Kirkova vražda: Nová fakta o údajném vrahovi

První soudní jednání s Robinsonem proběhne v úterý. Podle agentury Reuters se Robinson objeví v soudní síni jen na dálku. K soudu promluví ze své cely prostřednictvím videomostu.
Vyšetřovatelé veřejně nezveřejnili motiv. Orgány činné v trestním řízení uvedly, že se domnívají, že Robinson jednal při střelbě na Kirka sám, ale stále se prošetřuje i to, zda mu kdokoli pomohl. Motiv činu úřady nezveřejnily.
Washington Post v pondělí informoval, že Robinson ve čtvrtek večer, krátce před svým zatčením, poslal přátelům prostřednictvím online platformy Discord zprávu, v níž se zřejmě přiznal k činu.
„Byl jsem to já včera na UVU. Omlouvám se za to všechno,“ stálo ve zprávě z účtu patřícího Robinsonovi, uvedly noviny s odvoláním na dvě osoby obeznámené s chatem a také na získané snímky obrazovky. UVU odkazuje na Utah Valley University, kde byl Kirk zastřelen zásahem do krku.
Vražda otřásla zemí, kterou již tak sužuje nárůst politického násilí, živeného prohlubující se polarizací mezi pravicí a levicí.
Vraždu Charlieho Kirka odsoudil i levicově orientovaný Bernie Sanders, senátor za stát Vermont. Vyjádřil soustrast manželce Charlieho Kirka a zdůraznil, že možnost svobodně mluvit k lidem, mluvit k nim bez strachu, že za svůj projev budete napadeni nebo dokonce zavražděni, je základem demokracie. Je základem svobodné společnosti, jaká by podle Sanderse měla existovat i v USA.
„Amerika stojí na základním předpokladu, že můžete svobodně mluvit, sdružovat se a účastnit se veřejného života beze strachu. Bez obav, že můžete být zavražděni nebo zraněni. O tom je svoboda, o tom je demokracie,“ zdůraznil Sanders.
Bernie Sanders ostatně krátce po svém první vyjádření poslal vzkaz i prezidentovi Donaldu Trumpovi.
„ANO. Prezident by se měl obávat politického násilí. VEŠKERÉHO politického násilí – včetně útoků na zákonodárce Minnesoty a Paula Pelosiho. NE. Prezident by neměl zneužívat tragickou vraždu Charlieho Kirka k podkopávání demokracie a k útokům na své politické oponenty,“ napsal Sanders na sociální síti X s využitím velkých písmen a s odkazem na útoky, kterým byl vystaven např. dnes pětaosmdesátiletý Paul Pelosi, manžel bývalé předsedkyně dolní komory Kongresu USA Nancy Pelosi z řad demokratů.
YES. The president should be concerned about political violence. ALL political violence - including the attacks against MN legislators and Paul Pelosi.— Bernie Sanders (@BernieSanders) September 15, 2025
NO. The president should not use the tragic murder of Charlie Kirk to undermine democracy and attack his political opponents. https://t.co/7sU9c5jYvP
Agentura Reuters připomněla, že obhájci občanských práv a liberálové Kirka kritizují jako kontroverzní postavu, která přijala Trumpova nepodložená tvrzení o ukradených volbách v roce 2020 a marginalizoval černochy, ženy, LGBT komunitu, muslimy a imigranty hanlivou rétorikou.
Naproti tomu v pondělním vystoupení v Kirkově stejnojmenném podcastu viceprezident J. D. Vance uvedl, že „neuvěřitelně destruktivní hnutí levicového extremismu“ napomohlo vytvořit potenciální prostor k vraždě Kirka.
autor: Miloš Polák
