Když ho začali poučovat studenti, odešel. Teď nakousl žhavé téma. Vypukla vřava

reklama

Černický opustil Umprum a v otevřeném rezignačním dopise uvedl některé konkrétní důvody. Studenti ho prý až pedantsky kontrolovali, když mluvil o tématech jako lidská práva, menšiny, gender nebo rasismus.

„Nedávno jsem například údajně diskriminoval stoupence Islámského státu, když jsem se zmínil, že dávají přednost striktně predikované islámské kuchyni, již jsem s nadsázkou reprezentoval kebabem. Bylo mi připomenuto, že se přece ani Islámský stát diskriminovat nesmí,“ píše Černický v dopisu, jak informuje server iDnes.cz.

„Několik posledních let se objevují studenti, kteří mají tendenci hlídat to, jak se vyjadřuji, i když se ani oni sami často přesně vyjadřovat neumí,“ zmiňuje dále v dopise, že se radši v posledních letech některých témat úplně zdržel. „Už nějakou dobu se tedy mnohdy raději zdržím otevřené debaty o některých věcech, abych u vás nevzbudil nežádoucí reakci či úzkost, přitom takové názorové střety jsem v minulosti podporoval, ba co víc – podněcoval a bral je za nejpodstatnější z toho, co se v atelieru děje,“ píše Černický v dopisu.

Jeho otevřený dopis vzbudil velký rozruch v médiích, například v DVTV Černický přidal další konkrétní příklad, kdy mu jistá studentka vysvětlovala, co je to vlastně rasismus. „Já zírám jak to vypadá, protože já jsem v tomhle úplný amatér. A já koukal, proč se mnou takhle mluví? A proč mi radí? Třeba se bavíme o rasismu, já jsem projel půlku světa, bavil jsem se s leckým na obou stranách, s Kurdama, já nevím s Libanoncema, byl jsem součástí rwandský genocidy, teď mi vyšel román Kongo severu, byl jsem přímo mezi uprchlíkama, takže jsem to nasával bezprostředně,“ vypráví Černický.

„Ale přijde holka, která je třeba v prváku, druháku a začne vás školit, co to ten rasismus je. Já sám úplně nevím, protože to je strašně složitý problém, ale ona v tom má naprosto jasno. A říká mi: ,Ty seš už dávno starej, ty to vůbec nemůžeš chápat, co to je. Rasismus je tohleto',“ podivuje se výtvarník, jaké mají studenti sebevědomí a patent na pravdu.

??| "Já jsem projel půlku světa, bavil jsem se s Kurdy, Libanonci, byl jsem mezi uprchlíky z Rwandy během tamní genocidy. Pak ale přijde holka, která je v prváku a začne mě školit, co to ten rasismus doopravdy je." Jiří Černický v DVTV vysvětluje, proč odchází z akademické půdy.… pic.twitter.com/wi4FWoQEv4 — DVTV (@DVTVcz) June 23, 2023

Podle mnohých jde o generační střet, který je v lidské společnosti běžnou záležitosti v celých dějinách. „Šokující odhalení! Mladí lidé vyzývají světonázory starších!“ píše sarkasticky jedna z diskutujících.

Šokující odhalení! Mladí lidé vyzývají světonázory starších! — Kris (@kristozkousne) June 23, 2023

Jiní se pozastavují nad tím, že Černický přiznal, že vlastně neví, co je to rasismus. „Smutný příběh jak boomerovi musí holka v prváku vysvětlovat, co je to rasismus, protože on to neví,“ stojí v jednom z příspěvků.

Smutný příběh jak boomerovi musí holka v prváku vysvětlovat, co je to rasismus, protože on to neví ?? — Demokratická opozice (@demoblok) June 23, 2023

„Projet celý svět, mluvit se všema lidma a mít za manželku třeba černošku a bůh ví co ještě neznamená, ze člověk rozumí rasismu nebo že není rasista. A rasismus není složitý. Je to jednoduché jak facka,“ píše další.

Projet cely svet, mluvit se vsema lidma a mit za manzelku treba cernosku a buhvicojeste neznamena, ze clovek rozumi rasismu nebo ze neni rasista. A rasismus neni slozity. Je to jednoduche jak facka. — dalibor chrápek (@daliborchrapek) June 23, 2023

Podle některých by měl pedagog ustát, když mají studenti vlastní názory. „Tak jestli ho takhle rozhodí holka z prváku, tak na akademické půdě vážně nemá co dělat,“ píše jiný diskutující.

Tak jestli ho takhle rozhodí holka z prváku, tak na akademické půdě vážně nemá co dělat ???? — lunpav (@lunpav) June 23, 2023

Černického se ale také mnoho lidí zastává s tím, že mladí bez zkušeností nemají mít takové sebevědomí, aby školili zkušené odborníky. „To není o jedný holce, ale o celý armádě debilních neokomouškejch liberálů. Sám se za liberála považuju, ale to, co dneska valej mladý troubové se zkušenostma z učebnic, pokojíčků a hipster kaváren, je fakt totál k smíchu, pokud jsi byl alespoň jednou dál než v Miláně na letišti,“ reaguje další komentující.

To neni o jedny holce ale o celý armáde debilních neokomouškejch liberálů. Sám se za liberála považuju ale to co dneska valej mladý troubové se zkušenostma z učebnic, pokojíčků a hipster kaváren je fakt totál k smíchu pokud jsi byl alespoň jednou dál než v Miláně na letišti . — Antitroll ???????????? (@KristianTadeas) June 23, 2023

„Mě by zajímalo, kde ta buchta z prváku vzala tolik zkušenosti, aby mohla školit evidentně zkušenějšího staršího chlapa…?“ píše další.

Me by zajimalo,kde ta buchta z prvaku vzala tolik zkusenosti, aby mohla skolit evidentne zkusenejsiho starsiho chlapa….??? — jara cimrman (@jaracimrman4) June 23, 2023

„Toho pána neznám, ale v tomto punktu má pravdu. Rasismus je mimořádně komplikovaný problém a spasitelé s pár hesly zaslechnutými na TikToku jsou spíš ke škodě než k užitku,“ souhlasí ostatní.

Toho pána neznám, ale v tomto punktu má pravdu. Rasismus je mimořádně komplikovaný problém a spasitelé s pár hesly zaslechnutými na TikToku jsou spíš ke škodě než k užitku. — David Hollan ?? (@dh_hodonin) June 23, 2023

Někteří progresivistické názory mladých s jedinou platnou pravdou připodobňují k poválečné době rozkvětu komunismu v Československu. „Vždy jsem přemyslel, jak to bylo možné, že v padesátých letech bylo tolik mladých svazáků. Slepých, zapálených, bez znalosti a zkušenosti, ale se svatou pravdou... Teď to vidím naživo,“ srovnává diskutér.

Vzdy jsem premyslel, jak to bylo

mozne, ze v padesatych letech bylo tolik mladych svazaku. Slepych, zapalenych, bez znalosti a zkusenosti, ale se svatou pravdou... Ted to vidim nazivo. — Jaroslav Horak (@Horak11Jarda) June 23, 2023

Psali jsme: Manipulace kolem Istanbulské úmluvy! Obsahuje otrávené kapky. Vše odhaleno. Roman Joch promluvil „Nikdy nevěř...“ Toto už neuvidíte. Cenzura ve filmu začala. Je tu hlas proti Vymývání mozků mládeži ve školách. Nové ideologie jsou největší nepřítel svobody, varoval Klaus v Budapešti Hlas z USA: Četl jsem o pádu velmocí. Teď to vidím za oknem

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.