a snižující důvěru v prezidentský úřad i ve zmíněnou novelu“.

„Je zajímavé, že hlavě státu vadí opoziční obstrukce, které jsou nedílnou součástí parlamentní demokracie,“ pozastavuje se dále Bobošíková. „Je zvláštní, že prezident zvolený více než 3,3 milionu hlasy má tak silný mandát od občanů této země, nechce přenechat rozhodování o sporném zákonu také občanům této země, tedy prostřednictvím volených zástupců v Poslanecké sněmovně, a jde raději před Ústavní soud,“ dodává.

„Domnívali jsme se, že žijeme v parlamentní demokracii, a nikoliv v prezidentsko-ústavní soudcokracii, ale jak je vidět, s nástupem nové hlavy státu se opravdu leccos mění,“ konstatuje moderátorka pořadu Aby bylo jasno.

K této tiskové konferenci Bobošíková zmiňuje Pavlovy přeřeky: „Pavel se dopouštěl bezduchého blábolení nebo problematice nerozumí a nevěděl tak, co čte,“ uvádí, pouští záznam a ukazuje, že si Pavel během projevu spletl zdravotní pojištění se zdravotním postižením a místo slova zákon řekl slovo záchod. Některé věty poskládal tak, že pozbyly významu.

Tyto chyby ale média před zveřejněním v přepisu upravila. Bobošíková naznačuje, že Pavlovi je ale mnohé odpuštěno: „Co by se na politické scéně dělo, kdyby se takto nesmyslně vyjadřoval Miloš Zeman? To by bylo řečí o aktivaci článku 66 ústavy a o jeho kognitivních schopnostech. Vzpomínáte si, co se dělo v médiích, když Andrej Babiš řekl místo motýli motýle? Dnes o přeřeku hlavy státu média mlčí a zveřejňují jen cenzurovanou variantu projevu,“ podotýká moderátorka.

V závěru nechali pro zasmání oblíbenou umělou inteligenci ChatGPT zhodnotit některé výroky českého prezidenta. „Pokud se skutečně jedná o výrok prezidenta, není to nedorozumění či vtip, potom musím říci, že toto chování by bylo zcela nevhodné a neodpovědné. Pokud opravdu zaměnil slovo záchod za zákon, může to naznačovat, že nemá dostatečnou úctu k ústavnímu pořádku a právnímu systému své země, což by mohlo mít negativní dopad na jeho schopnost vykonávat své úřadování,“ komentuje chatbot z umělé inteligence Elona Muska například Pavlovo schvalování záchoda namísto schvalování zákona.

„A jak hodnotíte výroky českého prezidenta vy, s inteligencí lidskou?“ uzavírá Jana Bobošíková.

