Když uspějeme, mohou být předčasné volby dřív. Okamura o tom, proč eurovolby nevynechávat

Co třeba?

Poslanci hnutí SPD předložili k vládnímu návrhu rozpočtu 33 pozměňovacích návrhů v celkovém objemu více než 95 miliard korun, které přesouvají nepotřebné a nadsazené výdaje do oblastí, které budou sloužit a pomáhat českým občanům a firmám. Zároveň je třeba co nejrychleji systémově konsolidovat veřejné finance a snižovat státní dluh. SPD má v tomto ohledu konkrétní návrhy a disponuje i kvalitními odborníky, kteří jsou připraveni tato nezbytná opatření realizovat na vládní úrovni.

Systémovým řešením je zastropovat cenu elektřiny u výrobce, vystoupit z evropské burzy, zrušit systém emisních povolenek a zestátnit ČEZ. Vláda ani neměla snahu prosadit, aby se výtěžek z emisních povolenek dal použít na pomoc občanům a firmám. Prostě na české občany kašlou. Navíc premiér Fiala podle mého názoru lže, že výrazné zdražení regulované ceny elektřiny zdraží občanům celkovou cenu elektřiny jenom málo. Podle řady expertů - a upozornila na to i média - zdražení pro některé občany může být mnohatisícové.

Pětikoaliční většina ve Sněmovně neschválila program opoziční mimořádné schůze k drahým energiím. O čem to podle vás vypovídá?

Fialova vláda a Piráti, kteří mají oblast bydlení v gesci (ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš), slibovali, jak lidem pomůžou s bydlením, přitom Česká republika je na tom s dostupností bydlení druhá nejhorší v Evropě a současně rostou i ceny nájmů.

Životní úroveň v ČR vlivem propadu reálných mezd klesá už téměř dva roky. Výdělky českých zaměstnanců se propadly nejprudším tempem mezi všemi vyspělými zeměmi OECD a i letos ještě poklesnou.

Například chudobou je u nás podle statistiků ohroženo nyní přes milion lidí a lidé se stále více musí obracet na potravinové banky. Česká ekonomika ve třetím čtvrtletí klesla o 0,3 procenta, meziroční propad zůstal na 0,6 procenta, kde byl i ve druhém čtvrtletí. Informoval o tom Eurostat. Ze zemí Visegrádské skupiny, kam patří Česká republika, Slovensko, Polsko a Maďarsko, si nejlépe vedlo Polsko. Jeho ekonomika mezičtvrtletně vzrostla o 1,4 procenta. Česká republika je v této skupině jediná, která mezičtvrtletně vykázala hospodářský pokles.

Kvůli katastrofální politice Fialovy vlády a Green Dealu Evropské unie a předraženým energiím je průmysl například na Ostravsku na pokraji katastrofy. Situace způsobila nejistotu okolo hutě Liberty. Ta na konci října na čas odstavila vysokou pec a zatím to nevypadá, že by se měla naplno rozjet. Na šest tisíc hutníků z ostravské společnosti Liberty žije v nejistotě. Stejně tak je na tom i dalších více než 20 tisíc lidí z firem na severní Moravě a ve Slezsku, jejichž podnikání s Liberty nějak souvisí. A Vítkovické slévárny poslaly samy sebe do insolvence. Prý vlivem dramatického nárůstu cen energií. Pane premiére Fialo, které firmy budou další?!

Vy jste uzavřeli smlouvu o spolupráci mezi SPD a Trikolorou ve volbách plánovaných v roce 2024. Také po republice máte bigboardy s Mattem Salvinim a Marine Le Penovou. Takže zbrojíte na volby?

Ano, i tak se to dá říct. Sjednocujeme vlastence a konzervativně smýšlející strany, které se sjednotit chtějí. V Evropě máme silné spojence v naší frakci v Evropském parlamentu, ve které jsme společně s francouzským Národním shromážděním Marine Le Penové, Legou Mattea Salviniho, německou AfD či rakouskou FPÖ, jejichž podpora silně narůstá. To tady v České republice žádná z takzvaně vlasteneckých partají nemá a nemůže to nabídnout. Máme výhodu, že program proti diktátu EU, proti Green Dealu a proti masové migraci můžeme v Evropě prosazovat s našimi velkými spojenci. A Babišovo hnutí ANO je v Evropském parlamentu členem liberální sluníčkářské frakce Renew Europe, která naopak migraci a Green Deal prosazuje. ODS už dávno nehájí národní zájmy a kolaboruje s eurofanatiky z TOP 09 a KDU-ČSL, kteří chtějí přijmout euro v ČR a podporují migraci i nesmyslný Green Deal.

A má smysl, aby šli lidi k eurovolbám?

Ano, je to zásadní. V Bruselu můžeme zastavit migraci, Green Deal, který zdražuje energie, či cenzuru. Naše velká frakce má šanci získat blokační počet europoslanců a blokovat nesmysly okolo Green Dealu, masové migrace a podobně. Rovněž neúspěch stran vládní pětikoalice může Fialovu vládu destabilizovat a přiblížit předčasné volby. Mám radost, že SPD posiluje! Podle aktuálního průzkumu agentury Kantar pro ČT máme volební preference 10,5 %. A podle STEM pro TV Prima má SPD 10,9 %.

Školské odbory vyhlásily na 27. listopadu celodenní výstražnou stávku na základních, středních i mateřských školách. Jak se k tomu stavíte?

Hnutí SPD podporuje oprávněné požadavky pracovníků ve školství. Školské odbory poukazují zejména na škrty ve školství, které znamenají mj. propad financí pro nepedagogické pracovníky, tedy kuchařky, školníky, uklízečky a podobně. Vláda Petra Fialy navíc hodlá zrušit tisíce těchto pracovních pozic, což ohrozí řádný chod a provoz tisíců škol. Nedostatek finančních prostředků ve školách zároveň způsobí výrazný pokles počtu hodin věnovaných výuce, omezení možnosti škol dělit třídy na skupiny, kde je vzdělávání efektivnější, zvyšování počtu žáků ve třídách, omezování volitelných předmětů a ohrožení existence malotřídek. Vládní škrty, které učitele do stávky vehnaly, si navíc paradoxně, bohužel, odskáčou rodiče.

Ve školství panuje dlouhodobá nejistota a nekoncepčnost, což hnutí SPD dlouhodobě kritizuje. Vzdělávání a školství je pro hnutí SPD jednoznačně prioritou. Ministerstvo školství by měl řídit odborník, a nikoliv muzikolog Mikuláš Bek (STAN), který letos v květnu mimo jiné zastupoval vládu Petra Fialy na sjezdu Sudetoněmeckého landsmanšaftu.