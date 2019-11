Klaus ml. s Babišem? Odhalení. Opozici trefí, Soukup se bavil

Jaromír Soukup svého hosta Václava Klause ml. představil ve svém pořadu na TV Barrandov jako lídra hnutí Trikolóra, kterého se ostatní předsedové tradičních politických stran bojí. „A mají k tomu dobrý důvod,“ pronesl Soukup na úvod.

Klaus ml. se v úvodu rozhovoru vrátil k incidentu ze 17. listopadu, kdy na něj pískal a křičel mohutný dav na Národní třídě. „Před třiceti lety jsem jako student stál na Národní třídě a víceméně od té doby jsem vždy bral ten svátek jako chvíle, kdy se nedělá politika. Chodil jsem tam sám nebo s rodinou, se svíčkou, a stejně tak letos. V poslední době ale to místo okupuje skupina Kaputin, která například loni vyhazovala kytici pana prezidenta. Oni to od rána zabírají, jsou tam s píšťalkami a nadávají každému, koho nemají rádi, a když tam pak přišel Kalousek, tak ho líbají,“ rozhořčuje Klause ml., že místo zabrali političtí aktivisté.

Podle něj by se měl magistrát a policie postarat, aby hlavní místo oslav zůstalo bezpečné. „Já bych tam v takových podmínkách třeba svoji dceru nevzal. A to není dobře, kde to teda žijeme, že nemůžeme s dětmi jít zapálit svíčku na Národní třídu," byl rozezlen Klaus ml.

Lídr Trikolóry s nelibostí sleduje, jak ve společnosti roste agresivita. „Já se ale bojím, že roste spíše z té strany, která o sobě prohlašuje, jak jsou bůhvíjak demokratičtí a skvělí. Teď se tady o víkendu fackovali novináři. Polovina české mediální scény to obhajuje, že to bylo v pořádku, tak já nevím. Jsme všichni lidé a neměli bychom kádrovat a řešit, kdo je kým vlastněný a financovaný a jaký má názor,“ vrátil se také k incidentu, kdy novinářka Deníku N Petra Procházková napadla fackou redaktora Sputniku Vladimíra Frantu.

„Demokracie musí být silná, není přípustné fackovat novináře za to, že mají jiný názor nebo jsou podle někoho hloupí. A nemůže se stát, že to nějací lidé, jako starostové nebo režiséři, omlouvají,“ připomněl Klaus ml. slova českého režiséra Jana Hřebejka, který akt Procházkové veřejně schvaloval.

Podle Klause ml. je problém, že agresivita vychází od samotných elit. „Třeba Petra Robejška označil myslím profesor Martin C. Putna jako ruského švába a dnes tak na Robejška lidé často pokřikují. To je nebezpečné a blíží se to nějakému fašismu, kdy se lidé označují jako něco méněcenného,“ má jasno Klaus ml.

Riziko z fackování a nadávání je podle něj nebezpečné. „Může totiž vyvolat protireakci, a to by bylo řečí o fašismu, kdyby se to stalo naopak,“ vrátil se ještě jednou k víkendovému incidentu Procházkové a Franty.

Redaktor, majitel atd. Jaromír Soukup poté obrátil řeč ke Klausovu hnutí Trikolóra. „Já jsem si zpočátku myslel, že moc šancí nemáte. Ale ty průzkumy, které dnes říkají až pět procent, to už je nadějné,“ prohlásil Soukup.

„Já jako matematik vám řeknu, že rosteme o procento měsíčně a volby jsou za 23 měsíců,“ pousmál se Klaus ml.

Soukup se poté pustil do srovnávání současné politické situace s tou porevoluční. „Andrej Babiš dnes nemá soupeře, je to podobné jako ODS na začátku 90. let pod vedením Václava Klause, která měla také přes třicet procent, a ostatní strany paběrkovaly. A pak přišel Miloš Zeman se svojí ČSSD, spojil ty malé sociální strany a stal se rovnocenným soupeřem a ta dvojice Klaus – Zeman nás provází dodnes,“ připomněl Soukup s tím, že hnutí ANO má stabilně kolem třiceti procent a „pak je tam kromě ODS a Pirátů taková změť stran, které paběrkují“.

Lídr hnutí Trikolóra odvětil, že by rád dosáhl stejného úspěchu jako Miloš Zeman. „Ty dnešní strany demobloku míří do nějakého levicového, ekologického, genderového čehosi – a proti nim stojí koncentrovaný Babiš s dokonalým marketingem,“ srovnává Klaus ml.

