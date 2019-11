Kellner kupuje TV Nova. Z toho by Václav Havel radost neměl. Novinář Best připomíná, co exprezident vyjednával hned v roce 1990

Komentátor Erik Best glosuje Kellnerovu nedávnou koupi TV Nova jako odklon od toho, co by si přál Václav Havel. Podle odtajněných materiálů z Bílého domu totiž Havel záhy po svém zvolení u amerického prezidenta lobboval za prodej dvou televizních kanálů Američanům s cílem „zajištění politické stability“. V roce 1994 pak Američan Ronald Lauder spustil TV Nova.

Ve zpravodaji Final Word Erik Best upozorňuje na odtajněné dokumenty z Washingtonu, ve kterých je popsáno setkání amerického prezidenta George Bushe staršího a československého prezidenta Václava Havla. „Ještě ani neusedl prach po pádu Berlínské zdi a Václav Havel se už snažil prodat Američanům dva televizní kanály,“ píše Best o schůzce, která proběhla v únoru roku 1990.

„Havel uvedl, že jeho vláda by to ráda udělala z důvodu zajištění politické stability. O čtyři roky později Ronald Lauder, Bushův známý z dob Reaganovy administrativy, spustil TV Nova,“ připomíná Best – a dodává, že po pětadvaceti letech se Američané stahují z českého televizního trhu.

Podle Besta by Havel z takového vývoje neměl radost. „Stanici, kterou Havel tolik chtěl prodat Američanům, kupuje Petr Kellner, jehož obchodní existence závisí víceméně na Čínské komunistické straně se zcela odlišnými názory na politickou stabilitu. To jsou paradoxy, řekl by Havel.“

