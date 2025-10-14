Když schválíte Turka, stoupne zločinnost. Hašek přišel s myšlenkou

14.10.2025 14:01 | Monitoring

Europoslanec Ondřej Dostál (STAČILO!) vnímá kauzu okolo Filipa Turka jako součást mocenského boje mezi „suverenisty“ a „globalisty“. Symbolem tohoto boje se podle něj ovšem Turek stal spíše omylem, bez potřebných schopností či ambicí. Naopak bývalý hokejový brankář Dominik Hašek varuje, že jmenování Turka do ministerské či jiné politické funkce by znamenalo legitimizaci nenávistných postojů a následně mohlo vést až k větší zločinnosti ve společnosti.

Když schválíte Turka, stoupne zločinnost. Hašek přišel s myšlenkou
Foto: Youtube
Popisek: Dominik Hašek

Podle Deníku N měl Filip Turek, možný kandidát na ministra zahraničí za stranu Motoristé sobě v minulosti na sociálních sítích psát rasistické, sexistické a homofobní příspěvky. Turek obvinění odmítá.

Podle europoslance Ondřeje Dostála (STAČILO!) kauza vlastně ani tolik není o samotném Turkovi. Jedná se podle něj o součást širšího mocenského boje, jak Dostál soudí z načasování kauzy, jejího provedení a soupisu aktérů. Dění přirovnává k událostem v Rumunsku, Polsku, Gruzii či Moldavsku.

Širší mocenský boj je dle jeho názoru veden mezi dvěma bloky. Mezi takzvanými suverenisty, mezi které Dostál řadí například maďarského premiéra Viktora Orbána, slovenského premiéra Roberta Fica či amerického prezidenta Donalda Trumpa, a globalisty. Tam patří například bývalý prezident Spojených států amerických Joe Biden, předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová nebo Vysoká představitelka Unie pro zahraniční a bezpečnostní politiku Kaja Kallasová.

„Filip má smůlu, že se stal avatarem suverenistů proti globalistům,“ píše Dostál a dodává, že součástí konfliktu se Turek stal spíše náhodou. „Nemá na to rozhled, a pokud mohu usuzovat z pár letmých setkání, vlastně ani ambice,“ tvrdí Dostál.

Dostál upozorňuje, že nejde o morální nebo ideologickou kauzu, ale o boj o moc, který má analogie v dřívějších historických obdobích plných politických čistek a převratů.

„Pokud to Filip Turek ustojí a suverenisté zvítězí nad globalisty může se Filip klidně stát za tři roky prezidentem,“ předpovídá Dostál možnou „oslnivou kariéru“ poslance. Pokud ovšem Andrej Babiš projeví slabost a Turka „obětuje“, do čtyř let ho podle Dostála sežerou.

Ke kauze se dále vyjádřil skrze sociální síť X také bývalý hokejový brankář a neúspěšný kandidát na senátora Dominik Hašek, který považuje za závažnější problém, než jak by se na Českou republiku dívaly jiné země v případě zvolení Turka ministrem zahraničí, to, že schválení člověka a s takovými výroky do vysoké státní funkce by znamenalo, že se společnost a její představitelé nevymezili vůči jeho nenávistným postojům.

„Pokud bychom člověka s těmito postoji do funkce schválili, v zásadě bychom se nevymezili vůči jeho prohlášením. Upřednostnili bychom tím sestavení nějaké vlády, před jasným odsouzením všech jeho hrozných výroků. A tyto jeho dřívější výroky by se automaticky ihned staly mnohem vlivnějšími,“ vysvětluje Hašek.

Slovo dodal i ke zklamání a křivdě lidí, které měly Turkovy údajné výroky zasáhnout. „Jejich zklamání, v některých případech i trauma z toho, jak se k nim společnost zachovala, je bude provázet celý život a automaticky se přenese minimálně na následující generaci,“ soudí Hašek.

Právě lidské zklamání a bezmoc pak podle něj mohou přerůst v nenávist vůči lidem za ně odpovědným. „Tedy nenávist vůči elitám a vůči celé společnosti. To povede k většímu napětí, k větší mezilidské nenávisti a následně k větší zločinnosti v naší zemi,“ předpovídá bývalý hokejista, možný důsledek schválení Filipa Turka do ministerské či jiné politické funkce. Proto Hašek vyzývá politiky, aby zabránili zvyšování napětí ve společnosti a nenávisti mezi určitými skupinami.

Alena Kratochvílová