„Ty elity z demobloku si totiž neuvědomují, že záleží na hlasu a názoru každého voliče, odkudkoliv, třeba z vesnice, a není dobré vykládat, že je někdo hloupější a špatně volí. Já po těch vesnicích jezdím a často tam vidím lidi moudré, třebaže nemají nějaký titul. Takže já chci oslovit všechny tyto voliče, chceme vládnout a prosadit náš program. Nejde nám jen o to, sedět někde v parlamentním bufetu,“ prohlásil sebevědomě Klaus ml.

Hlavně se chce odlišit tím, že nebude neustále mít rétoriku současné opozice, která se dá nazvat jako „antibabiš“. „Politika napadání druhého, proto volte mě, je ubožácká a nefunguje. My hájíme to, co máme v programu, ať už tu vlasteneckou část, nebo ochranu pracujících, platících daně, a chránění tradičních hodnot,“ předložil svoji vizi Klaus ml. a dočkal se pochvaly od moderátora Soukupa. „Po dlouhé době vidím politika, který má vůli vládnout a jen si nestěžuje na Babiše. Protože to stěžování moc voličů už nepřinese,“ pronesl Soukup obdivně.

Klaus ml. pokračoval s tím, že do voleb je důležité mít dobrý program, proto žádný „antibabiš“ program voličům nestačí. „Důležité je mít do voleb dobrý program. Můj otec drtivě vyhrál s vizí prosazující podnikání a kapitalismus. Pak přišel Zeman a řekl, že někteří se mají moc dobře, ale ostatní ne, pojďme to přerozdělit, a pak drtivě vyhrával on. Pak začaly tyhle strany slábnout a přišel Babiš s jasnou vizí a řekl, že politici kradou a že on je bohatý, takže krást nebude a slíbil, že nebudou nic moc měnit a nebudou ani moc doprava, ani moc doleva,“ vysvětlil Klaus ml.

„My budeme cílit na národní suverenitu, na podnikání českých firem, odmítáme všemožné genderové a ekologické nesmyslné novoty. Chceme bránit normální tradiční svět,“ představil svoje plány lídr Trikolóry. A pustil se do kritiky EU a současné ekologické hysterie.

„My máme také ekologické plány na ochranu přírody, ale nesouhlasíme s tím, aby se například v rámci ideologických výkřiků ničil automobilový průmysl. Ty automobilky se dnes vůbec nedokážou vlézt do těch všech odsouhlasených limitů a to bude mít obrovský vliv i na českou ekonomiku, která je na automobilismu velmi závislá,“ predikuje syn „nejznámějšího českého ekonoma“, jak pronesl Jaromír Soukup.

Brusel podle Klause ml. přináší z velké části jen nesmyslná nařízení, která čeští poslanci slepě schvalují. „Mě rozzuřuje, že přes padesát procent přijatých zákonů nepřichází od českých politiků, ale jako doporučení z EU. A poslanci jen tupě zvedají ruce a všechno schválí, aniž by to nějak více řešili. Já spolu s asi dvaceti ostatními poslanci jsem vždy proti. Až nás tam takových bude sto, tak to prostě nepřijmeme, když to není v zájmu naší země,“ doufá Klaus ml a dodává, že téměř všechno, co přichází z Bruselu, je zbytečné. „Potřebujeme snad zákaz olůvka pro rybáře nebo GDPR nebo jiný bazmeky?“ ptá se Klaus ml.

Trikolóra ale podle něj nebude hlasovat pro vystupování z EU. „Chceme jen bránit naši suverenitu, jak to činí třeba Orbán, chceme návrat před Lisabonskou smlouvu," vysvětlil Klaus ml.

Poté se pustil do srovnávání finančních možností svého hnutí a hnutí ANO. „ANO má výborný marketing, takový u nás žádná politická strana neměla a pro nás je to inspirující. Jsou první, kteří tu politiku pojímají komerčně, mají politickou reklamu,“ pronesl obdivně Klaus ml.

Podle Soukupa si opozice neustále stýská, že Babiš má velké finanční prostředky a vlastní média, ale to dost zjednodušují situaci. „Opozice si stýská, že Babiš vlastní média, ale já jsem si nevšiml, že by mu Mladá fronta nebo Lidovky nějak stranily. Také se ohánějí jeho dokonalým marketingem, ale to je podle mě podceňování voliče. Za úspěchem Babiše přeci nestojí jen marketing,“ předložil svůj názor redaktor.

„Já si nestěžuju, ale přeci jenom je to dost o penězích, v tom máme tu konkurenci těžkou, my jsme takové chudinské sdružení a Babiš svými možnosti prostě válcuje ostatní,“ stál si za svým Klaus ml. „Já vždycky začínám od země, kdysi jsem přebíral malou zadluženou školičku a moje krédo je mít vyšší příjmy než výdaje, což se za poslední měsíce u Trikolóry daří. Máme přes 18 tisíc dárců, kteří nám po stovkách přispívají, a teď snad máme na účtu kolem 5 milionů korun,“ pronesl na závěr.

