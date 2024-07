Kecy fanoušků eletrických aut. Občan vyzkoušel, co je na nich pravdy. A čísla začala padat

Šíma v příspěvku na Facebooku vysvětluje, že k natočení videa ho inspirovali „různí agresivní, prolhaní, fanatičtí zastánci elektromobility.“

„Nacházím se v elektromobilu Škoda Citigo. K natočení tohohle videa mě přivedly kecy různých fanatických zastánců elektromobility o tom, jak puštěná klimatizace nebo topení nemá žádný vliv, jak je to strašně komfortní a nesníží to dojezd a bla bla bla. Takže si provedeme takový malý experiment,“ říká Šíma ve videu.

Následně ukazuje předpokládaný dojezd vozidla s vypnutou klimatizací. „Venku je 30 stupňů, klimatizace je vypnutá a předpokládaný dojezd do nutnosti nabíjení ukazuje 177 kilometrů,“ natáčí Šíma.

„Ovšem komu by se chtělo jet v autě bez klimatizace ve 30 stupních, že? Takže uděláme cvak a klimatizaci si pustíme. Je to nastavené na 22, ve svém vlastním voze bych si to nastavil tak na 20, ten zaostalý turbo chrocht diesel by to zvládl v naprosté pohodě,“ srovnává Šíma.

Poté se opět zaměří na ukazatel předpokládaného dojezdu, který hlásí o více než 30 kilometrů kratší dojezd. „A copak nám to udělá s dojezdem? Ze 177 km se rázem stane 144 km. Takže tak,“ končí jednoduchý pokus Šíma.

„Aby bylo jasno: Je to velmi příjemné malé autíčko, na poskakování někde kolem komína skvělé. Ovšem za 600k, to fakt chceš,“ dodává ironicky Šíma.

Právě dobíjení je nadále Achillovou patou elektromobilů. Vozy se nadále musejí nabíjet desítky minut, aby se zvýšil dojezd o 200 kilometrů. Pokud jde o zvýšení celkového dojezdu, který se může pohybovat kolem 400 kilometrů, baterie se musí nabíjet celou hodinu.

S rozvojem elektromobilů není spokojen například ekonomický novinář Miroslav Motejlek. „Elektromobilita je tak trochu v koncích. Roky žádná změna v rychlosti nabití a především v dojezdu. Já myslel, že v tuto dobu už beze strachu udělám tisíc kilometrů plus. Když jedu přes Německo, tak bohužel ani ne 200 (Tesla). A žádný gamechanger v dohledu...“ posteskl si.

Čerstvě zvolený europoslanec Filip Turek (Motoristé) navíc upozorňuje, že elektromobily jsou ve skutečnosti ekologicky náročnější než auta se spalovacími motory. „Volvo již dávno představilo studii, že výroba elektromobilu je náročná ohledně vyzdvihovaných emisí CO 2 , které produkuje výrobní proces a následně výroba elektrické energie, jež se liší podle energetického mixu jednotlivých zemí a regionů. Až po ujetí 50 000–70 000 km běžným vozem se uhlíková stopa i s provozem srovná s uhlíkovou stopou jen samotné výroby elektromobilu,“ uvedl Turek v rozhovoru pro PL.cz.

„Ve zkratce, elektromobil je drahá, zábavná a efektní hračka s úžasnou akcelerací, tichým a zážitkovým provozem a s výfukem v elektrárně,“ prohlásil Turek.