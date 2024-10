Kimovi vojáci v Rusku, fasují uniformy. A Západ zase „vyjádří hluboké znepokojení“

Jihokorejská agentura Jonhap tvrdí, že v Rusku cvičí 12 tisíc severokorejských vojáků, a to včetně vojáků ze specializovaných jednotek. Optimisté na Západě by mohli říct, že nutnost lákat do Ruska vojáky KLDR ukazuje na vyčerpání Ruské federace. Jenže někdejší důstojník ukrajinské armády, jenž vystupuje na sociálních sítích pod jménem Tatarigami, k tomu dodal, že Rusové prostě dokázali nalézt nové zdroje. Na rozdíl od Ukrajiny a od Západu.

A hned pokračoval. „Francouzský prezident Macron kdysi hovořil o vyslání vojáků na Ukrajinu, jenže zůstalo jen u slov. Mezitím Kim Čong-un neučinil žádná prohlášení – jednoduše poslal na pomoc Rusku síly o velikosti sboru.“

Konstatoval také, že Západ už ve prospěch Ukrajiny vydal značné množství peněz i zásob zbraní a ruská armáda přesto postupuje. Ruský prezident Vladimir Putin může být z pohledu někdejšího ukrajinského důstojníka spokojen, protože vidí, jak je Západ znaven. Američané se zabývají vlastními prezidentskými volbami a Evropané se jen nečinně dívají, jak budou proti jedné z evropských zemí bojovat Severokorejci.

Tatarigami upozornil, že tohle všechno pozorně sledují jak Číňané, tak Íránci. A vidí, jak málo se Američané i Evropané starají o svou bezpečnost. Vidí, jak německý kancléř Olaf Scholz hovoří o možnosti jednat s ruským prezidentem Putinem o míru.

„Pokud nevidíte, jak tato slabost přetvoří globální bezpečnostní prostředí, a pokud severokorejští vojáci v Evropě nebudou dostatečným probuzením, pak pochybuji, že by Západ něco přimělo jednat, byť jen aby se ochránil,“ varuje někdejší ukrajinský důstojník.

Ukrajinec žijící dlouhá léta v České republice Vasyl Kapustej neskrýval rozčarování.

„Severokorejští vojáci fasují russácké uniformy… Takže teď Ukrajina oficiálně válčí nejen s Russáckem, Běloruskem, Iránem, ale i s KLDR (a v pozadí s Čínou). A Západ mezitím vyjadřuje jen hluboké znepokojení… super,“ konstatoval roztrpčeně. A přidal video, které ukazuje severokorejské vojáky s poznámkou, že třetí světová válka jer na spadnutí. „Ale Západ spí.“

North Korean soldiers are equipped with russian uniforms.

Without 5 minutes, the third world war, but the West is asleep. https://t.co/OvXIWbNHqt pic.twitter.com/tV3pgLm39L