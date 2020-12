Klaus ml. dělá radikální změnu? Konec s EU, konec s neziskovkami

reklama

Členka Trikolóry Natálie Vachatová byla hostem rozhovoru na XTV. Pořad moderoval Lukáš Vajda. První otázka mířila na to, zda se bude Trikolóra po volbách v roce 2021 podílet na vládě. Prý budou dělat maximum, aby to tak dopadlo. „Dnes můžeme říci, že náš program stojí z větší části na pravicových a konzervativních základech, zřetelně jasně a otevřeně komunikovat,“ pronesla místopředsedkyně buňky Trikolóry ve Středočeském kraji na dotaz, co lze do budoucna očekávat.

Budou se tedy snažit vylepšit čitelnost programu. „Je potřeba program vzít, zjednodušit, vytáhnout z něj základní pilíře, základní myšlenky. Chceme, aby Česká republika byla prosperující, silný stát, aby stála na pevných základech. Chceme zachovat národní suverenitu České republiky a myslím si, že tam přijde pár novinek, které, jak vidím odezvu minimálně u nás ve Středočeském kraji, naše členská základna velmi uvítá, to je možná příprava na odchod z Evropské unie,“ poznamenala Vachatová. Dosud však tato otázka nebyla aktuálním tématem a program ji neřešil. Prý v té době, kdy se to řešilo, byla jiná situace.

„Evropská unie se zaměřila velmi progresivisticky doleva, chrlí na nás obrovské množství nesmyslných zákonů, skýtá to mnohá nebezpečí a já za sebe mohu říct, že abychom mohli naplňovat náš pravicový a konzervativní program, tak nevidím jinou cestu, než otevřít diskusi o vystoupení z Evropské unie,“ vysvětlila.

Vachatová dále popsala, odkud čerpá informace ohledně financování politických neziskovek. „Já osobně čerpám z veřejně dostupných zdrojů. Já se zaměřuji v tuto chvíli výhradně na politické neziskovky, které čerpají od státu z ministerstev, to znamená z vašich kapes, a tyto informace čerpám například na CEDR, což jsou rejstříky ministerstva financí, zkoumám rejstřík Justice, zkoumám zakládající listiny, sbírky, notářské zápisy a tam docházím k velmi zajímavým výsledkům,“ popsala.

Dále se přešlo k otázce regulace sociálních sítí. Moderátor Vajda se zeptal, zda je dobře, že se Evropská unie snaží nějakým způsobem regulovat například Facebook. Dle Vachatové je to komplexní otázka. Prý zde je vidět činnost české eurokomisařky Věry Jourové, která pod záminkou boje s dezinformacemi a hatespeech chce vydat směrnici, dle které by stát mohl zasahovat do blokování a mazání jednotlivých příspěvků na Facebooku. „My bychom měli jít po úplně jiném řešení. Já bych byla pro se inspirovat něčím, co už ve světě funguje a například Maďarsko mi připadá jako dobrý příklad toho, co bychom se mohli pokusit zavést v České republice. V Maďarsku byla vytvořena komise, která má komunikovat se zástupci těch globálních platforem a na kterou by se mohli uživatelé obrátit v případě neoprávněného zásahu, že jim byl smazán příspěvek,“ pověděla.

Zmínila i iniciativu Stop cenzuře.cz. Ta má prý zmapovány všechny možné příklady potlačování určitých příspěvků. „Příklad toho, že Donald Trump, který protestoval proti postupu Twitteru i Facebooku v případě jeho komunikace s voliči, nám už ukazuje velmi nepěkný obrázek toho, co nastane zde. V Americe byly tyto příspěvky označeny za zavádějící, ale dá se předpokládat, že nejsme tak daleko od toho, aby ta situace nastala podobná i v České republice, tomu bychom se měli aktivně bránit,“ dodala.

Matematik a komentátor Marian Kechlibar, R&D konzultant Vlastimil Veselý a slavný vývojář Daniel Vávra společně sepsali petici proti omezování svobody slova na sociálních sítích. Signatáři upozorňují, že se postupně rozrůstá cenzura na sociálních sítích, a žádají, aby se věcí začal zabývat Parlament, vláda a prezident. „Je možné mluvit o svobodném přístupu k informacím, demokratické politické soutěži a svobodě slova, jestliže nadnárodní korporace rozhodují, které příspěvky potlačí a které čtenářům úplně odfiltrují?“ tážou se autoři dokumentu, pod nějž se již podepsali například egyptolog Miroslav Bárta, spisovatel David Zábranský, šéfredaktor Marek Stoniš, podnikatel Stanislav Bernard či místopředseda Rady ČT Pavel Matocha.

Signatáři považují za nepřijatelné, aby o tom, co je pravda nebo lež, rozhodovali špatně placení zaměstnanci z Filipín, kteří „mnohdy ani neovládají příslušný jazyk a spoléhají se na automatické překlady“. „Je nepřijatelné, aby anonymní studentský brigádník určoval, který politický názor je možné šířit, navíc podle neznámých instrukcí,“ odmítají. Narážejí tak třeba na neziskovou organizaci Demagog.cz, která se podílí na vyhodnocování fake news v České republice na Facebooku.

